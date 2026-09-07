UBND TP Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

Theo định hướng tổ chức không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi đây sẽ phát triển thành quảng trường lớn, mang tính biểu tượng của Thủ đô. Không gian này kết nối với quảng trường Cách Mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành khu vực lịch sử, văn hóa, nghệ thuật.

UBND TP Hà Nội công bố phối cảnh tổng thể khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phương án đặt ra 5 mục tiêu chính, gồm mở rộng kết nối quanh hồ, nhất là phía bắc và đông; tái thiết các không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng trường và công viên cây xanh; chỉnh trang những công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa.

Khu vực cũng được định hướng tổ chức linh hoạt để phục vụ các sự kiện của Thủ đô, đồng thời nghiên cứu những công trình kiến trúc điểm nhấn và biểu tượng.

Ở phía bắc hồ Hoàn Kiếm, phương án đề xuất hạ giải một số công trình dân cư để tạo không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trong quảng trường, đơn vị lập quy hoạch đề cập việc nghiên cứu các công trình điểm nhấn như "khải hoàn môn"...

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hòa Bình

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được gắn kết với mặt nước hồ Hoàn Kiếm. Phố Cầu Gỗ cũng được đề xuất mở rộng thành trục giao thông chính quanh hồ, đồng thời tạo trục không gian bắc - nam.

Biểu tượng khải hoàn môn ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hòa Bình

Phía nam hồ được định hướng trở thành không gian văn hóa, nghệ thuật, dành cho hoạt động ca hát, múa, thể dục ngoài trời và sinh hoạt cộng đồng. Khu vực này dự kiến bố trí điểm nhấn biểu tượng, cùng các không gian thương mại quy mô nhỏ như quán cà phê, ki-ốt.

Ở phía đông, phương án định hướng hình thành hệ thống quảng trường gồm quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm, quảng trường UBND TP, vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Bưu điện và khu vực tháp Hòa Phong.

Một số công trình hành chính, văn phòng như Nhà khách Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, HĐND TP và UBND TP Hà Nội được đề xuất tái cấu trúc, định vị trong tổng thể không gian.

Phối cảnh trụ sở UBND TP Hà Nội cao 9 tầng

Khu vực trụ sở UBND TP Hà Nội

Các quảng trường lớn, nhỏ sẽ kết nối với công trình kiến trúc, tạo cảnh quan đặc trưng cho khu vực hồ Hoàn Kiếm. Không gian tiếp cận từ đường Đinh Lễ - Tràng Tiền cũng được tổ chức lại, gắn với khu thương mại, dịch vụ cao cấp và khách sạn 5 sao.

Tuyến phố Nhà Thờ được đề xuất nối dài ra hồ Hoàn Kiếm. Khu vực này sẽ hình thành không gian mở và phố đi bộ.

Theo phương án, phía tây hồ Hoàn Kiếm chủ yếu là các tuyến phố thương mại, văn phòng. Hai công trình mang kiến trúc cổ điển gồm trụ sở Báo Nhân Dân và trụ sở công an được xác định cần chỉnh trang, tu bổ, góp phần hoàn thiện diện mạo kiến trúc khu vực.

Quảng trường Thời đại được tổ chức thành không gian xanh đa chức năng, nhiều tầng bậc, nhằm mở rộng diện tích công cộng và phục vụ các hoạt động văn hóa, sáng tạo, giải trí.

Quảng trường Thời đại kết nối với trụ sở UBND TP trên cùng một trục cảnh quan; không gian ngầm bên dưới được phát triển để bố trí dịch vụ, tiện ích công cộng và hướng tới kết nối với ga C9 của tuyến metro số 2, nhưng không ảnh hưởng đến cảnh quan tổng thể quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo phương án này, một số công trình sẽ hạ giải. Đối với khu vực trụ sở UBND TP, phương án dự kiến bố trí công trình mới 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất; nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND TP, UBND TP, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi.

Ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý dự kiến được giữ lại.

Không gian được nghiên cứu tổ chức theo các trục bắc - nam, đông - tây, kết nối với công viên - quảng trường phía bắc và phía đông, Vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm.

Hình ảnh phối cảnh gợi ý cho khu vực Bưu điện Hà Nội, chùa Báo Ân

Hà Nội cũng lên phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp ở khu vực Bưu điện Hà Nội; gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ.