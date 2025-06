Theo đó, trong năm 2024, trước những cơ hội chuyển mình để phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Heineken Việt Nam tiếp tục giữ vững cam kết đặt phát triển bền vững làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy hợp tác đa bên nhằm hiện thực hóa các tham vọng xuyên suốt ba trụ cột chính: Môi trường, Xã hội và Uống có trách nhiệm.

Một số thành tựu nổi bật trên hành trình hiện thực hóa những tham vọng bền vững của Heineken Việt Nam trong năm 2024

Chung tay giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng

Dưới trụ cột Môi trường, doanh nghiệp sử dụng 98% năng lượng tái tạo trong sản xuất, với nhiệt năng từ sinh khối và điện năng từ Chứng chỉ thuộc tính năng lượng (EACs). Trong năm 2024, nhà máy Heineken Việt Nam - Vũng Tàu là đơn vị tiên phong toàn cầu trong Tập đoàn Heineken triển khai hệ thống bơm nhiệt, giảm trung bình 15% nhiệt năng tiêu thụ hàng tháng và cắt giảm 0,01 kg CO2 trên mỗi hectolit sản phẩm.

Hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” toàn chuỗi giá trị vào năm 2040, Heineken Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các đối tác thiết lập lộ trình giảm phát thải.

Năm 2024, công ty phối hợp VBCSD - VCCI tổ chức hội thảo “Giảm phát thải khí nhà kính & Chuyển đổi năng lượng, hướng đến Net Zero” cùng nhiều buổi tập huấn nhà cung cấp hơi nước về chính sách sinh khối bền vững, thúc đẩy chung tay giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng toàn chuỗi giá trị.

Heineken Việt Nam phối hợp cùng VBCSD-VCCI tổ chức hội thảo “Giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng, hướng đến Net Zero”

Bên cạnh đó, Heineken Việt Nam áp dụng tối đa mô hình kinh tế tuần hoàn, duy trì cam kết không rác thải chôn lấp tại tất cả nhà máy, với 98% chai thủy tinh và 94% két nhựa tái sử dụng. Ngoài ra, việc thí điểm thành công dự án “Từ lon nhôm đến lon nhôm” (Can-to-Can) qua hợp tác với nhà máy cán nhôm nước ngoài, doanh nghiệp đã tạo nên vòng tuần hoàn lon nhôm khép kín, thu hồi và tái chế hơn 850 tấn lon nhôm đã qua sử dụng.

Doanh nghiệp cũng ghi nhận cột mốc đáng nhớ trên lộ trình bảo tồn nguồn nước khi hoàn thành mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm so với dự kiến - với hơn 690 triệu lít nước được hoàn trả mỗi năm, vượt tổng lượng nước sử dụng và bay hơi tại nhà máy Tiền Giang.

Heineken Việt Nam hoàn thành mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm so với dự kiến

Đặt yếu tố con người là mối quan tâm hàng đầu

Dưới trụ cột Xã hội, Heineken Việt Nam giữ vững cam kết đặt con người và cộng đồng là một trong những quan tâm hàng đầu. Năm 2024, doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ cộng đồng địa phương trước thách thức thiên tai và biến đổi khí hậu: hỗ trợ 640.000 lít nước sạch cho Tiền Giang (xâm nhập mặn tháng 4); hỗ trợ khẩn cấp 3,5 tỷ đồng giúp miền Bắc khắc phục hậu quả bão Yagi. Công ty cũng phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chương trình Tết thường niên, hỗ trợ 7.100 hộ gia đình tại 28 tỉnh thành với tổng giá trị đóng góp 8,8 tỷ đồng.

Heineken Việt Nam chung tay cùng người dân vượt khó khăn sau bão Yagi

Trong môi trường làm việc, Heineken Việt Nam tích cực đẩy mạnh văn hóa đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, xây dựng môi trường làm việc an toàn và tạo cơ hội phát triển công bằng. Doanh nghiệp được vinh danh trong top 3 hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” tại Giải Thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) 2024 của UN Women khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Xây dựng văn hoá uống có trách nhiệm

Dưới trụ cột Uống có trách nhiệm, Heineken Việt Nam tiếp tục nỗ lực mở rộng và thắt chặt hợp tác nhằm mang đến sáng kiến thiết thực xây dựng văn hóa thưởng thức có trách nhiệm và thói quen “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Nổi bật là chương trình hợp tác Heineken® 0.0 cùng Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM (PC08) triển khai “Điểm tiếp sức nhân dân” tại 10 cửa ngõ thành phố dịp Tết với thông điệp “Uống có trách nhiệm – Lái xe an toàn”. Tại các điểm này, người đi xe máy được tiếp sức bằng mũ bảo hiểm, thức ăn nhẹ, và Heineken® 0.0 - thức uống đại mạch với 0,0% độ cồn. Bên cạnh đó, Heineken® 0.0 cũng hợp tác với Gumball 3000, Xanh SM và BE để thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm đến cộng đồng tài xế.

Sáng kiến nhằm thúc đẩy văn hóa “Đã uống rượu bia, không lái xe”

Năm 2024 cũng đánh dấu 14 năm hợp tác giữa Heineken Việt Nam cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia với chiến dịch “Uống 0 Lái Chiến dịch mang đến chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức và cung cấp giải pháp thiết thực cho sinh viên, nhân viên văn phòng và người tiêu dùng, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen “Đã uống rượu bia, không lái xe” trong cộng đồng.

Bích Đào