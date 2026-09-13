Sau gần một thập kỷ đứng ngoài cuộc chơi, Apple đã chính thức gia nhập thị trường smartphone màn hình gập với mẫu iPhone Duo ra mắt tại sự kiện ngày 9/9 ở Apple Park.

Trái với suy đoán rằng thế hệ đầu tiên sẽ còn nhiều thiếu sót, Apple đã tiếp cận phân khúc này theo phong cách đặc trưng: mổ xẻ những hạn chế mà người dùng Android nhiều năm qua buộc phải chấp nhận sống chung, từ đó đưa ra các giải pháp phần cứng lẫn phần mềm hoàn thiện.

Dưới đây là 8 điểm nhấn trên iPhone Duo được chuyên trang Android Authority đánh giá là chuẩn mực mà các đối thủ như Samsung, Google hay Motorola cần học hỏi trên các thế hệ máy gập năm 2027:

iPhone Duo sở hữu nhiều tính năng Android cần học hỏi. Ảnh: Tom's Guide

1. Mang hỗ trợ bút cảm ứng trở lại

iPhone Duo hỗ trợ thao tác bút cảm ứng Apple Pencil trên cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập lớn bên trong, phục vụ nhu cầu ghi chú, vẽ đồ họa và ký tài liệu.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất Android gần đây lại có xu hướng loại bỏ tính năng này: Samsung đã dừng hỗ trợ bút S Pen từ thế hệ Galaxy Z Fold 7 và tiếp tục vắng bóng trên Galaxy Z Fold 8, trong khi dòng Pixel Fold của Google chưa từng trang bị.

Việc sở hữu một thiết bị mở rộng thành máy tính bảng mini nhưng không thể dùng bút viết vẽ là điểm trừ lớn của các máy gập Android hiện tại.

2. Tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68

Dù có trọng lượng và độ dày nhỉnh hơn đôi chút so với Galaxy Z Fold 8, iPhone Duo lại đạt chuẩn bảo vệ IP68 - mức bảo vệ cao nhất chống sự xâm nhập của bụi và nước.

Sau gần 10 năm phát triển điện thoại gập, mẫu máy gập đầu bảng của Samsung hiện vẫn chưa đạt chuẩn IP68 đầy đủ, khiến thiết bị đắt đỏ này dễ tổn thương trước các hạt bụi mịn.

Ngoại trừ Google (đã mang IP68 lên từ Pixel 10 Pro Fold), các hãng Android còn lại đều cần phải bắt kịp tiêu chuẩn này.

3. Khôi phục cơ chế gập mở đa góc độ (Flex Mode)

Trên Galaxy Z Fold 8, Samsung đã tinh chỉnh bản lề titan để tăng độ bền và giảm nếp nhăn nhưng hệ quả là cơ chế giữ máy mở ở nhiều góc độ (Flex Mode) đã bị loại bỏ.

Ngược lại, iPhone Duo vừa làm mờ nếp gấp thành công, vừa cho phép gập mở ở mọi góc nghiêng bán phần để đặt lên bàn chụp ảnh bằng camera sau, gọi video hay chia đôi màn hình tác vụ.

4. Phổ cập màn hình nhám cấu trúc nano chống chói

Màn hình bên trong của các dòng máy gập sử dụng vật liệu dẻo nên thường có độ phản chiếu ánh sáng rất lớn, gây lóa mắt khó chịu dưới ánh đèn hoặc ngoài trời nắng.

Apple đã xử lý triệt để vấn đề này trên iPhone Duo bằng lớp hoàn thiện nhám cấu trúc nano (nanotexture display).

Hiện ngoài Galaxy Z Fold 8 có lớp phủ chống lóa, các đối thủ như Pixel 11 Pro Fold vẫn còn rất bóng và dễ phản xạ ánh sáng.

5. Tích hợp sẵn nam châm chuẩn sạc Qi2 / MagSafe

Dù công nghệ sạc không dây hít nam châm đã trở nên phổ biến, phần lớn flagship gập Android (bao gồm cả Galaxy Z Fold 8) vẫn chưa tích hợp sẵn vòng nam châm chuẩn Qi2 bên trong thân máy mà phải phụ thuộc vào ốp lưng của bên thứ ba.

iPhone Duo hỗ trợ sẵn công nghệ MagSafe/Qi2 ngay từ khi xuất xưởng, tương thích hoàn toàn với toàn bộ hệ sinh thái phụ kiện từ tính.

6. Đưa camera ẩn dưới màn hình quay trở lại

Màn hình gập lớn của iPhone Duo trang bị camera ẩn dưới tấm nền. Khi duyệt web hay xem phim, không gian hiển thị hoàn toàn liền mạch không tì vết mà không có lỗ đục khoét; camera sẽ chỉ kích hoạt khi gọi FaceTime hoặc chụp ảnh.

Samsung từng tiên phong tính năng này nhưng đã loại bỏ trên Galaxy Z Fold 7. Thành công của Apple cho thấy giải pháp camera ẩn vẫn là hướng đi tối ưu cho màn hình gập kích thước lớn nếu được xử lý quang học tốt.

7. Tối ưu nếp gấp màn hình phẳng hơn

Dù đã qua nhiều chu kỳ nâng cấp, nếp gấp trên các dòng máy gập Android như Pixel 11 Pro Fold hay Razr Fold vẫn còn lộ rõ.

Qua các trải nghiệm thực tế ban đầu, Apple đã xử lý nếp gấp trên iPhone Duo mờ hơn đáng kể ngay từ thế hệ đầu tiên, cho thấy công nghệ cơ khí bản lề của hãng đã đạt độ chín muồi.

8. Bổ sung tùy chọn bộ nhớ 2TB

Đối với một thiết bị đắt tiền hướng đến nhu cầu làm việc và sáng tạo nội dung lâu dài thay cho máy tính bảng, dung lượng lưu trữ là yếu tố quan trọng.

Trong khi các đối thủ Android kịch trần ở mức 1TB, Apple đã mở rộng tùy chọn bộ nhớ trong lên tới 2TB cho iPhone Duo.

Dù mức giá cho bản 2TB không hề rẻ, việc cung cấp tùy chọn này vẫn đem lại giá trị thiết thực cho nhóm người dùng chuyên nghiệp đòi hỏi lưu trữ video 4K hay dữ liệu lớn.

(Theo Android Authority)