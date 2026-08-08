Khu đất rộng hơn 32.000 m² trên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, TPHCM) từng là trụ sở UBND quận 12 cũ, đang từng ngày khoác lên diện mạo mới để trở thành một ngôi trường mới giữa không gian rợp bóng cây xanh.

Người dân phường Thới An hào hứng và kỳ vọng ngôi trường liên cấp mới sẽ giúp học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được học gần nhà, đồng thời giải quyết tình trạng địa phương chưa có trường THPT và giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp.

Trao đổi với VietNamNet, thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, cho biết trong năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển 770 học sinh, gồm 450 học sinh khối 10, 140 học sinh khối 1 và 180 học sinh khối 6. Để kịp đón học sinh vào năm học mới, đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, tổ chức làm thêm ca tối và cam kết hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8.

Hiện nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu cho khối lớp 10. Riêng khối lớp 1 và lớp 6 được tuyển sinh theo phân tuyến của phường, góp phần giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp cho phường Thới An và các khu vực lân cận. Trước đây, địa bàn quận 12 cũ luôn đối mặt với tình trạng quá tải trong mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp, nên việc đưa trường vào hoạt động được kỳ vọng sẽ chia sẻ đáng kể áp lực này.

Anh Trần Viết Hùng (phường Thới An) cho biết con gái đã trúng tuyển vào lớp 10A8 của Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng. Anh tranh thủ đến tham quan cơ sở vật chất và kỳ vọng công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ trước ngày khai giảng.

Anh Hùng cho biết trước đây khu vực phường Thới An chưa có trường THPT, nên nhiều học sinh phải theo học tại các khu vực lân cận như Gò Vấp, Tân Bình hoặc Bình Thạnh. Điều này khiến việc đưa đón con gặp nhiều khó khăn, không ít phụ huynh phải thuê xe công nghệ hằng ngày, phát sinh chi phí.

"Từ khi biết trụ sở UBND quận 12 cũ được chuyển đổi thành trường liên cấp, người dân địa phương rất phấn khởi. Gia đình tôi ở ngay đối diện trường, chỉ cách khoảng 100 m nên khi trường đi vào hoạt động, con có thể tự đi học và về nhà, vừa thuận tiện vừa giúp phụ huynh yên tâm hơn", anh Hùng chia sẻ.

Những ngày trước thềm khai giảng, học sinh khối 10 Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới.

Trúng tuyển vào lớp 10A9, em Nguyễn Thị Ngọc Ánh (phường Tân Thới Hiệp) lựa chọn Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng vì gần nhà, thuận tiện đi học. Nữ sinh cho biết em háo hức bước vào năm học mới và tự hào khi được học dưới mái trường mang tên Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng. Những ngày này, Ngọc Ánh cùng các bạn đang tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu tiên của trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, các công nhân đang khẩn trương thi công để kịp tiến độ. Những phòng học mới cũng dần thành hình, sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Bên trong các phòng học, công nhân đang hoàn thiện hạng mục ốp lát bục giảng, còn khu vực sân thượng được bóc gạch cũ và thay mới nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trước ngày khai giảng.

Khuôn viên nhiều cây xanh được giữ lại từ trụ sở cũ sẽ trở thành lợi thế của nhà trường, góp phần tạo môi trường học tập xanh, mát cho học sinh.

Ngày 20/5, Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An) chính thức được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM. Đây được xem là dấu mốc quan trọng đối với giáo dục địa phương, khi lần đầu tiên phường Thới An có một trường THPT, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.