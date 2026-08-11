Nằm tại ngã ba Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch, một trong những nút giao đắt giá bậc nhất khu đô thị Cầu Giấy, là khu đất có diện tích hơn 5.000m2 lô A thuộc ô quy hoạch ký hiệu D23. Năm 2008, một ngân hàng trúng đấu giá khu đất với số tiền 265 tỷ đồng dự kiến xây dựng công trình thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc tại Cầu Giấy.





Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đến thời điểm này, khu đất vẫn được quây tôn kín mít, chưa có hoạt động xây dựng.

Nằm tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, khu đất X3 thuộc phường Yên Hòa có diện tích 2.000m2, theo quy hoạch là dự án công trình công cộng dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê.

Năm 2016, khu đất này được UBND TP Hà Nội phê duyệt cho Công ty CP Thương binh 19/12 làm chủ đầu tư thuê với thời hạn 50 năm. Năm 2017, công ty đã nộp đủ số tiền hơn 54,4 tỷ đồng cho cả thời gian thuê. Dù vậy, nhiều năm sau đó, khu đất vẫn không có dấu hiệu triển khai thi công. Có thời điểm, nơi đây được quây tôn kín mít làm bãi trông giữ xe.

Sau nhiều lần cơ quan chức năng làm việc, hối thúc, thời điểm gần đây, khu đất mới có có dấu hiệu "hồi sinh". Tại thời điểm ghi nhận, bên trong khu đất có máy móc và công nhân đang triển khai thi công.

Trong danh sách 300 dự án chậm tiến độ do Hà Nội công bố, dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và trường tiểu học nằm tại số 177, tổ 51 phố Trung Kính cũng được liệt kê.

Dự án "Trường Tiểu học" tại đây được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2013, nhưng đến nay, khu đất vẫn là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm. Do chưa được xây dựng, toàn bộ khu đất được quây tôn kín dọc mặt giáp tuyến đường lớn.

Theo phản ánh của một số cư dân, phương án xây dựng trường học theo thiết kế dự án có thể làm thu hẹp lối đi dẫn vào khu chung cư. Phương án này vì vậy vấp phải sự phản đối của người dân sinh sống tại đây. Hiện lối đi qua khu đất dẫn vào tòa chung cư bên trong được dựng cổng chắn, không cho ô tô ra vào.

Khu đất B12 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên (phường Yên Hòa) là nơi được cấp phép xây dựng tổ hợp gara cao tầng, thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và căn hộ để bán do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sao Phương Bắc (Công ty Sao Phương Bắc) làm chủ đầu tư. Dự án này nằm ở nút giao Mạc Thái Tông - Nguyễn Chánh, gần đường Vành đai 3 và nút giao Trần Duy Hưng.

Lô đất được giao cho doanh nghiệp từ năm 2010, sau nhiều năm vẫn rơi vào tình trạng chậm triển khai. Trên thực tế, nơi này chỉ là một khu đất trống, được rào kín xung quanh. Bên trong khu đất có tập kết một số nguyên vật liệu xây dựng nhưng không ghi nhận công nhân, máy móc làm việc.