Các khoản nợ được IVB rao bán có tài sản đảm bảo là các bất động sản tại TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam), bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh khác; ngoài ra còn có cổ phiếu.

Cụ thể, khoản nợ của CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoà Bình Xanh tính tới 30/4/2024 là 192,167 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là bất động sản tại Hội An trị giá 478,254 tỷ đồng.

Khoản nợ của CTCP Đầu tư Năm Sao (trụ sở tại Hội An) tính đến 30/4/2024 là 309,859 tỷ đồng. Khoản nợ có tài sản đảm bảo là bất động sản tại Hội An trị giá 500,017 tỷ đồng.

Khoản nợ 46,879 tỷ đồng (tính đến 30/4/2024) của ông Nguyễn Anh Tuấn. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ này cũng là bất động sản tại Hội An trị giá 73,018 tỷ đồng.

IVB bán “combo” 3 khoản nợ nêu trên với giá khởi điểm 548,905 tỷ đồng.

Danh mục nợ được IVB rao bán. (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với đó, hai doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái các doanh nghiệp của ông Đường "bia" cũng được IVB thông báo bán đấu giá gồm:

Khoản nợ 482,453 tỷ đồng của CTCP Đường Man, doanh nghiệp được ông Nguyễn Hữu Đường thành lập năm 2002 chuyên sản xuất malt, nguyên liệu chính để nấu bia. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ này gồm bất động sản, cổ phiếu, với tổng trị giá 653,871 tỷ đồng.

Ngân hàng muốn bán khoản nợ này với giá 482,453 tỷ đồng, bằng với giá trị khoản nợ tại thời điểm 30/4.

Khoản nợ còn lại được IVB rao bán là của Công ty TNHH Phú Tài, trị giá khoản nợ tính đến 30/4 và cũng là giá khởi điểm là 68,249 tỷ đồng. Đây là khoản nợ có tài sản đảm bảo gồm bất động sản tại Hà Nội và các tỉnh khác, với tổng trị giá 142,655 tỷ đồng.

Công ty CP Đường Man của doanh nhân Nguyễn Hữu Đường từng là doanh nghiệp làm nên tên tuổi của vị doanh nhân có biệt danh Đường “bia” nhưng đang lâm vào cảnh nợ nần. Nợ phải trả của công ty tính đến 31/12/2023 là 1.100 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Đường khởi nghiệp với lĩnh vực sản xuất malt bia, sau đó ông thành lập Tập đoàn Bất động sản Hoà Bình. Tập đoàn của ông Nguyễn Hữu Đường là chủ đầu tư loạt dự án bất động sản đình đám tại Hà Nội như: Hoà Bình Green City, Hoà Bình Green Apartment; đặc biệt là khách sạn dát vàng Dolce Hanoi Golden Lake bên hồ Giảng Võ (Hà Nội).

Năm 2023, ông Đường “bia” từng rao bán khách sạn này với giá 250 triệu USD, nhưng sau đó thông báo với báo chí rằng sẽ dừng bán do tình hình công ty đã bớt khó khăn.

Ngoài ra, năm 2019, Tập đoàn Hoà Bình công bố đầu tư khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea ở cạnh bãi biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam), trên diện tích gần 7ha, chiều dài 275m mặt biển, bao gồm 5 toà căn hộ khách sạn và 8 biệt thự mặt tiền biển.

Trước đó, IVB cũng rao bán khoản nợ trị giá hơn 1.188 tỷ đồng (tính đến 30/4/2024) của Công ty TNHH Hoà Bình (thuộc Tập đoàn Hoà Bình). Khoản nợ có tài sản đảm bảo là bất động sản tại Đà Nẵng và các máy móc, thiết bị với tổng trị giá 1.986 tỷ đồng. Giá khởi điểm là 1.188 tỷ đồng.

Ngân hàng này còn rao bán khoản nợ trị giá 75,4 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Xây dựng và sản xuất thép Hòa Bình. Tài sản đảm bảo là bất động sản tại Đà Nẵng, máy móc, thiết bị có tổng trị giá 90,88 tỷ đồng.