Bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Lấy thực tiễn làm điểm tựa chính sách

6 lần trúng cử đại biểu Quốc hội, bà Trần Thị Hoa Ry tích lũy kinh nghiệm qua từng nhiệm kỳ, gắn bó chặt chẽ với cử tri và từng bước khẳng định vai trò của một đại biểu sâu sát cơ sở

Là người dân tộc Khmer, sinh ra tại xã Hưng Hội, tỉnh Bạc Liêu (trước sáp nhập) - nay là tỉnh Cà Mau, đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry mang đến nghị trường không chỉ là kiến thức mà còn cả những trải nghiệm của một người con sinh ra ở vùng đất giàu bản sắc nhưng còn nhiều khó khăn.

Từng công tác lâu năm trong lĩnh vực công tác dân tộc và giữ các vị trí lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc ở địa phương, bà Trần Thị Hoa Ry hiểu rõ những nhu cầu thiết thực của đồng bào. Với bà, sự thấu hiểu ấy là nền tảng để đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách, từ thảo luận, góp ý các dự án luật đến ban hành các quyết sách lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và sinh kế cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo bà Trần Thị Hoa Ry, muốn làm chính sách đúng và trúng, phải đi thực tế, phải lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Bởi, đại biểu không chỉ là “cầu nối” giữa cử tri với Đảng, Nhà nước mà còn phải là người đại diện thực chất cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc tham gia kiến tạo và quyết định chính sách. Chính vì vậy, những chuyến đi cơ sở, những buổi tiếp xúc cử tri không chỉ để lắng nghe mà còn để kiểm chứng thực tiễn, từ đó hình thành những kiến nghị xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống.

Trong suốt quá trình là đại biểu Quốc hội, bà Trần Thị Hoa Ry luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Quốc hội. Cách tiếp cận này giúp bà có nhiều đóng góp trong việc hoàn thiện chính sách, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hơn hai thập kỷ hoạt động nghị trường, dấu ấn của bà Trần Thị Hoa Ry không chỉ ở những phát biểu hay kiến nghị, mà ở sự kiên trì theo đuổi mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Theo bà Trần Thị Hoa Ry, các chính sách dân tộc thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện đời sống đồng bào DTTS, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Bà Trần Thị Hoa Ry tặng quà và chúc Tết đồng bào Khmer tại Cà Mau nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026

Nhìn lại 80 năm công tác dân tộc, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, bà Trần Thị Hoa Ry cho rằng: cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác dân tộc, chuyển từ “hỗ trợ” sang “tạo cơ hội phát triển”. Đồng thời, hoàn thiện chính sách sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân. Bà cũng nhấn mạnh vai trò của cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín – những “cánh tay nối dài” đưa chính sách vào cuộc sống. Đây là yếu tố quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS.

Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế: Phát triển vùng đồng bào DTTS phải dựa vào nội lực của chính người dân

Là người dân tộc Tà Ôi, sinh ra tại vùng cao A Lưới, bà Nguyễn Thị Sửu (còn gọi là Kê Sửu) lớn lên trong điều kiện khó khăn. 9 tuổi mới vào lớp 1, nhưng bằng nghị lực bền bỉ, bà Nguyễn Thị Sửu đã hoàn thành con đường học vấn và trở thành sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Huế.

Khởi đầu với nghề dạy học, với bà, giáo dục không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình nuôi dưỡng ý thức văn hóa, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên. Việc trở thành tiến sĩ người Tà Ôi đầu tiên là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để bà Nguyễn Thị Sửu tham gia vào công tác quản lý và lãnh đạo.

Một trong những bước ngoặt đối với bà Nguyễn Thị Sửu là được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới (giai đoạn 2008–2010). Với cương vị mới, bà đã trực tiếp giải quyết những bài toán phát triển địa phương, như: Giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện hạ tầng và bảo tồn các giá trị văn hóa.

Giai đoạn 2010-2017, trên cương vị Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, bà Nguyễn Thị Sửu đã tham gia kiến tạo chính sách với tư duy tích hợp giữa phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “nội sinh” của đồng bào DTTS.

Dù ở cương vị công tác nào, bà Nguyễn Thị Sửu cũng nhất quán quan điểm: Phát triển vùng đồng bào DTTS phải dựa vào nội lực của chính người dân. Vì vậy, các đề xuất của bà không chỉ tập trung vào kinh tế mà còn chú trọng bảo tồn văn hóa, phát triển con người và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay với vai trò Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế, bà Nguyễn Thị Sửu tiếp tục thể hiện sự sâu sát trong hoạt động nghị trường, nổi bật ở công tác tiếp xúc cử tri và phản ánh kịp thời tâm tư của đồng bào DTTS.

Bà Nguyễn Thị Sửu khảo sát thực tế đời sống của người dân vùng trũng thấp, lắng nghe ý kiến cử tri về công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ sinh kế sau mưa lũ tại phường Phong Phú, TP. Huế

Trong mắt đồng bào Tà Ôi, Kê Sửu như “bông hoa rừng” của Trường Sơn – biểu tượng của trí tuệ và tâm huyết. Hơn 20 năm điền dã, sưu tầm và nghiên cứu, bà Nguyễn Thị Sửu đã công bố 15 công trình về văn hóa dân gian các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Bru Vân Kiều, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Tráng A Dương, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, XVI; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Maroc: Tham mưu nhiều chính sách dân tộc

Ông Tráng A Dương phát biểu tại nghị trường

Sinh ra tại xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai, trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mông, ông Tráng A Dương sớm hình thành ý thức gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng. Là người DTTS, ông gắn bó với Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) 21 năm và từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý nên ông có điều kiện am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán đồng bào các DTTS cũng như quá trình tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc.

Với hơn hai thập kỷ công tác, ông Dương đã tích lũy nhiều kinh nghiệm cơ sở, phục vụ tốt cho công tác tham mưu, hoạch định chính sách dân tộc. Từ năm 2021, trên cương vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông tham gia sâu vào công tác thẩm tra các dự án luật, nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo ông, yếu tố cốt lõi là lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư của đồng bào, nhất là những vấn đề thiết thực như thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hay đào tạo và sử dụng cán bộ người DTTS. Những nội dung này luôn được ông mang đến nghị trường với góc nhìn từ thực tiễn cơ sở.

Dấu ấn trong hoạt động của ông là sự nhất quán trong việc bám sát địa bàn. Từ nghị trường đến các cuộc tiếp xúc cử tri, ông luôn coi việc phản ánh trung thực ý kiến của người dân là nhiệm vụ trung tâm. Các vấn đề như giảm nghèo bền vững, giáo dục, bảo tồn văn hóa, quản lý tài nguyên được tiếp cận từ nhu cầu cụ thể của từng địa phương, từng nhóm đồng bào DTTS.

Với vai trò Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, XVI, ông Tráng A Dương đã tham gia thẩm tra nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các nghị quyết liên quan đến tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; giám sát việc thực hiện các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV, XVI, ông luôn tích cực phát biểu, tham gia thảo luận tại hội trường và tổ, tập trung vào các vấn đề xây dựng pháp luật và phát triển vùng đồng bào DTTS, với mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy tinh thần tự lực và khát vọng vươn lên của đồng bào DTTS.

Các đại biểu Quốc hội là người DTTS luôn gắn bó chặt chẽ giữa nghị trường và cơ sở, không chỉ mang tiếng nói bản làng đến Quốc hội mà còn đưa chính sách vào đời sống bằng trách nhiệm và sự thấu hiểu

Từ những câu chuyện cụ thể, có thể thấy các đại biểu Quốc hội là người DTTS họ không chỉ mang tiếng nói bản làng đến Quốc hội, mà còn đưa chính sách vào cuộc sống bằng trách nhiệm và sự thấu hiểu. Trong bối cảnh mới, vai trò này càng quan trọng, góp phần bảo đảm chính sách đúng, trúng và hiệu quả, vì sự phát triển bền vững của đồng bào vùng DTTS và miền núi.

Qua 15 nhiệm kỳ với chặng đường 80 năm đồng hành cùng đất nước, đội ngũ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số không ngừng trưởng thành, tham gia ngày càng sâu vào lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”. (Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XVI người dân tộc thiểu số chiều 20/4/2026)