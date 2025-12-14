Sau trận lũ dữ năm 1996 cuốn trôi toàn bộ 4 tạ cá, vốn là nguồn sống chính của gia đình, ông Ngân Văn Hiên (SN 1960) rơi vào cảnh trắng tay. Vợ chồng ông từng mưu sinh đủ nghề, từ trồng sắn, ngô, mía tím đến chăn nuôi nhỏ lẻ nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau, bữa cơm nhiều khi phải ăn độn.

Trong cảnh bế tắc, ông Hiên quyết định một bước đi táo bạo là bỏ nhà, dựng túp lều tạm trên khu đồi đá sỏi rộng gần 3ha để cải tạo đất. Quyết định ấy từng khiến nhiều người trong bản xì xào, cho rằng ông “điên rồ” khi mang cả gia đình vào vùng rừng núi heo hút, không điện, không nước, đường đi chỉ là lối mòn.

“Khi vào, suốt một năm ròng, hai vợ chồng tôi dùng xà beng, cuốc, xẻng để đào đá, bới sỏi, phát lau lách để trồng những loại cây quen thuộc, duy trì cuộc sống qua ngày”, ông Hiên kể lại.

Ông Hiên đang chăm sóc cho vườn cam của mình. Ảnh: Lê Dương

Những cây quýt trĩu quả. Ảnh: Lê Dương

Tuy nhiên, trong những lần đi rừng, ông phát hiện một số cây cam giấy, quýt hoi mọc tự nhiên khỏe mạnh giữa rừng sâu. Từ đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nếu cây bản địa sống được trong điều kiện khắc nghiệt, tại sao không thử mang về trồng.

Năm 1997, từ một cây đầu dòng, ông Hiên bắt đầu chiết cành, nhân giống. Những cây cam đầu tiên bén rễ trên nền đất đá đã thắp lên hy vọng cho gia đình.

Không có nước tưới, vợ chồng ông phải gánh từng gàu nước từ suối Kho Mường cách đó cả cây số. Vườn cây ít ỏi, thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng ông vẫn kiên trì chăm sóc, mở rộng dần diện tích.

Ông áp dụng phương pháp bón phân chuồng truyền thống khi cây ra quả. Mỗi mùa xuân, ông lại chiết cành, ươm giống. Bên cạnh cam giấy và quýt hoi, ông trồng xen thêm khoảng 200 gốc cam Cao Phong để đa dạng sản phẩm.

Những gốc cam hàng chục năm tuổi, rêu mọc quanh thân. Ảnh: Lê Dương

Sau hơn 10 năm bền bỉ, đến năm 2007, vườn cam bắt đầu cho thu hoạch ổn định. Từ đó đến nay, năng suất cam tăng dần theo từng năm. Hiện 3ha cam, quýt cho sản lượng khoảng 20 tấn quả mỗi vụ, giá bán trung bình 20.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

“Có lúc tưởng không trụ nổi, nhưng nhìn cây lớn từng ngày, mình lại có thêm động lực. Bây giờ đến mùa thu hoạch, cầm chùm cam trên tay, bao mệt nhọc như tan biến”, ông Hiên chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, vườn cam của ông Hiên còn trở thành điểm tham quan trải nghiệm. Du khách đến du lịch Pù Luông có thể vào vườn chụp ảnh, tự tay hái và thưởng thức quả tươi với mức phí 30.000 đồng/người.

Mỗi mùa thu hoạch, ông thuê thêm lao động địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình trong bản.

Không chỉ phát triển kinh tế, vườn cam, quýt bản địa của ông còn gắn với phát triển du lịch sinh thái. Ảnh: Lê Dương

Ông Hà Văn Hưởng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Pù Luông, nhận xét, ông Ngân Văn Hiên là tấm gương vượt khó tiêu biểu. Từ vùng đất đá sỏi, thiếu nước, thiếu điện, ông đã kiên trì cải tạo, lựa chọn cây trồng phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Mô hình của ông đang được địa phương khuyến khích nhân rộng, hướng tới hình thành vùng trồng cam, quýt bản địa gắn với phát triển du lịch sinh thái.

“Không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình, mô hình của ông Hiên còn tạo việc làm cho người dân địa phương và trở thành điểm tham quan học tập về nông nghiệp. Chúng tôi đang định hướng người dân cải tạo đất đồi, chuyển đổi sang trồng cam giấy, quýt hoi - loại cây trồng bản địa để tạo thành vùng trồng lớn, góp phần phát triển kinh tế địa phương”, ông Hưởng nói.