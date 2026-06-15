Những mẫu ô tô hiện đại ngày nay được trang bị hàng loạt công nghệ thông minh: từ giám sát điểm mù, nhận diện chìa khóa thông minh cho đến tự động gọi cứu hộ sau va chạm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của một nữ tài xế Subaru thường xuyên đi cắm trại, chính những công nghệ này đôi khi lại trở thành “con dao hai lưỡi”.

Việc mở cốp xe trong một thời gian dài có thể khiến ắc quy bị cạn bình. Ảnh: Subaru Club

Trong một đoạn video đăng tải trên TikTok và nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, Adrienne - chủ xe Subaru Ascent đã chia sẻ mẹo cực kỳ hữu ích để tránh tình trạng hao ắc quy khi phải mở cốp xe suốt nhiều giờ trong rừng hay bãi cắm trại.

Khi cửa cốp hoặc cửa xe mở, nhiều hệ thống điện trên xe vẫn âm thầm hoạt động: đèn nội thất, cảm biến cửa, hệ thống giám sát trạng thái xe, thậm chí cả bộ nhận diện chìa khóa thông minh. Dù mỗi hệ thống chỉ tiêu thụ một lượng điện nhỏ, nhưng cộng dồn trong nhiều giờ, đặc biệt là qua đêm có thể khiến ắc quy yếu hoặc cạn bình.

Với những ai sử dụng cốp xe như một “không gian sinh hoạt” khi đi cắm trại, đây là rắc rối không hề nhỏ.

Giải pháp của Adrienne nghe qua có vẻ kỳ lạ nhưng lại rất hiệu quả. Cô sử dụng một chiếc móc khóa carabiner nhỏ, gài trực tiếp vào chốt khóa của cửa cốp cho đến khi nghe tiếng “khớp”. Lúc này, hệ thống của xe sẽ hiểu rằng cốp đã đóng, dù trên thực tế cửa vẫn đang mở hoàn toàn.

“Bạn phải đánh lừa chiếc xe của mình để nó nghĩ rằng cốp đã đóng,” Adrienne giải thích. Ngay sau khi gài móc khóa, cảnh báo “cửa sau đang mở” trên bảng đồng hồ lập tức biến mất.

Khi cần đóng cốp lại bình thường, người dùng chỉ cần kéo cần mở cốp như thao tác mở cửa thông thường, rồi trượt móc khóa ra khỏi chốt. Theo Adrienne, đôi khi phải bấm nút mở vài lần, nhưng không gây hư hại hay lỗi hệ thống.

Phần bình luận dưới video nhanh chóng trở thành nơi hội tụ của cộng đồng chủ xe Subaru. Nhiều người hài hước cho rằng: “Nếu bạn lái Subaru, kiểu gì cũng có sẵn một chiếc carabiner trong xe”.

Thực tế, Subaru từ lâu gắn liền với hình ảnh những người yêu thiên nhiên, thực tế, thích cắm trại và luôn mang theo đủ loại dụng cụ dã ngoại. Chính vì vậy, các mẹo vặt truyền miệng trong cộng đồng người dùng thường rất sát với nhu cầu thực tế, thứ mà đôi khi sách hướng dẫn sử dụng không đề cập.

Ngoài mẹo giữ cốp mở không hao pin, nhiều chủ xe Subaru còn chia sẻ các “bí kíp” khác như dùng kẹp giấy để cố định lưới chống côn trùng khi ngủ trong xe, hay gắn bóng tennis vào giá chở xe đạp phía sau để tránh va ống chân trong bóng tối.

Tất nhiên, không phải mọi xe Subaru hay mọi tình huống đều cần đến mẹo này. Mức độ hao ắc quy còn phụ thuộc vào đời xe, thời gian mở cốp và các thiết bị điện đang sử dụng. Tuy vậy, trong bối cảnh đi cắm trại dài ngày, mẹo nhỏ bằng chiếc móc khóa lại có thể cứu nguy đúng lúc.

Theo Motor1

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