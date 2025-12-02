Tổng số thành viên của đoàn TTVN tham dự SEA Games 33 là 1.165 người (bao gồm các lãnh đạo, cán bộ, HLV, VĐV, bác sĩ, hậu cần...). Trưởng đoàn TTVN là ông Nguyễn Hồng Minh (Phó Cục trưởng Cục TDTT), 3 Phó đoàn là các ông Hoàng Quốc Vinh, Lê Thanh Hà và Nguyễn Ngọc Long, 21 cán bộ đoàn.

Dự kiến, đoàn TTVN có khoảng 200 thành viên tham gia Lễ khai mạc được tổ chức tại Bangkok vào ngày 9/12. Hai VĐV được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn tại lễ khai mạc kỳ Đại hội lần này là Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate) – những gương mặt tiêu biểu không chỉ về chuyên môn mà còn về đạo đức và phong cách sinh hoạt, thi đấu.

Lê Thanh Thúy là một trong hai VĐV cầm cờ cho đoàn TTVN ở lễ khai mạc SEA Games 33.

Hiện tại, cả Lê Thanh Thúy và Lê Minh Thuận đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia, tích cực rèn luyện với quyết tâm đạt thành tích cao tại kỳ Đại hội năm nay.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-20/12 có 50 môn thi đấu chính thức, 574 nội dung thi đấu với tổng cộng 569 bộ huy chương. Ngoài ra, Đại hội thể thao khu vực còn tổ chức thêm 3 môn mang tính trình diễn là ném đĩa, kéo co, thể thao trên không.

Đoàn TTVN tranh tài ở 47 nội dung, đặt mục tiêu giành 90-110 HCV. Hiện tại, các đội tuyển bóng đá nam – nữ đã có mặt tại Thái Lan. U22 Việt Nam là đội "mở hàng" cho đoàn TTVN với trận ra quân gặp U22 Lào vào 16h ngày 3/12.