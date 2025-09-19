Sáng 19/9, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị khai mạc triển lãm ảnh về voi với chủ đề “Chung sống hài hòa - An toàn cho voi - An toàn cho người”.

Người dân thích thú tham dự triển lãm

Nhiều bức ảnh sống động ghi lại khoảnh khắc đời thường của đàn voi rừng Đồng Nai được giới thiệu, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Những khoảnh khắc đời thường của đàn voi được ghi lại qua ống kính bẫy ảnh đặt sâu trong rừng

Triển lãm trưng bày những khoảnh khắc đời thường của đàn voi được ghi lại qua ống kính bẫy ảnh đặt sâu trong rừng: Voi mẹ dắt con băng qua suối, đàn voi tìm thức ăn hay những phút giây nô đùa hiếm hoi.

Những thiết bị này hoạt động âm thầm, tự động ghi lại hành trình của chúng, mang đến góc nhìn chân thực về đời sống hoang dã.

Khoảnh khắc voi mẹ dắt con đi tắm suối

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đồng Nai hiện là địa phương có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Đây là một di sản tự nhiên cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Những năm qua, Đồng Nai đã tiên phong trong công tác bảo tồn voi với nhiều giải pháp đồng bộ. Tỉnh đã xây dựng ước tính hơn 70km hàng rào điện để giảm xung đột giữa voi và người; triển khai bẫy ảnh để theo dõi và nghiên cứu tập tính đàn voi; đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Tuy vậy, xung đột giữa voi và người vẫn là thách thức lớn.

“Bảo tồn voi không phải câu chuyện của riêng ai, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ hôm nay từ việc không săn bắt, buôn bán động vật hoang dã đến lan tỏa thông điệp tích cực sẽ góp phần tạo nên tương lai bền vững cho voi, các loài hoang dã khác và cho chính thế hệ mai sau”, bà Hoàng nhấn mạnh.

Các chuyên gia nước ngoài về voi châu Á (AsESG, thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN) đã trao đổi, phân tích và đánh giá về quần thể voi tại Đồng Nai thông qua không gian triển lãm ảnh.

Họ cho rằng, những tư liệu quý giá từ bẫy ảnh không chỉ giúp lực lượng kiểm lâm và các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tập tính, phạm vi di chuyển của đàn voi, mà còn góp phần xây dựng giải pháp giảm thiểu xung đột giữa voi và con người.

Đây cũng là minh chứng cho sự gắn bó giữa cộng đồng dân cư sống quanh rừng và công tác bảo tồn.

Nhóm học sinh tham quan triển lãm ảnh về voi tại quảng trường tỉnh Đồng Nai (phường Tân Triều)

Các bạn học sinh tham gia triển lãm còn quét mã QR để tìm hiểu thêm thông tin về hình ảnh, các tập tính sinh hoạt thường ngày của đàn voi.

Triển lãm ảnh mở cửa tự do là hoạt động nổi bật trong Tuần lễ Bảo tồn voi tại Đồng Nai. Mỗi bức ảnh không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của voi rừng mà còn gửi gắm thông điệp bảo vệ voi chính là bảo vệ rừng, bảo vệ sự sống và tương lai của chính chúng ta.

Theo thống kê, Việt Nam hiện còn dưới 200 cá thể voi hoang dã, phân bố rải rác ở một số tỉnh. Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050 với mục tiêu thúc đẩy chung sống hài hòa giữa voi và con người.

Ngoài triển lãm ảnh về voi, khu vực trưng bày còn có mô hình voi mẹ và voi con thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh lưu niệm

Từ những năm 1990, Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn voi với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ và viện nghiên cứu, như điều tra số lượng, xác định sinh cảnh, xây dựng ước tính 72km hàng rào điện, các chòi giám sát và 6 chảo nước phục vụ đàn voi.

Giai đoạn 2020-2023, tỉnh phối hợp Cục Lâm nghiệp, Kiểm lâm và Tổ chức Thế giới nhân đạo cho động vật (HSI) lập thẻ định dạng, xác định chính xác 27 cá thể voi đang sinh sống tại Đồng Nai. Đây được xem là quần thể voi lớn thứ 2 tại Việt Nam.