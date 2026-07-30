Bộ kích bình (Jump Starter) di động
Ưu điểm vượt trội của kích bình di động
Bạn có thể tự xử lý tình huống mà không cần tìm kiếm xe khác để câu bình.
Quá trình kích bình thường chỉ mất vài phút.
Hầu hết các bộ kích bình hiện đại đều tích hợp các tính năng an toàn như chống ngược cực, chống đoản mạch, chống quá tải, giảm thiểu rủi ro chập cháy.
Nhiều thiết bị còn có cổng USB để sạc điện thoại, máy tính bảng, và đèn pin tích hợp.
Hướng dẫn sử dụng kích bình di động an toàn
Đỗ xe ở nơi bằng phẳng, kéo phanh tay, tắt tất cả các thiết bị điện trên xe. Đeo găng tay bảo hộ nếu có.
Kẹp cực dương (+) màu đỏ của bộ kích bình vào cực dương (+) của ắc quy xe. Kẹp cực âm (-) màu đen của bộ kích bình vào một bộ phận kim loại không sơn trên thân xe (khung xe hoặc khối động cơ), cách xa ắc quy và các bộ phận chuyển động.
Bật công tắc nguồn trên bộ kích bình (nếu có).
Vào xe và thử khởi động động cơ. Nếu xe không nổ ngay, đợi khoảng 30-60 giây rồi thử lại.
Khi xe đã nổ, tháo kẹp âm (-) trước, sau đó tháo kẹp dương (+) ra khỏi ắc quy. Để xe chạy khoảng 15-20 phút để ắc quy được sạc lại một phần.
Dây câu bình ắc quy
Khi nào nên dùng dây câu bình?
Khi bạn có một chiếc xe khác (xe cứu hộ) với ắc quy còn tốt và cùng điện áp (thường là 12V).
Khi bạn không có bộ kích bình di động.
Hướng dẫn sử dụng dây câu bình an toàn
Đỗ hai xe gần nhau nhưng không chạm vào nhau. Tắt động cơ và tất cả các thiết bị điện trên cả hai xe. Kéo phanh tay. Đeo găng tay và kính bảo hộ.
Kẹp một đầu dây màu đỏ (cực dương) vào cực dương (+) của ắc quy xe hết điện. Kẹp đầu còn lại của dây đỏ vào cực dương (+) của ắc quy xe cứu hộ.
Kẹp một đầu dây màu đen (cực âm) vào cực âm (-) của ắc quy xe cứu hộ. Kẹp đầu còn lại của dây đen vào một bộ phận kim loại không sơn trên thân xe hết điện (khung xe hoặc khối động cơ), cách xa ắc quy và các bộ phận chuyển động.
Khởi động động cơ xe cứu hộ và để chạy khoảng 5-10 phút để sạc một phần cho ắc quy xe hết điện.
Thử khởi động động cơ xe hết điện. Nếu không nổ, đợi thêm vài phút rồi thử lại.
Khi xe hết điện đã nổ, tháo dây theo thứ tự ngược lại: tháo kẹp âm (-) khỏi xe hết điện, tháo kẹp âm (-) khỏi xe cứu hộ, tháo kẹp dương (+) khỏi xe cứu hộ, và cuối cùng tháo kẹp dương (+) khỏi xe hết điện. Để xe chạy khoảng 15-20 phút.
Bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản và đèn pin
Đèn pin hoặc đèn đội đầu: Cực kỳ hữu ích khi bạn cần kiểm tra khoang động cơ vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng.
Găng tay bảo hộ: Bảo vệ tay khỏi dầu mỡ, bụi bẩn và các cạnh sắc nhọn trong khoang động cơ.
Cờ lê, tua vít: Một bộ cờ lê hoặc tua vít cơ bản có thể cần thiết để siết lại cọc bình ắc quy bị lỏng hoặc tháo lắp các bộ phận nhỏ.
Áo phản quang/Tam giác cảnh báo: Để đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện khác khi xe bạn dừng đỗ khẩn cấp trên đường.