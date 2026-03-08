Trao đổi với VietNamNet, TS Ngô Thị Hồng Nhung, giảng viên bộ môn Marketing và Thương mại điện tử, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho hay không ít người vẫn nghĩ rằng ngành Marketing là quảng cáo hay bán hàng. Thực tế, đây là một lĩnh vực rộng, đòi hỏi người học vừa phải sáng tạo, vừa có khả năng phân tích dữ liệu và hiểu sâu về thị trường.

Cụ thể, Marketing là ngành đào tạo các cử nhân có khả năng hoạch định chiến lược, triển khai hoạt động marketing số và đặc biệt là phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa các chiến dịch kinh doanh.

“Hiểu một cách đơn giản, Marketing là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, sử dụng dữ liệu và công nghệ để thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu thị trường một cách sáng tạo và hiệu quả”, TS Nhung chia sẻ.

Tại hầu hết các trường đại học hiện nay, chương trình đào tạo ngành Marketing thường kéo dài 4 năm, thiết kế theo hướng ứng dụng, đồng thời giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của ngành.

Các học phần cốt lõi bao gồm nhóm kiến thức nền tảng như Marketing căn bản, Quản trị Marketing, Hành vi người tiêu dùng. Bên cạnh đó là các môn học gắn với thời đại số như Marketing số, Marketing nội dung, Truyền thông marketing tích hợp số...

Người học cần năng động, sáng tạo và thích nghi nhanh

Theo TS Ngô Thị Hồng Nhung, Marketing là ngành phù hợp với những bạn trẻ yêu thích sự năng động, không ngừng sáng tạo và luôn muốn thử nghiệm những ý tưởng mới. Bên cạnh đó, người học cũng cần có khả năng thích ứng nhanh với sự biến động của môi trường số, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức về bình đẳng giới trong kinh doanh.

Trong thực tế, ngành Marketing không chỉ dành cho những người giỏi giao tiếp hay yêu thích truyền thông. Đây còn là lĩnh vực phù hợp với những bạn có tư duy phân tích, thích làm việc với dữ liệu và công nghệ.

Học sinh THPT tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

TS Nhung cho biết, thị trường lao động năm 2026 cho thấy xu hướng tuyển dụng trong lĩnh vực Marketing tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt khi doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động trên môi trường số. Nhóm ngành Marketing - Truyền thông cùng với Kinh doanh - Bán hàng và Công nghệ thông tin đang giữ vai trò dẫn dắt thị trường với nhu cầu nhân lực cao.

Riêng lĩnh vực Marketing - PR ghi nhận mức tăng trưởng ổn định 9,32% trong ba năm liên tiếp từ 2024 đến 2026.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tập trung tuyển dụng nhân sự cho các mảng như Performance/Growth Marketing, nơi các chiến dịch marketing gắn trực tiếp với chỉ số doanh thu và đơn hàng. Bên cạnh đó, các vị trí liên quan đến Công nghệ tiếp thị và phân tích dữ liệu cũng ngày càng được chú trọng.

Đặc biệt, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong marketing đang mở ra nhiều cơ hội cho những nhân sự có khả năng sử dụng công nghệ để đo lường, tối ưu hóa và tự động hóa các chiến dịch.

Vì thế, cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Marketing rất đa dạng, có thể làm việc trong nhiều loại hình tổ chức với các nhóm vị trí khác nhau.

Ở nhóm truyền thông, sinh viên có thể trở thành nhân viên hoặc quản lý nghiên cứu thị trường, chuyên viên sáng tạo nội dung, quản trị thương hiệu, quan hệ công chúng (PR) hoặc marketing thương mại điện tử.

Những bạn có thế mạnh về phân tích có thể theo đuổi các vị trí như chuyên viên phân tích dữ liệu marketing hoặc chiến lược gia marketing dựa trên dữ liệu.

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể làm việc trong lĩnh vực kinh doanh với các vai trò như quản lý quan hệ khách hàng (CRM), tư vấn kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng. Với những người yêu thích học thuật, con đường nghiên cứu và giảng dạy cũng là lựa chọn khả thi, như trở thành trợ giảng hoặc nghiên cứu viên trong lĩnh vực marketing hay khoa học dữ liệu ứng dụng.

Về thu nhập, theo TS Nhung, sinh viên mới ra trường có thể nhận mức lương dao động 8-15 triệu/tháng, tùy theo năng lực và vị trí công việc. Những vị trí liên quan đến phân tích dữ liệu hoặc ứng dụng AI thường có mức lương khởi điểm cao hơn.

Khi tích lũy kinh nghiệm và đảm nhiệm vai trò quản lý, mức thu nhập có thể đạt 20-50 triệu/tháng, thậm chí cao hơn tại các tập đoàn công nghệ hoặc doanh nghiệp quốc tế.

"Với sự phát triển của kinh tế số và thương mại điện tử, Marketing sẽ tiếp tục là ngành học giàu tiềm năng trong thời gian tới", TS Nhung chia sẻ.