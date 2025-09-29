Tối 25/9, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Toyota Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, với sự tham dự của ông Ito Naoki… - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Nhật Bản, lãnh đạo Bộ Công thương, tỉnh Phú Thọ, Công ty Toyota Châu Á.

Trong buổi lễ, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc của Toyota Việt Nam chia sẻ: “Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu đô la Mỹ.”

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á trao quà kỷ niệm 30 năm thành lập Toyota Việt Nam.

Ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Công ty Toyota Châu Á, kiêm Phó Giám đốc Điều hành Tập đoàn Toyota Nhật Bản phụ trách khu vực châu Á - cũng chia sẻ: “Việt Nam là một quốc gia với dân số trẻ, năng động và đầy tiềm năng phát triển trong tương lai. Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng các công nghệ tiếp cận đa chiều để hỗ trợ nhu cầu di chuyển của mọi người, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trải qua hành trình 30 năm, Toyota đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật: Thương hiệu ô tô đầu tiên tại Việt Nam đạt hơn 700.000 xe xuất xưởng, hơn 1 triệu xe được giao đến tay khách hàng và hơn 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ sau bán hàng chính hãng. Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. Hãng đã đóng góp hơn 14,4 tỷ đô la Mỹ vào ngân sách nhà nước, nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024. Gần 32 triệu đô la Mỹ được Toyota dành cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Hãng cũng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khi xây dựng chuỗi cung ứng nội địa vững mạnh với 61 nhà cung cấp, trong đó có 13 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 1.000 linh kiện nội địa hóa.

Hướng tới tương lai, Toyota cam kết tiếp tục mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáng tin cậy, cùng nhiều giải pháp di chuyển đa dạng và các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Bích Đào