Vụ cháy xe Hyundai Accent đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều ngày 1/5 tại cây xăng thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền (Đà Nẵng) khiến hai thiếu niên thiệt mạng, đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe gặp nạn đang chở khoảng 20-25 khối pin lithium loại 24V cùng 9 bình ắc quy của xe điện đồ chơi trẻ em. Toàn bộ số pin, ắc quy này đã được sạc đầy và đặt trong cốp xe. Khi xe dừng tại cây xăng thì bất ngờ phát cháy dữ dội từ khu vực cốp xe rồi lan ra toàn xe khiến cả xe và hai người bên trong bị thiêu rụi.

Ảnh: N.X

Không chỉ là một tai nạn thương tâm, sự việc còn phơi bày một mối nguy tiềm ẩn khi chở pin và ắc quy trong cốp ô tô.

Vì sao pin và ắc quy nằm yên vẫn bốc cháy?

Pin lithium 24V thường dùng cho xe điện trẻ em và các thiết bị điện công suất nhỏ, mỗi khối có dung lượng khoảng 7-10Ah. Tuy nhiên, khi gom tới 20-25 khối pin đã sạc đầy, tổng năng lượng tích trữ có thể đạt khoảng 3-6 kWh, tương đương một bộ pin xe máy điện. Cộng thêm 9 bình ắc quy, toàn bộ hệ thống này trở thành một khối năng lượng lớn.

Cốp xe là không gian kín, ít thông gió và liên tục hấp thụ nhiệt từ mặt đường và ánh nắng. Vào mùa hè, nhiệt độ trong cốp có thể dễ dàng vượt ngưỡng 60-70 độ C. Đây là mức nhiệt cực kỳ nguy hiểm đối với pin hóa học, đặc biệt là pin lithium-ion vốn là loại pin phổ biến trên xe điện, xe máy điện và các thiết bị lưu trữ năng lượng.

Ảnh minh họa.

Ở nhiệt độ cao, pin lithium-ion có thể kích hoạt hiện tượng thoát nhiệt. Khi một cell pin bị quá nhiệt, nó sẽ tự sinh nhiệt dây chuyền sang các cell khác, dẫn tới phồng rộp, cháy và thậm chí phát nổ kèm theo ngọn lửa lớn cùng khói độc. Quá trình này diễn ra rất nhanh và gần như không thể kiểm soát.

Chưa dừng lại ở đó, pin và ắc quy còn đối mặt với nguy cơ đoản mạch trong quá trình xe di chuyển. Khi ô tô lăn bánh, rung lắc và xóc nảy là điều không thể tránh khỏi. Nếu các đầu cực không được bọc cách điện cẩn thận hoặc pin không được cố định chắc chắn, chỉ cần một cú va chạm nhẹ vào khung kim loại cũng đủ tạo ra tia lửa điện. Với pin lithium, tia lửa này có thể là khởi đầu cho thảm họa.

Đối với ắc quy chì-axit truyền thống, rung lắc mạnh còn có thể gây rò rỉ axit hoặc thoát khí hydro. Trong không gian kín như cốp xe, khí dễ cháy tích tụ dần và chỉ cần một nguồn phát tia lửa nhỏ cũng đủ gây cháy nổ.

Cảnh báo từ chuyên gia kỹ thuật

Trao đổi với VietNamNet, kỹ sư Nguyễn Thành Tâm, chủ gara ô tô Thành Tâm (Bồ Đề, Hà Nội) phân tích thêm: "Cốp xe sedan hay SUV đều là không gian đóng, tích nhiệt rất nhanh. Việc đặt pin hoặc ắc quy trong môi trường nóng hầm hập như vậy là đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc an toàn cơ bản của nhà sản xuất pin."

Cùng quan điểm, kỹ sư ô tô Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc trung tâm dịch vụ Auto i-Tech (Tây Hồ, Hà Nội) nhấn mạnh: “Điều nguy hiểm là người dùng không thể kiểm soát được quá trình đoản mạch. Xe càng chạy, dao động càng lớn. Nếu các đầu cực không được bọc và cố định, chỉ cần chạm vào khung kim loại là dòng điện cực lớn sẽ phát sinh. Với pin lithium, khi đã bùng cháy, nhiệt độ cháy lên tới hàng ngàn độ C và các bình cứu hỏa thông thường gần như vô tác dụng trong việc dập tắt."

Nguyên tắc an toàn bắt buộc phải nhớ

Để tránh lặp lại những bi kịch đau lòng, các chuyên gia khuyến cáo tài xế tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn cơ bản khi buộc phải vận chuyển pin, ắc quy.

Trước tiên, khi đưa pin, ắc quy lên xe, tất cả các cọc bình, đầu cực phải được bọc kín bằng nắp nhựa chuyên dụng hoặc băng dính cách điện nhiều lớp.

Thứ hai, không bao giờ được để pin, ắc quy nằm lăn lóc tự do trong cốp. Pin, ắc quy phải được chằng buộc chặt, đặt trong thùng cách nhiệt hoặc vách ngăn để đảm bảo chúng không xê dịch khi xe phanh gấp hoặc vào cua.

Thứ ba, những viên pin có dấu hiệu phồng rộp, chảy nước hoặc ắc quy nứt vỏ có rủi ro chập cháy cực cao. Tuyệt đối không tận dụng xe gia đình để chở các loại rác thải nguy hại này.

Cuối cùng, hạn chế tối đa việc chở số lượng lớn pin, ắc quy cùng lúc. Nếu buộc phải chở, hãy mở hé kính cửa sổ hoặc gập lưng ghế sau để không khí lưu thông, tránh tích tụ nhiệt và khí dễ cháy.

Có thể nói, vụ cháy xe thương tâm tại Đà Nẵng là lời cảnh tỉnh đắt giá cho mọi tài xế. Sự tiện lợi nhất thời có thể đánh đổi bằng sự an toàn sinh mạng. Với ô tô, chỉ một thói quen sai cũng có thể dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn. Tôn trọng các nguyên tắc kỹ thuật không phải là sự lựa chọn, mà là trách nhiệm bắt buộc của mỗi tài xế nhằm tự bảo vệ tính mạng cho chính mình và những người xung quanh.

