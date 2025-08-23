Trong hơn một thập kỷ qua, các hãng xe liên tục trang bị thêm những công nghệ hỗ trợ lái nhằm nâng cao sự an toàn và tiện lợi cho người dùng. Hai trong số đó là kiểm soát hành trình (Cruise Control) và giới hạn tốc độ (Speed Limiter - LIM).

Nếu Cruise Control được nhiều người biết đến như một công nghệ tiện nghi, thì LIM lại ngày càng được đánh giá cao bởi tính thực tiễn và an toàn, đặc biệt trong điều kiện giao thông phức tạp như Việt Nam.

Không nhiều mẫu xe ô tô đang bán tại Việt Nam được trang bị tính năng giới hạn tốc độ (LIM). Ảnh: Ngô Minh

Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia đào tạo lái xe an toàn Nguyễn Hồng Vinh cho rằng: "Ở Việt Nam, giao thông rất phức tạp, ngay cả trên cao tốc, các phương tiện vẫn thường xuyên thay đổi tốc độ, chuyển làn bất ngờ, khiến Cruise Control khó phát huy tác dụng và gần như bất khả thi. Việc giữ tốc độ cố định thậm chí còn tiềm ẩn rủi ro va chạm giao thông".

Khi tài xế rảnh chân, nhiều tài xế dễ rơi vào trạng thái “thả lỏng” nên có thể phản xạ chậm hơn trước tình huống bất ngờ. Thực tế cũng cho thấy phần lớn đường ở Việt Nam là đô thị, quốc lộ ngắn và đông phương tiện, do đó Cruise Control ít có cơ hội sử dụng, vị chuyên gia này nói thêm.

Vì sao giới hạn tốc độ cần thiết hơn kiểm soát hành trình?

Khác với Cruise Control duy trì một tốc độ không đổi, tính năng LIM không tự điều khiển xe thay người lái, mà chỉ cho phép tài xế đặt ra một "rào cản" tốc độ. Vì thế, chuyên gia Nguyễn Hồng Vinh cũng đã chỉ ra những lợi ích nổi bật của tính năng giới hạn tốc độ khi được sử dụng.

Biến báo giới hạn tốc độ là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi lái xe trên đường. Ảnh: Lê Huân

Đầu tiên là tránh vi phạm giao thông, bởi một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tài xế bị phạt là vượt quá tốc độ. Theo Cục CSGT, các lỗi chạy quá tốc độ chiếm tỷ lệ cao trong số vi phạm giao thông hàng năm.

Việc cài đặt chế độ LIM sẽ giúp tài xế yên tâm hơn, tránh được lỗi chạy quá tốc độ một cách vô ý khi di chuyển qua những đoạn đường có nhiều biển báo tốc độ thay đổi liên tục, nhất là những khu vực có gắn camera phạt nguội.

Tiếp đó, tài xế có thể dùng tính năng giới hạn tốc độ khi chạy cả trong đô thị lẫn cao tốc, cho thấy sự linh hoạt hơn nhiều so với tính năng kiểm soát hành trình. Trong thành phố, tài xế có thể giới hạn tốc độ 50-60 km/h để đảm bảo an toàn, trong khi ra quốc lộ có thể tăng lên 80-100 km/h.

Hơn nữa, tính năng LIM vẫn yêu cầu tài xế điều khiển chân ga. Hệ thống chỉ can thiệp khi tốc độ sắp vượt ngưỡng, nhờ đó đảm bảo an toàn mà không làm mất đi tính chủ động của tài xế.

Ngoài ra, tài xế cũng không cần liên tục nhìn vào đồng hồ tốc độ bởi tính năng giới hạn tốc độ ô tô còn đóng vai trò như “người giám sát vô hình”. Điều này giúp giảm mệt mỏi cho tài xế, đặc biệt trong hành trình dài.

Cuối cùng, khi xe vận hành trong giới hạn hợp lý, hiện tượng tăng tốc đột ngột được hạn chế, điều này góp phần tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ bền động cơ.

Cách sử dụng tính năng giới hạn tốc độ trên ô tô

Hiện tại, dù tính năng kiểm soát hành trình (ga tự động) đã rất phổ biến trên các mẫu xe mới có mặt tại thị trường Việt Nam nhưng tính năng giới hạn tốc độ vẫn còn xuất hiện khá hạn chế và thường bị nhiều hãng cắt bỏ để giảm chi phí. Người dùng có thể kiểm tra xe có tính năng giới hạn tốc độ hay không bằng cách tìm nút LIM trên vô-lăng hoặc cụm điều khiển Cruise Control.

Tính năng giới hạn tốc độ thường được tích hợp trên vô lăng cùng với ga tự động (nếu có). Ảnh chụp màn hình

Để kích hoạt tính năng giới hạn tốc độ, hãy nhấn vào nút LIM, sau đó dùng các nút SET+ hoặc SET- để điều chỉnh và thiết lập tốc độ giới hạn mong muốn. Tốc độ này sẽ được hiển thị trên màn hình thông tin của xe.

Người lái có thể tạm thời vô hiệu hóa giới hạn bằng cách nhấn nút CANCEL (CAN) hoặc đạp phanh. Để quay lại giới hạn đã đặt, chỉ cần nhấn nút RES (Resume).

Trong trường hợp cần tăng tốc đột ngột để vượt xe hoặc tránh chướng ngại vật, tài xế cần đạp kích sàn chân ga. Hệ thống sẽ hiểu đây là tình huống khẩn cấp và cho phép xe tạm thời vượt qua giới hạn đã cài đặt.

Tính năng LIM có thể trở thành trang bị bắt buộc

Tại châu Âu, từ năm 2022, tất cả xe mới bán ra phải có hệ thống Intelligent Speed Assistance (ISA) – phiên bản nâng cấp của LIM kết hợp camera đọc biển báo. Mục tiêu là giảm tai nạn do chạy quá tốc độ, vốn chiếm tỷ lệ cao trong các vụ va chạm nghiêm trọng.

Từ năm 2022, tất cả xe mới bán ra tại châu Âu phải có hệ thống Intelligent Speed Assistance (ISA) – phiên bản nâng cấp của LIM. Ảnh: Buyacar

Điều này cho thấy, trong tương lai gần, giới hạn tốc độ ô tô sẽ không còn là trang bị tùy chọn mà có thể trở thành công nghệ bắt buộc, tương tự phanh ABS hay túi khí.

Trong bối cảnh giao thông Việt Nam phức tạp, nhiều biển báo tốc độ và phạt nguội ngày càng phổ biến, tính năng giới hạn tốc độ LIM sẽ mang lại giá trị thực tế vượt trội hơn Cruise Control. Nó không chỉ giúp tài xế tránh vi phạm luật, tiết kiệm nhiên liệu mà còn duy trì sự tập trung - yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho cả người lái và cộng đồng tham gia giao thông.

