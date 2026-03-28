Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội khóa 16 có 500 đại biểu trúng cử. Trong danh sách này, bà Nguyễn Thị Thùy Trang là một trong những gương mặt tiêu biểu xuất thân từ giáo dục cơ sở, trưởng thành từ thực tiễn giảng dạy và quản lý nhà trường.

Sinh ngày 21/8/1982, quê tại xã Châu Ninh (tỉnh Hưng Yên), bà Trang có trình độ đại học chuyên ngành Hóa học. Trước khi đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, bà đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các trường THCS trên địa bàn.

Cụ thể, từ tháng 9/2003 đến tháng 8/2011, bà là giáo viên, Tổng phụ trách, Phó Bí thư Chi đoàn Trường THCS Hồng Châu. Giai đoạn từ tháng 9/2011 đến hết năm 2014, bà tiếp tục là giáo viên, Bí thư Chi đoàn tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành.

Từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2015, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng, sau đó, từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2024, đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ảnh: GDTĐ

Trong năm 2024, bà có thời gian được giao điều hành nhà trường trước khi tiếp tục giữ cương vị Phó Hiệu trưởng. Đến tháng 1/2025, bà chính thức trở thành Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung.

Cam kết của nữ hiệu trưởng khi ứng cử đại biểu Quốc hội

Bà Trang cho biết, 23 năm công tác trong ngành giáo dục, bà thường xuyên tiếp xúc với học sinh, phụ huynh và người dân. Quá trình đó giúp bà thấu hiểu những nhu cầu thiết thực của người dân: Có cuộc sống ổn định, con cái được học hành tử tế, gia đình hạnh phúc, môi trường sống an toàn, được chăm sóc sức khỏe và nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành.

Từ thực tiễn địa phương, bà cho rằng Hưng Yên đang có những bước phát triển tích cực về kinh tế - xã hội, trong đó giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến rõ nét. Chất lượng dạy và học được nâng cao, phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng, huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục.

Bà nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, đầu tư cho con người là nền tảng của phát triển bền vững và chính sách giáo dục chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, bà xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm nếu trúng cử.

Thứ nhất là làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội thông qua việc duy trì mối liên hệ chặt chẽ với người dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị. Đây được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của người đại biểu.

Thứ hai là tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục, trong đó tập trung khai thác hiệu quả các nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần hình thành hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi. Bà đặc biệt quan tâm đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng ổn định, lâu dài; xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ nhà giáo; thúc đẩy giáo dục hiện đại, phát triển tư duy sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy và học. Đồng thời, bà hướng tới giảm áp lực học tập, thi cử, mở rộng cơ hội học tập suốt đời, nhất là với các nhóm yếu thế trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thứ ba là chú trọng giáo dục truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương. Bà đề xuất gắn giáo dục lịch sử, văn hóa Hưng Yên với chương trình giảng dạy, quan tâm bảo tồn và phát huy các nghề truyền thống, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng hội nhập và năng lực sáng tạo cho học sinh.

Bà Trang kỳ vọng đóng góp vào việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy đổi mới giáo dục, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước.