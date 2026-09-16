UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về phương án quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Theo phối cảnh, nhiều công trình cũ sẽ được tôn tạo, mở rộng đồng thời bố trí tạo điểm nhấn với nhiều thay đổi mới.

Không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm được định hướng phát triển thành quảng trường lớn, mang tính biểu tượng của Thủ đô. Không gian này kết nối với quảng trường Cách Mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành khu vực lịch sử, văn hóa, nghệ thuật.

Tại phía Bắc hồ, phương án nghiên cứu mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường lớn hơn, tăng kết nối với hồ Hoàn Kiếm và công viên - quảng trường phía Đông. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được gắn kết với mặt nước hồ Hoàn Kiếm. Phố Cầu Gỗ cũng được đề xuất mở rộng thành trục giao thông chính quanh hồ, đồng thời tạo trục không gian bắc - nam.

Ở phía Đông, hệ thống quảng trường, công viên được nghiên cứu kết nối khu vực trụ sở UBND thành phố, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong.

Đồng thời, phương án này cũng đề xuất tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu, tăng kết nối với khu vực Đinh Lễ - Tràng Tiền.

Một điểm đáng chú ý là phương án nghiên cứu tái cấu trúc khu vực trụ sở HĐND, UBND thành phố. Theo đó, khu đất này có thể được tổ chức lại với một công trình mới cao 9 tầng nổi và 4 tầng hầm. Bên cạnh đó nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi.

Ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý được dự kiến giữ lại. Không gian mới sẽ được tổ chức theo các trục Bắc - Nam và Đông - Tây, kết nối với công viên - quảng trường phía Bắc, phía Đông, Vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm.

Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án cũng nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp. Thực hiện gợi nhắc, tái hiện hình ảnh và hình thái kiến trúc đặc trưng của Chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm khuôn viên Bưu điện.

Một thay đổi lớn khác là nghiên cứu phát triển không gian ngầm, thay vì chỉ tổ chức lại không gian trên mặt đất. Không gian ngầm cũng được định hướng kết nối hồ Hoàn Kiếm với Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực phát triển mới, qua đó giảm áp lực lên không gian mặt đất.

Tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và phụ cận, phương án nghiên cứu gắn kết hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng và không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Phía sau Nhà hát Lớn được nghiên cứu hình thành không gian văn hóa - nghệ thuật mở, kết hợp sân khấu ngoài trời với các công trình hiện hữu.

Tại khu vực Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ sẽ hình thành một quần thể văn hóa liên thông cả trên mặt đất và dưới lòng đất. Sau khi hợp nhất, khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ được nghiên cứu bố trí công trình mới mang tên Tháp Tài chính Quốc tế.

Một công trình khách sạn cao cấp cũng được nghiên cứu tại khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tại số 2 Tràng Thi và vùng lân cận.

Ngoài các công trình kiến trúc lớn, một số tuyến đường cũng nằm trong dự án nghiên cứu. Điển hình như phía đông nam hồ Hoàn Kiếm được nghiên cứu tổ chức các không gian thương mại quy mô nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt; đồng thời nhấn mạnh trục Tràng Tiền kết nối từ hồ Hoàn Kiếm tới Nhà hát Lớn. Phố Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền dự kiến trở thành không gian đi bộ. Hướng tiếp cận cụm di tích Đình - Đền - Chùa Vũ Thạch cũng được bổ sung, mở rộng từ các tuyến Hàng Khay, Bà Triệu và Hai Bà Trưng. Phía Tây, phố Nhà Thờ sẽ kéo dài ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo thêm không gian mở và tuyến phố đi bộ.