Khách sạn Grand Emperor tại Macau (Trung Quốc) vừa thông báo sẽ tháo dỡ phần sàn để bán số vàng thỏi được khảm bên trong, nhằm hiện thực hóa khoản lợi nhuận đáng kể.

Trong hồ sơ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, ban lãnh đạo khách sạn cho biết, trong bối cảnh điều kiện thị trường hiện nay và giá kim loại quý đang ở mức cao. Việc bán số vàng này được xem là cơ hội thuận lợi để hiện thực hóa và khai mở giá trị tài sản, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí an ninh và bảo hiểm liên quan đến việc lưu giữ vàng trong tương lai.

Theo công bố, thương vụ này dự kiến mang về cho công ty khoảng 99,7 triệu đô la Hong Kong (tương đương 12,76 triệu USD), thông qua việc bán ra 2.539,91 ounce vàng.

Khách sạn dát vàng. Ảnh: Kitco

Các nguồn tin cho biết việc bán vàng diễn ra trong bối cảnh công ty đang tái cơ cấu hoạt động, đóng cửa mảng kinh doanh casino và chuyển hướng sang phát triển các tổ hợp giải trí và vui chơi. Do kế hoạch cải tạo và tái phát triển khu vực liên quan, những thỏi vàng từng là một phần của thiết kế nội thất và trang trí khách sạn được đánh giá là không còn phù hợp với định hướng hình ảnh mới trong tương lai.

Dù giá vàng trong thời gian gần đây biến động mạnh, kim loại quý này vẫn đang tích lũy ở vùng giá cao, ngay dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce. Trong vòng 20 năm qua, giá trị số vàng được khảm dưới sàn khách sạn Grand Emperor đã tăng hơn 850%.

Khai trương từ năm 2006, khách sạn này nổi tiếng với phong cách trang trí xa hoa, trong đó khu vực sảnh có sàn nhà được thiết kế với hàng chục thỏi vàng gắn trực tiếp vào kết cấu.

Trên thế giới, nhiều khách sạn dát vàng nổi tiếng. Emirates Palace – Abu Dhabi (UAE) là khách sạn dát vàng nổi tiếng nhất thế giới. Khách sạn này sử dụng hơn 40 tấn vàng 24K để trang trí nội thất, từ trần nhà, cột, hoa văn đến các chi tiết nhỏ trong phòng.

Điểm đặc biệt là vàng không chỉ mang tính trưng bày mà còn gắn liền với trải nghiệm khách hàng. Khách sạn phục vụ cà phê phủ vàng, bánh ngọt rắc vàng và nhiều chi tiết trang trí được bảo dưỡng định kỳ để giữ độ sáng bóng. Emirates Palace được xem là biểu tượng cho sự giàu có từ dầu mỏ của UAE.

Tại UAE, Burj Al Arab được gọi là “khách sạn 7 sao”, sử dụng vàng lá 24K để trang trí nội thất, đặc biệt là ở sảnh, thang máy, tay vịn và phòng suite cao cấp. Vàng tại Burj Al Arab không phủ diện rộng như Emirates Palace nhưng được đặt ở những vị trí chiến lược, tạo hiệu ứng thị giác mạnh và cảm giác xa hoa tuyệt đối. Đây là khách sạn mang tính biểu tượng toàn cầu của Dubai.

Tại Trung Quốc, The Ritz-Carlton Hong Kong sử dụng vàng mạ trong thiết kế nội thất, đặc biệt tại sảnh lễ tân, phòng tiệc và các khu vực chung cao cấp. Phong cách của khách sạn này là sang trọng hiện đại, không phô trương nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp thông qua vật liệu quý hiếm và thiết kế tinh xảo.

Hay như khách sạn The Lalit Grand Palace – Srinagar (Ấn Độ) có nhiều chi tiết mạ vàng truyền thống, phản ánh phong cách kiến trúc vương triều Ấn Độ. Vàng tại đây mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa nhiều hơn là giá trị đầu tư, nhưng vẫn thuộc nhóm hiếm hoi các khách sạn sử dụng kim loại quý trong trang trí cố định.