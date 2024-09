Chuyên gia khuyến nghị tỉnh Ninh Bình cần thiết kế lại các hoạt động du lịch gắn với các tiêu chuẩn Net Zero. Thế giới cam kết đạt Net Zero vào năm 2050, liệu Ninh Bình có thể trở thành thành phố Net Zero vào năm 2030, trước 20 năm?