Tại Việt Nam, cây hồng quân (hay còn gọi là bồ quân, mùng quân) mọc tự nhiên hoặc được trồng nhiều ở các vùng núi cao, rừng sâu từ Bắc vào Nam.

Trong đó, An Giang được xem là nơi trồng cây hồng quân phổ biến nhất, hầu như nhà nào cũng có. Nhà ít thì vài gốc, nhiều thì cả trăm cây.

Người dân thường trồng hồng quân xen canh dưới tán rừng, vườn đồi ở những khu vực như núi Dài Năm Giếng, núi Cấm, núi Cô Tô… và chờ đến mùa thu hoạch.

Cây hồng quân thích nghi tốt với địa hình núi cao, có khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh nên thường cho quả sai trĩu. Ảnh: Út Lục Bình

Quả hồng quân ăn mát, vị chua ngọt lạ miệng, có mùi thơm đặc trưng nên vài năm gần đây được bà con và du khách ưa chuộng.

Thậm chí, loại quả này còn được xem như đặc sản, vận chuyển tới các tỉnh thành, khu vực xung quanh, có giá từ 40.000-60.000 đồng/kg (tùy nơi, tùy thời điểm).

Quả hồng quân có vỏ màu tím hoặc đỏ sẫm, vị chua ngọt nên được ví như nho rừng. Ảnh: Út Lục Bình

Chị Nguyễn Nhàn (ở Tri Tôn, An Giang) cho biết, quả hồng quân thường có vào mùa hè, mùa thu và chín rộ nhất từ khoảng tháng 8 đến tháng 9.

Tùy điều kiện địa lý, khí hậu từng nơi, thời điểm thu hoạch loại quả này có thể sớm hoặc muộn hơn.

“Quả hồng quân bắt đầu chín từ tháng 7 âm lịch, có thể kéo dài tới hết tết Nguyên đán. Ở một số nơi, cây ra hoa muộn nên cho quả trái mùa vào tháng 2, 3 âm lịch.

Bởi vậy, bà con địa phương mỗi năm thường thu hoạch quả hồng quân thành 2 vụ. Vụ đầu khoảng 2 tháng, còn vụ sau ngắn hơn, chừng 1 tháng với sản lượng ít hơn”, chị Nhàn nói.

Trước khi ăn, người ta thường vò quả hồng quân nhiều lần cho thịt mềm, vị ngọt, mọng hơn. Ảnh: Thúy Liễu

Nữ tiểu thương cũng cho biết, quả hồng quân còn non có màu xanh, khi chín chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc tím.

Vỏ quả mỏng, căng mọng, hạt ít, còn phần cùi có màu vàng, dậy mùi thơm, vị chát nhẹ xen lẫn chua ngọt.

Loại quả này được trồng tự nhiên, không tốn công chăm sóc nên khá lành và sạch, mua về chỉ cần rửa lại với nước là có thể ăn ngay.

Quả hồng quân đem chấm muối ớt ăn khá ngon. Ảnh: Út Lục Bình

Có dịp thưởng thức quả hồng quân vài lần, chị Thu Trang (ở TPHCM) thấy ấn tượng với loại quả trông giống nho, nhỏ cỡ 2 đầu ngón tay chụm lại.

Chị nhận xét quả ăn hơi chát nhưng vị chua ngọt, phù hợp để ăn chơi như một thức quà vặt, chấm kèm muối ớt rất ngon.

“Điều thú vị là quả hồng quân dù chín tím lịm nhưng nếu muốn ăn ngọt, ngon thì phải vo, vò thật kỹ.

Mình thường cho trái vào giữa 2 lòng bàn tay, vo đi vo lại cho thịt dập dập, căng mọng lên đến khi nứt ra rồi mới thưởng thức”, chị Trang chia sẻ.

Nữ du khách cũng tiết lộ, ngoài sử dụng tươi, quả hồng quân còn được chế biến thành món mứt chua ngọt hấp dẫn hoặc đem ngâm rượu cho thơm.

Quả hồng quân được xem như sản vật núi rừng. Ảnh: Dương Việt Anh

Theo Từ điển Cây thuốc Việt Nam - Tập 1, quả hồng quân chín có tính ấm, vị ngọt, có tác dụng tiêu thực, lợi đờm... Quả non có vị chua, giúp làm săn da.

Loại quả này khi chín cũng được dùng trong nhiều bài thuốc dân gian, kết hợp với các bộ phận khác như lá, rễ cây hồng quân để điều trị chứng đau dạ dày, chữa tiêu chảy, đau bụng…