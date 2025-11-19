"Mẹ đỡ đầu" tặng quần áo, sách vở cho con nuôi Y Đăng Êban khi năm học mới bắt đầu. Ảnh: Lê Hường

Lan tỏa yêu thương

Căn nhà nhỏ của em Y Đăng Êban (SN 2015) nằm giữa buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn, luôn rộn ràng tiếng cười. Cậu bé dân tộc Ê Đê từng có tuổi thơ thiếu thốn, mẹ mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, cha bỏ đi biền biệt, Y Đăng sống cùng cậu mợ trong gia đình khó khăn và đông con.

Thấu hiểu hoàn cảnh éo le ấy, năm 2022, khi Y Đăng học lớp 1 tại Trường Tiểu học Y Jút, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã nhận em làm con nuôi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Từ đó hàng tháng, em được hỗ trợ 500 nghìn đồng, số tiền trích từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Không dừng lại ở đó, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk còn vận động thêm các nguồn lực xã hội lập sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng cho cậu bé nghèo.

Cô Trần Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Y Jút chia sẻ: Ngày mới vào trường, Y Đăng rất nhút nhát, ít nói, học lực chỉ ở mức trung bình. Nhưng từ khi được nhận làm con nuôi của bộ đội, em thay đổi rõ rệt, tự tin hơn, hòa đồng hơn và kết quả học tập tiến bộ từng ngày.

Câu chuyện của Y Đăng không phải là duy nhất. Ở buôn Đrăng Phốk, xã Buôn Đôn, cậu bé Y Phú Mlô (SN 2014) cũng đang được bao bọc trong vòng tay yêu thương của những người lính biên phòng. Mồ côi mẹ khi chưa đầy ba tuổi, cha bỏ đi biệt tích, Y Phú sống cùng ông bà ngoại già yếu. Thương cảm trước hoàn cảnh éo le, năm 2019, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đã nhận nuôi em, đưa về Phòng khám quân - dân y kết hợp của đơn vị để tiện chăm sóc và dạy dỗ.

Mỗi tháng, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyên góp 1,5 triệu đồng để lo cho em. Từ miếng cơm manh áo đến trang vở, chiếc bút... tất cả đều thấm đẫm “tình cha” của những người lính mang quân hàm xanh.

Năm học này em đã vào Trường THCS Võ Thị Sáu cách đồn gần 20 km, Y Phú được bố trí ở cùng đội công tác Biên phòng tại trung tâm xã để thuận tiện cho việc học tập.

Em Y Phú tâm sự: "Con rất vui vì được các bố trong đơn vị chăm sóc chu đáo. Năm học mới, các bố còn mua cho con quần áo, sách vở, giày dép. Dịp lễ, Tết, con được chở về thăm ông bà ngoại. Con hứa sẽ học thật giỏi để sau này trở thành người lính Biên phòng".

Theo kế hoạch, sau khi học hết lớp 9, Y Phú sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong chương trình “Nâng bước em đến trường” cho đến khi đủ 18 tuổi.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk hướng dẫn con nuôi học bài. Ảnh: Lê Hường

Vun đắp tương lai

Không chỉ có Y Đăng hay Y Phú, dọc tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk, hàng chục em nhỏ khác cũng đang được che chở trong vòng tay của những “người cha, người mẹ mang quân hàm xanh”.

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk đang đỡ đầu 56 em trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, 3 em trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”, và 4 em trong mô hình “Con nuôi Biên phòng”. Ngoài ra, còn có 325 em được hỗ trợ từ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” do Bộ Quốc phòng tài trợ.

Mỗi câu chuyện cảm động của những “con nuôi Biên phòng” là minh chứng sống động cho hành trình lặng lẽ gieo tình yêu thương của những người lính nơi tuyến đầu biên giới. Đó là tình thương giản dị mà ấm áp, không lời hứa mà chỉ có sự sẻ chia và trách nhiệm.

Trung tá Đặng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: Hơn 20 năm gắn bó với vùng biên, mỗi chuyến công tác, khi nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ khát khao học chữ, tôi và đồng đội lại trăn trở, muốn làm được điều gì đó thiết thực để giúp các em có cơ hội học tập, để những ước mơ nhỏ bé không bị dập tắt.

Thời gian tới, BĐBP Đắk Lắk dự kiến tiếp tục mở rộng các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, đồng thời kêu gọi sự chung tay của chính quyền, các tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm để cùng lan tỏa tinh thần nhân ái, vun đắp tương lai cho các em nhỏ vùng biên.

Giữa nơi rừng núi xa xôi, những người lính mang quân hàm xanh vẫn ngày đêm lặng thầm gieo mầm yêu thương. Họ không chỉ giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc, mà còn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho những mầm xanh của đất nước.