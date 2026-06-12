Hãng xe Dartz Motorz của Latvia vừa giới thiệu mẫu MPV mạ vàng, bọc thép Shere Khan Pullman với giá khởi điểm 300.000 bảng Anh (khoảng 10,7 tỷ đồng).

Dartz vốn được biết đến với các dòng SUV và xe chuyên dụng có mức độ bảo vệ cao. Trước đây, hãng từng gây chú ý với những mẫu xe được cá nhân hóa đặc biệt dành cho giới siêu giàu. Năm 2013, rapper Kanye West được cho là đã mua hai chiếc Dartz Iron Diamond với tổng giá trị khoảng 2,4 triệu USD để phục vụ nhu cầu an ninh cho gia đình.

MPV bọc thép Shere Khan Pullman.

Shere Khan Pullman là mẫu xe chở khách đầu tiên của Dartz. Xe được phát triển dựa trên nền tảng Mercedes-Benz V-Class nhưng được thay đổi đáng kể về thiết kế và kết cấu.

Mẫu MPV này sở hữu ngoại hình khác thường với lưới tản nhiệt cỡ lớn, nổi bật bởi tượng đầu sư tử ba chiều ở phía trước. Dartz cho biết khách hàng có thể thay thế chi tiết này bằng các thiết kế riêng theo yêu cầu.

Toàn bộ thân xe được mạ vàng, bọc giáp composite phi kim loại do bộ phận chuyên sản xuất phương tiện quân sự của Dartz phát triển. Theo công bố của hãng, hệ thống giáp đạt tiêu chuẩn quân sự STANAG 2 và mức bảo vệ dân sự BR10+.

Toàn bộ thân xe được mạ vàng, bọc giáp composite phi kim loại do bộ phận chuyên sản xuất phương tiện quân sự của Dartz phát triển.

Nhờ đó, xe có thể chống lại đạn xuyên giáp bắn từ khoảng cách khoảng 30m, chịu được vụ nổ của mìn chống tăng chứa 6 kg thuốc nổ và bảo vệ hành khách trước các loại súng bắn tỉa cỡ lớn. Kính xe và nắp ca-pô cũng được gia cố bằng các vật liệu bảo vệ chuyên dụng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Shere Khan Pullman là hệ thống chống máy bay không người lái (UAV).

Theo Dartz, xe được trang bị công nghệ JAD (Jammer and Destroy Drone), sử dụng các thiết bị gắn trên nóc để gây nhiễu tín hiệu điều khiển UAV, làm gián đoạn liên lạc và vô hiệu hóa thiết bị bay tiếp cận phương tiện.

Ngoài khả năng phòng thủ, xe còn mang theo một UAV trinh sát riêng có thể triển khai để quan sát từ trên cao, hỗ trợ người ngồi trong xe theo dõi tình hình xung quanh theo thời gian thực.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách sang trọng truyền thống với ghế bọc vật liệu tổng hợp màu cam, nhiều chi tiết gỗ tự nhiên, ghế thương mại của Maybach, màn hình giải trí và một số trang bị mang phong cách cổ điển.

Dưới nắp ca-pô là động cơ V8 tăng áp kép 4.0L của Mercedes-AMG, loại từng được sử dụng trên các mẫu xe hiệu suất cao như Mercedes-AMG GT và Mercedes-AMG G63.

Động cơ này cho công suất 639 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Tuy nhiên, Dartz chưa công bố khả năng tăng tốc hay tốc độ tối đa của xe do khối lượng lớn từ hệ thống giáp bảo vệ.

Nhà sản xuất cho biết Shere Khan Pullman hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu kết hợp giữa sự riêng tư, tiện nghi và khả năng bảo vệ ở mức cao. Dự kiến mẫu xe sẽ được sản xuất với số lượng hạn chế.

Theo Dailymail

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