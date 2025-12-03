Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ X là sự kiện chính trị, văn hoá - xã hội, nhằm quảng bá hình ảnh và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; là ngày Hội của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân, với sự tham gia của 114 đoàn thể thao xã, phường, đặc khu và 2 ngành (Công an, Quân đội) thi đấu ở 18 môn thể thao chính thức trong chương trình Đại hội gồm: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng chuyền, Cờ vua, Cờ tướng, Cầu lông, Việt dã, Điền kinh trong sân, Bơi trong bể, Thể dục Aerobic, Thể dục Thể hình, Pencak Silat, Karate, Võ cổ truyền, Taekwondo, Vật tự do, Đá cầu, Kéo co và 7 môn thi đấu chào mừng ( Đua thuyền truyền thống, Marathon, Bóng chuyền hơi, Thể thao người khuyết tật, Quần vợt, Golf, Dân vũ thể thao).

Màn trình diễn ấn tượng tại Đại hội

Đây cũng là dịp tuyển chọn lực lượng VĐV cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; là cơ hội khẳng định mục tiêu nằm trong Top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào và thành tích thể thao.

Lãnh đạo Bộ và TP Hải Phòng dự, chỉ đạo Đại hội

Mở đầu Lễ khai mạc là phần diễu hành biểu dương lực lượng của 47 khối với 3.282 người. Tiếp đến sau phần nghi thức của Lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật chủ đề “Thể dục thể thao Hải Phòng vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” với các điểm nhấn về Lịch sử - Văn hóa - Đương đại - Thể thao, thể hiện sâu sắc bản sắc văn hóa của người Hải Phòng: Yêu nước - Đoàn kết - Trí tuệ - Anh hùng - Tiên phong - Năng động - Sáng tạo; góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

VĐV thắp sáng ngọn lửa truyền thống

Đại hội Thể dục thể thao là sự kiện thể thao quy mô lớn, được tổ chức theo định kỳ 4 năm 1 lần ở các cấp trên phạm vi toàn quốc. Qua mỗi kỳ Đại hội, phong trào thể dục thể thao quần chúng của thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hoạt động sôi động, thiết thực và bổ ích. Đại hội đã tuyển chọn được nhiều vận động viên xuất sắc góp phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao thành phố và thể thao Việt Nam trong hành trình hội nhập với thể thao khu vực và thế giới.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng hoa các đoàn tham gia đại hội

Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hải Phòng lần thứ X được tổ chức khai mạc trong bối cảnh thành phố mở rộng về địa giới hành chính, diện tích, quy mô dân số đã tạo không gian, điều kiện phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, trong đó có thể dục thể thao.

Phát biểu khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương và cảm ơn đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang và các địa phương đã đóng góp quan trọng cho thành tích chung của thể thao thành phố. Thành phố Hải Phòng cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn lực để phát triển thể thao quần chúng, đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao, xây dựng mô hình thể thao thông minh gắn với khoa học công nghệ, gắn kết thể thao - văn hóa - du lịch, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và ngoại giao thể thao.

Đến nay, thành phố Hải Phòng có 958 vận động viên, 125 huấn luyện viên, với các môn thể thao mũi nhọn, như: Bắn súng, Đua thuyền, Bóng bàn, Bóng đá,… Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu của thành phố đã có một số công trình đủ tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia, khu vực và châu lục; trở thành điểm đến uy tín, hấp dẫn của các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế.

Riêng năm 2025, thành phố đã tổ chức thành công 2 giải lớn là Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á và Giải Đua thuyền Rowing - Canoeing châu Á, thu hút vận động viên và huấn luyện viên của gần 30 quốc gia. Thể thao Hải Phòng ghi dấu ấn đặc biệt qua những gương mặt tiêu biểu, đó là: Xạ thủ Nguyễn Quang Huy, Huy chương Vàng ASIAD 2023 (bắn súng); Phạm Thị Thu (Lặn), Hoàng Văn Nam (Vật), Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung) dành được nhiều Huy chương Vàng SEA Games; và các lớp vận động viên tiêu biểu khác, như: Nguyễn Cao Sơn, Phạm Thị Huế, Nguyễn Hữu Việt, Phan Thị Hà Thanh…

Thu Hằng