Bóng đá nam SEA Games 33:

Trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Lào diễn ra vào lúc 16h00 ngày 3/12/2025. Người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận U22 Việt Nam vs U22 Lào trên kênh VTV2, FPT Play.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận ra quân của thầy trò HLV Kim Sang Sik trên đất Thái Lan.

U22 Việt Nam trong buổi tập trên đất Thái Lan - Ảnh: VFF

Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao đối thủ: “Bóng đá Lào thời gian qua không có nhiều kết quả tốt ở đấu trường châu Á, nhưng họ sở hữu những phẩm chất đáng chú ý và hoàn toàn có thể tạo khác biệt”.

Tại SEA Games 33, môn bóng đá nam chỉ chọn ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Chính vì vậy, U22 Việt Nam buộc phải đặt mục tiêu cao nhất ở cả hai trận gặp U22 Lào và U22 Malaysia. HLV Kim Sang Sik khẳng định: “Mỗi trận đều như chung kết. Chúng tôi phải thắng để mở ra cơ hội đi tiếp”.

Bên phía U22 Lào, HLV Ha Hyeok Jun cũng thể hiện sự tự tin: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng tạo bất ngờ. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ chiến đấu hết mình, còn kết quả hãy để sân cỏ quyết định”.