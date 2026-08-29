Các công trình hiện đạt hơn 82% khối lượng xây lắp, giá trị thực hiện ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Thu

Chạy đua với thời gian

Từ sáng sớm, tại các công trường vùng biên giới, tiếng máy móc, xe vận chuyển vật liệu hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ và công nhân.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Púch, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 95%. Các khối nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn và nhà hiệu bộ đã hoàn thành từ 93 - 95%, đang được gấp rút hoàn thiện để đón học sinh vào năm học mới.

Không khí tại đây càng khẩn trương khi trường được lựa chọn làm điểm tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Puch, khối lượng thi công đạt khoảng 95%. Ảnh: Ngọc Thu

Trung tá Phạm Tiến Sỹ, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, với tinh thần “Ở đâu Nhân dân cần, ở đó có bộ đội”, 40 cán bộ, chiến sĩ biên phòng được tăng cường hỗ trợ thi công, góp phần bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

“Thực hiện phương châm ‘3 ca, 4 kíp’, chúng tôi tranh thủ từng giờ, từng ngày để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh trong ngày khai giảng năm học mới”, Trung tá Phạm Tiến Sỹ nói.

Thời tiết vùng biên diễn biến thất thường, khi nắng gắt, lúc mưa kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng. Các đơn vị phải linh hoạt bố trí nhân lực, tăng ca và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai từng phần việc.

Mỗi hạng mục được hoàn thành không chỉ đưa công trình đến gần ngày bàn giao mà còn mở ra kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang, an toàn cho học sinh nơi biên giới.

Các cán bộ, chiến sĩ làm việc bất kể nắng mưa để sớm hoàn thành công trình trường học. Ảnh: Ngọc Thu

Ươm mầm nơi biên giới

Dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai có quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 7.108 học sinh trên diện tích gần 52ha. Khi hoàn thành, các trường sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã biên giới còn nhiều khó khăn.

Dự án được triển khai với yêu cầu cao về tiến độ, trong khi vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động. Hơn 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội, công an đang duy trì lực lượng tại 7 điểm trường, phối hợp với các nhà thầu thực hiện những phần việc phù hợp.

Tại các công trường, tiến độ được kiểm tra thường xuyên, những khó khăn phát sinh được xử lý kịp thời. Vật liệu được tập kết theo từng hạng mục, nhân lực ưu tiên cho các phần việc cần hoàn thành sớm.

Việc xây dựng 7 trường học ở biên giới được triển khai trong điều kiện yêu cầu về tiến độ cao. Ảnh: Ngọc Thu

Theo ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, bên cạnh ảnh hưởng của thời tiết, khó khăn lớn hiện nay là thiếu lao động có tay nghề trong giai đoạn hoàn thiện.

Đặc biệt, nhân công cho các hạng mục sơn, ốp lát còn thiếu tại nhiều điểm trường, tạo áp lực lớn cho tiến độ chung.

Sau khi triển khai Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm và tăng cường lực lượng hỗ trợ từ quân đội, tiến độ tại các điểm trường đã có chuyển biến rõ rệt.

Bàn ghế đã được sắp xếp trong lớp học, sẵn sàng đón các em học sinh vào năm học mới. Ảnh: Ngọc Thu

Đến nay, tổng giá trị khối lượng xây lắp thực hiện ước hơn 1.000 tỷ đồng, đạt trên 80% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính cơ bản đã cất nóc, khối lượng phần này đạt trên 95%, hiện chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Trong những lớp học vừa hoàn thành, bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng đón học sinh.

Em Rơ Lan Thá, học sinh Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng, xã Ia Púch, phấn khởi nói: “Chúng em rất mong đến ngày khai giảng để được học ở ngôi trường mới. Ở đây có phòng học, nhà ăn và nơi ở mới. Chúng em sẽ cố gắng đi học đều và học thật giỏi”.

Khi tiếng trống khai giảng vang lên, những mái trường mới nơi phên giậu Tổ quốc sẽ mở ra một năm học mới và cả những cánh cửa mới cho tương lai của trẻ em vùng biên.