Nữ giáo sư với 3 kỷ lục trẻ nhất

Sinh năm 1974, GS Nguyễn Thị Lan hiện là Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bà đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y (Khoa Thú y) và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xuất sắc và Đổi mới sáng tạo của Học viện.

Hành trình khoa học của bà Lan bắt đầu từ năm 1997, khi bà trở thành giảng viên Khoa Thú y, Trường ĐH Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Sau đó, bà theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu và trở thành nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Miyazaki (Nhật Bản) trong giai đoạn 2002-2007.

Trở về nước, bà Nguyễn Thị Lan lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý quan trọng như Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng Khoa Thú y, Trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y.

Từ năm 2014, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trước khi trở thành Bí thư Đảng ủy vào năm 2015 và chính thức giữ cương vị Giám đốc Học viện từ tháng 1/2016 đến nay.

Trong sự nghiệp quản lý và nghiên cứu khoa học, bà Lan ghi dấu bằng hai cột mốc đặc biệt: Trở thành nữ Giám đốc, Bí thư Đảng ủy trẻ nhất trong lịch sử Học viện Nông nghiệp Việt Nam vào năm 2016.

Đến năm 2018, bà được phong học hàm giáo sư và cũng trở thành nữ giáo sư trẻ nhất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cũng trong năm này, bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia - một trong những giải thưởng danh giá dành cho các nhà khoa học nữ và trở thành một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất nhận vinh dự này.

Ngoài lĩnh vực học thuật và quản lý giáo dục, GS Nguyễn Thị Lan còn tham gia hoạt động lập pháp. Bà là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15 và tiếp tục được tín nhiệm trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Bà trở thành một trong số nữ giáo sư trúng cử đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp: 14, 15 và 16.

Có nhiều đóng góp cho nông nghiệp

Với chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, thú y và công nghệ sinh học, GS Nguyễn Thị Lan tham gia thảo luận, xây dựng và giám sát các chính sách liên quan.

Trong suốt quá trình công tác, GS Nguyễn Thị Lan đã nhận được nhiều danh hiệu và phần thưởng như chứng nhận “Trí thức trẻ tiêu biểu Hà Nội” (2010), bằng khen của Bộ NN&PTNT (2011), bằng khen của Bộ GD-ĐT (2013), cùng nhiều danh hiệu thi đua cấp cơ sở và cấp bộ. Bà cũng được vinh danh là “Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu” năm 2015 và nhận bằng khen “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, GS Nguyễn Thị Lan cho biết sẽ tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Bà nhấn mạnh định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao gắn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Song song đó, bà đề cao vai trò giám sát trong thực thi chính sách nhằm bảo đảm tính hiệu quả và minh bạch, đồng thời kiến nghị các giải pháp nâng cao giá trị nông sản thông qua phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Việc thúc đẩy khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng được bà xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường.

Ở góc độ an sinh xã hội, nữ giáo sư quan tâm đến việc mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, cũng như các chính sách bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân nông thôn. Bà cho rằng, chỉ khi đời sống người dân được nâng cao thì các chính sách phát triển mới có thể phát huy hiệu quả lâu dài.

GS Nguyễn Thị Lan cam kết duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua các hoạt động tiếp xúc thường xuyên, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng. Đồng thời, bà chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với định hướng dài hạn, bà mong muốn thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại và có giá trị gia tăng cao. Các đề xuất của bà bao gồm phát triển kinh tế nông thôn đa giá trị, đẩy mạnh ứng dụng giống mới, công nghệ sinh học; hoàn thiện quy trình sản xuất tiên tiến; cũng như tăng cường công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

Bà cũng quan tâm đến phát triển du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống; bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xử lý môi trường nông thôn. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và tiêu thụ nông sản được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.