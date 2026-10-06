Sự xuất hiện của iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, đã thổi bùng cuộc đua công nghệ ở phân khúc điện thoại gập cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Dù mang trên mình vị thế tiên phong của hệ sinh thái iOS, iPhone Duo sẽ phải đối mặt trực tiếp với hàng loạt đối thủ sừng sỏ chạy Android đến từ Samsung, OPPO và Motorola với ưu thế lớn về giá bán, thiết kế mỏng nhẹ, camera và công nghệ sạc.

iPhone Duo: lời thách thức trị giá 65 triệu đồng

iPhone Duo. Ảnh chụp màn hình

Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán iPhone Duo đợt đầu tiên của Apple, với lịch đặt trước từ ngày 16/10/2026 và giao hàng từ ngày 23/10/2026.

Mức giá niêm yết dành cho iPhone Duo phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn 256GB là 64.990.000 VNĐ.

Chiếc điện thoại gập dạng quyển sách này gây ấn tượng mạnh nhờ khung titan cao cấp. Độ mỏng khi mở đạt mức 5,2 mm (dày 11,3 mm khi gập lại) cùng khối lượng 254g.

Máy sở hữu hai màn hình Super Retina XDR ProMotion 120Hz: màn hình chính trong suốt 7,6 inch và màn hình phụ bên ngoài 5,4 inch, với độ sáng tối đa ngoài trời lên tới 3.000 nits.

Về phần cứng, iPhone Duo tích hợp vi xử lý A20 Pro (2nm), hệ thống pin đôi cho thời lượng xem video lên đến 44 giờ, cụm camera kép 48MP Dual Fusion và camera FaceTime ẩn dưới màn hình trong.

Máy đạt chuẩn kháng nước/bụi IP68, sử dụng cảm biến sinh trắc học Touch ID tích hợp ở nút sườn và hoàn toàn bỏ khay SIM vật lý để chuyển sang eSIM kép.

Dù sở hữu cấu hình đỉnh cao, mức giá tiệm cận 65 triệu đồng khiến iPhone Duo vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các dòng máy gập Android đã có chỗ đứng vững chắc.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (Giá 48.990.000 VNĐ cho phiên bản 256GB)

Galaxy Z Fold8 Ultra. Ảnh: Anh Tú

So với iPhone Duo, Z Fold 8 Ultra vượt trội hoàn toàn về độ cơ động, với thân máy mỏng chỉ 4,1 mm khi mở (8,9 mm khi gập) và nhẹ 214g; lấn lướt đáng kể kích thước 5,2 mm/11,3 mm cùng trọng lượng 254g của iPhone Duo

Không gian hiển thị của smartphone gập này cũng rộng rãi hơn, với màn hình chính Dynamic AMOLED 2X kích thước 8,0 inch (màn hình phụ 6,5 inch), đạt độ sáng 3.000 nits.

Cụm 3 camera sau cũng vượt trội với camera chính 200MP, camera tele 10MP (zoom quang 3x, zoom số 30x) và camera góc siêu rộng 50MP, hỗ trợ quay video 8K 30fps.

Máy dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm), pin Silicon Carbon 5.000 mAh sạc nhanh 45W. Máy đạt chuẩn IP48 và hỗ trợ 1 Nano SIM + 1 eSIM.

Một lợi thế nữa là Z Fold 8 Ultra rẻ hơn iPhone Duo bản tiêu chuẩn tới 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhược điểm của smartphone này so với iPhone Duo là chuẩn kháng nước/bụi chỉ IP48, thấp hơn chuẩn IP68 chống nước ở độ sâu 6 mét của iPhone Duo.

Do chạy hệ điều hành Android, nên khả năng tối ưu và độ ổn định về giao diện ứng dụng của Z Fold8 Ultra sẽ không bằng iPhone Duo của Apple với hệ điều hành iOS, được tối ưu bằng kho ứng dụng riêng.

Samsung Galaxy Z Fold8 (Giá 40.990.000 VNĐ cho phiên bản 256GB)

Galaxy Z Fold8. Ảnh: Anh Tú

Với cùng dung lượng 256GB, chiếc smartphone gập mới của Samsung rẻ hơn iPhone Duo tới 24 triệu đồng.

Z Fold8 có thiết kế màn hình tỉ lệ 4:3 giống với iPhone Duo, tuy nhiên máy chỉ nặng 201g và độ dày khi gập 9,7 mm. Màn hình chính 7,6 inch giúp hiển thị bảng tính và tài liệu PDF vuông vắn, tự nhiên.

Smartphone này sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, camera kép 50MP, pin 4.800 mAh và chuẩn kháng nước IP48.

Nhược điểm của Z Fold8 so với iPhone gập của Apple là viên pin 4800 mAh cho thời lượng xem video khoảng 26 giờ, thấp hơn hệ thống pin đôi cho thời gian xem video lên đến 44 giờ trên màn hình phụ của iPhone Duo.

Bị cắt giảm camera tele so với bản Ultra, không hỗ trợ bút cảm ứng và chuẩn kháng nước chỉ ở mức IP48.

OPPO Find N6: đối thủ trực diện

Oppo Find N6. Ảnh: Oppo

OPPO Find N6 được xem là đối thủ đối đầu trực diện nhất về tầm giá với iPhone Duo tại thị trường Việt Nam.

Cùng mức giá 64.990.000 VNĐ, OPPO Find N6 mang đến dung lượng RAM 16GB + ROM 512GB, trong khi iPhone Duo dừng lại ở bộ nhớ 256GB.

Máy mỏng 4,21 mm khi mở (8,93 mm khi gập), nặng 225g. Màn hình gập AMOLED trong 8,12 inch và màn hình phụ ngoài 6,62 inch (độ sáng 1.800 nits).

Camera nhiếp ảnh Hasselblad với camera chính 200MP, camera tele tiềm vọng 50MP OIS (zoom số 120x), camera góc siêu rộng 50MP và hỗ trợ quay video 4K 120fps.

Pin & Sạc siêu tốc với viên pin Silicon-Carbon 6.000 mAh đi kèm sạc có dây SUPERVOOC 80W (sạc đầy trong 47 phút) và sạc không dây AIRVOOC 50W. Máy trang bị khay SIM linh hoạt (2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM) cùng chuẩn kháng nước IP56/IP58/IP59.

Nhược điểm của Find N6 so với Duo là độ sáng màn hình ngoài của OPPO Find N6 chỉ đạt 1800 nits, thấp hơn mức 3000 nits ngoài trời của iPhone Duo.

Các chuẩn kháng nước IP56/IP58/IP59, chưa đạt chuẩn IP68 hoàn chỉnh như iPhone Duo.

Motorola Razr Fold 5G: "vũ khí" giá rẻ và màn hình siêu sáng 6.200 nits

Motorola Razr Fold 5G. Ảnh: Anh Tú

Motorola Razr Fold 5G tạo nên sức ép lớn ở nhóm điện thoại gập màn hình lớn nhờ mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Với giá ưu đãi 39.990.000 VNĐ cho bản 256GB, thiết bị rẻ hơn iPhone Duo tới 25 triệu đồng.

Màn hình trong LTPO pOLED 8,1 inch (2K) đạt độ sáng tối đa 6.200 nits; màn hình phụ ngoài 6,6 inch sở hữu tần số quét lên tới 165Hz và độ sáng 6.000 nits (vượt xa mức 3.000 nits ngoài trời của iPhone Duo).

Cụm camera sau gồm 3 ống kính đồng độ phân giải 50MP hỗ trợ quay video 8K 30fps.

Máy trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12GB, pin Silicon-Carbon 6.000 mAh, sạc nhanh 80W (tặng kèm củ sạc 90W trong hộp), hệ thống âm thanh Sound by BOSE/Dolby Atmos và chuẩn kháng nước/bụi IP49.

Tuy nhiên, nhược điểm của chiếc smartphone gập này so với iPhone Duo là chuẩn kháng nước/bụi thấp, khi chỉ đạt IP49, không đảm bảo khả năng ngâm nước an toàn ở độ sâu 6m như iPhone Duo (IP68).

Máy chỉ dùng khung kim loại kết hợp mặt lưng da nhân tạo, thay vì khung titan cao cấp.