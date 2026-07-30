Bộ kích bình (Jump Starter) di động

Ưu điểm vượt trội của kích bình di động

Bạn có thể tự xử lý tình huống mà không cần tìm kiếm xe khác để câu bình.

Quá trình kích bình thường chỉ mất vài phút.

Hầu hết các bộ kích bình hiện đại đều tích hợp các tính năng an toàn như chống ngược cực, chống đoản mạch, chống quá tải, giảm thiểu rủi ro chập cháy.

Nhiều thiết bị còn có cổng USB để sạc điện thoại, máy tính bảng, và đèn pin tích hợp.

Hướng dẫn sử dụng kích bình di động an toàn

Đỗ xe ở nơi bằng phẳng, kéo phanh tay, tắt tất cả các thiết bị điện trên xe. Đeo găng tay bảo hộ nếu có.

Kẹp cực dương (+) màu đỏ của bộ kích bình vào cực dương (+) của ắc quy xe. Kẹp cực âm (-) màu đen của bộ kích bình vào một bộ phận kim loại không sơn trên thân xe (khung xe hoặc khối động cơ), cách xa ắc quy và các bộ phận chuyển động.

Bật công tắc nguồn trên bộ kích bình (nếu có).

Vào xe và thử khởi động động cơ. Nếu xe không nổ ngay, đợi khoảng 30-60 giây rồi thử lại.

Khi xe đã nổ, tháo kẹp âm (-) trước, sau đó tháo kẹp dương (+) ra khỏi ắc quy. Để xe chạy khoảng 15-20 phút để ắc quy được sạc lại một phần.