Trong thế giới của những giá trị tinh hoa, bộ sưu tập hàng hiệu của giới thượng lưu không chỉ dừng lại ở siêu xe, thời trang hay những tuyệt phẩm trang sức. Ngày nay, một đỉnh cao của sự sở hữu xa xỉ chính là bất động sản hàng hiệu - nơi mỗi không gian sống trở thành một biểu tượng quyền lực và đẳng cấp của chủ nhân. Đây không đơn thuần là một tài sản gắn với tên tuổi thương hiệu, mà là hành trình trải nghiệm một chuẩn mực sống khác biệt, nơi đặc quyền và dấu ấn cá nhân được khắc họa một cách tinh tế.

New York - sân khấu của những giấc mơ táo bạo

Tại trung tâm NoMad sôi động, The Ritz-Carlton Residences NoMad vươn mình kiêu hãnh dưới bàn tay kiến tạo của kiến trúc sư lừng danh Rafael Viñoly. Tòa tháp kính thanh thoát này khẳng định giá trị “Vị thế biểu tượng” (Position) của bất động sản hàng hiệu ngay trên bầu trời Manhattan. Nơi đây không chỉ định nghĩa lại sự sang trọng, mà còn là cánh cửa mở ra một trải nghiệm sống huyền thoại: spa lát đá cẩm thạch, ẩm thực tinh hoa do bếp trưởng từng đạt sao Michelin José Andrés chế biến, cùng dịch vụ chuẩn mực Ritz-Carlton.

Trên tầng cao nhất, 16 căn penthouse độc quyền như những “viên ngọc trai” toả sáng trên đỉnh cao của một trung tâm thịnh vượng. Đây vừa là chốn an cư xa hoa, đồng thời là tài sản đầu tư thông minh được bảo chứng bởi thương hiệu toàn cầu.

16 căn penthouse độc quyền tại The Ritz-Carlton Residences NoMad như những “viên ngọc trai” toả sáng trên đỉnh cao của một trung tâm thịnh vượng. Nguồn ảnh: Forbes

Trong khi đó, Baccarat Hotel & Residences lại khẳng định vị thế của những thương hiệu phi khách sạn bước vào lĩnh vực bất động sản bằng những Đặc quyền (Privilege) độc nhất.

Từ di sản 250 năm chế tác pha lê, Baccarat đã biến từng không gian sống thành một tác phẩm nghệ thuật: đại sảnh rực rỡ với 15.000 mảnh pha lê, cho tới từng chi tiết tinh xảo trong căn hộ. Đây là minh chứng sống động rằng bất động sản hàng hiệu không còn giới hạn trong khách sạn, mà có thể xuất phát từ bất kỳ thương hiệu xa xỉ nào đủ sức kể câu chuyện riêng và định nghĩa phong cách sống khác biệt.

Đại sảnh rực rỡ với 15.000 mảnh pha lê tại Baccarat Hotel & Residences. Nguồn ảnh: Som.com

London - vẻ đẹp lịch lãm của truyền thống

Nếu New York tôn vinh sự táo bạo, thì London lại chạm đến trái tim bằng di sản. The OWO Residences by Raffles là minh chứng rực rỡ cho sức hấp dẫn của việc hồi sinh các biểu tượng kiến trúc.

Tòa nhà Old War Office - nơi từng gắn liền với Winston Churchill - đã được tái sinh thành 85 căn hộ độc bản, thể hiện giá trị Bảo tồn di sản (Preservation) ở mức độ cao nhất. Dự án giữ nguyên sự hùng vĩ của kiến trúc Baroque thời Edward và kết hợp cùng những chuẩn mực sang trọng đương đại. Sống tại The OWO không chỉ là tận hưởng dịch vụ huyền thoại của Raffles, spa Guerlain hay 9 nhà hàng danh giá, mà còn là sở hữu một phần lịch sử Anh quốc. Ngay khi ra mắt, dự án đã ghi nhận vượt mức 11.000 Bảng Anh mỗi ft vuông. Mức giá này, được định vị bởi các đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới như Knight Frank và Savills, khẳng định sức hút vĩnh cửu của di sản khi kết hợp cùng thương hiệu hàng đầu.

The OWO Residences by Raffles chạm đến trái tim người yêu thành phố bởi tính di sản độc tôn của mình. Nguồn ảnh: Raffles.com

Doha - ốc đảo xa hoa giữa lòng Trung Đông

Ở vùng Vịnh, khái niệm xa xỉ được nâng lên một tầm cao mới với The St. Regis Marsa Arabia Island tại The Pearl-Qatar. Không chỉ đơn thuần là một công trình, dự án này biến cả hòn đảo nhân tạo rộng 70.000 m² thành một thiên đường sống khép kín, nơi kiến trúc Andalusia hòa quyện cùng văn hóa Qatar. Đây là ví dụ hoàn hảo cho yếu tố Riêng tư (Privacy), khi toàn bộ hòn đảo trở thành một thế giới biệt lập và an toàn cho cư dân.

Với hơn 200 căn hộ mang dịch vụ quản gia đặc trưng của St. Regis, 7 hồ bơi, 10 nhà hàng và bến du thuyền riêng, nơi đây mở ra chuẩn mực mới cho cuộc sống biệt lập và xa hoa. Đặc biệt, việc sở hữu bất động sản còn đi kèm đặc quyền hiếm có: quyền sở hữu vĩnh viễn và cơ hội được cấp giấy phép cư trú Qatar - hấp dẫn cả về phong cách sống lẫn giá trị đầu tư lâu dài.

Hơn 200 căn hộ mang dịch vụ quản gia đặc trưng của St. Regis, 7 hồ bơi, 10 nhà hàng và bến du thuyền riêng, The St. Regis Marsa Arabia Island mở ra chuẩn mực mới cho cuộc sống biệt lập và xa hoa. Ảnh: Americanexpress.com

Là một trong số ít những biểu tượng trên thế giới, mỗi bất động sản hàng hiệu kể trên đều được gắn kết bởi những giá trị cốt lõi làm nên huyền thoại của dòng sản phẩm đỉnh cao này. Đó là một địa chỉ danh giá (Position) được bảo chứng bởi uy tín thương hiệu (Prestige), nơi chủ nhân tận hưởng những đặc quyền sống (Privilege) trong một không gian riêng tư (Privacy), và an tâm nắm giữ một tài sản có giá trị được bảo tồn vượt thời gian (Preservation).

Châu Á - “miền đất hứa” tiếp theo của bất động sản hàng hiệu

Nếu Trung Đông khẳng định vị thế bằng những công trình xa hoa tráng lệ, thì châu Á đang trỗi dậy như “miền đất hứa” tiếp theo của bất động sản hàng hiệu. Làn sóng mở rộng này được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp giàu có (HNWI), cùng sức hấp dẫn của khu vực như một điểm đến nghỉ dưỡng và ngôi nhà thứ hai hàng đầu thế giới.

Trong bức tranh toàn khu vực, Việt Nam nổi lên như một thị trường tiên phong, dẫn đầu về số lượng các dự án đang và sắp triển khai (chiếm tới 27%), trong khi Thái Lan giữ vị trí quán quân về thị phần hiện tại và số lượng dự án đã hoàn thành. Ở lõi trung tâm các đô thị lớn trong khu vực này, bất động sản hàng hiệu là tài sản vô cùng khan hiếm. Bởi quỹ đất hạn chế và yêu cầu khắt khe về vị trí, những dự án này không chỉ khẳng định giá trị sở hữu vượt trội mà còn trở thành biểu tượng địa vị, mang lại tiềm năng gia tăng giá trị lâu dài.

Sự hiện diện của các thương hiệu khách sạn hàng đầu chính là “chìa khóa vàng” bảo chứng cho tiềm năng phát triển. Tại Việt Nam - một thị trường mới chỉ hình thành khoảng hai thập kỷ - những hợp tác chiến lược với Marriott International đã nhanh chóng đưa tên tuổi Việt Nam lên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu. Các dự án biểu tượng như Grand Marina Saigon hay The Grand Hanoi không chỉ mở ra không gian sống xa hoa, mà còn đặt nền móng cho những di sản thời đại mới.

Trong số đó, Grand Marina Saigon được xem như một biểu tượng rực rỡ. Tọa lạc tại vị trí kim cương bên bờ sông Sài Gòn, đây là khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới, đồng thời là dự án duy nhất gắn liền với mảnh đất di sản Ba Son hơn 200 năm tuổi. Tại đây, những chủ nhân tinh hoa không chỉ sở hữu một không gian sống sang trọng, mà còn trở thành một phần của hành trình di sản, nơi giá trị thương hiệu hội tụ cùng giá trị lịch sử để kiến tạo phong cách sống vượt thời gian.



Grand Marina Saigon là khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới, gắn liền với mảnh đất di sản Ba Son hơn 200 năm tuổi

Không dừng lại ở đó, sự xuất hiện của những thương hiệu thời trang haute couture như Elie Saab tại dự án The Rivus cũng cho thấy sức hút khó cưỡng. Với 121 dinh thự được ví như kiệt tác “may đo” cho giới thượng lưu, dự án mang thế giới lộng lẫy của thời trang cao cấp vào không gian sống. Đây không chỉ là việc gắn một logo lên kiến trúc, mà là sự kết tinh của tầm nhìn, gu thẩm mỹ tinh tế và quá trình sáng tạo tỉ mỉ, dành riêng cho những chủ nhân biết trân trọng và tôn vinh cái đẹp.

121 dinh thự The Rivus mang thương hiệu Elie Saab được ví như kiệt tác “may đo” cho giới thượng lưu, mang thế giới lộng lẫy của thời trang cao cấp vào không gian sống

Hành trình qua những biểu tượng bất động sản hàng hiệu toàn cầu cho thấy: những không gian sống thượng lưu ngày nay không đơn thuần là nơi lưu trú. Khi những tên tuổi trăm năm như Marriott, JW Marriott, Elie Saab, The Ritz-Carlton đồng hành cùng dự án, đó không chỉ là sự bảo chứng về giá trị tài sản, mà còn là một cam kết về phong cách sống đẳng cấp đã được công nhận và khao khát trên toàn thế giới.

Từ New York đến London, từ Doha đến Việt Nam, bất động sản hàng hiệu đang dệt nên một hành trình toàn cầu, nơi di sản, nghệ thuật và phong cách sống hội tụ. Và trong bức tranh ấy, Việt Nam không chỉ là điểm đến mới nổi, mà đang dần khẳng định vị thế như một tâm điểm mới của châu Á - nơi những không gian sống mang dấu ấn quốc tế trở thành biểu tượng cho khát vọng, thịnh vượng và tầm vóc toàn cầu của thế hệ chủ nhân tinh hoa.

(Nguồn: Masterise Homes)