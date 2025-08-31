Theo Sky News, Sách Kỷ lục Thế giới Guinness ra mắt lần đầu tiên vào ngày 27/8/1955, và đến nay đã trải qua hơn 70 năm lịch sử. Cuốn sách ghi lại những kỷ lục trên toàn cầu hiện đã bán được tổng cộng hơn 155 triệu bản, đồng thời ghi nhận rất nhiều thành tích "kỳ quặc".

Dưới đây là một số kỷ lục có phần "khác người", từng được Guinness công nhận chính thức.

1. Kỷ lục nấc cụt liên tục trong thời gian dài nhất

Cụ ông người Mỹ Charles Osborne là người giữ kỷ lục về số lần nấc cụt liên tục trong 68 năm. Ông Osborne không thể ngừng nấc và tình trạng này kéo dài cho tới khi ông qua đời vào năm 1990. Người đàn ông này đã phải trải qua khoảng 60 triệu lần nấc cụt trong suốt thời gian gần 7 thập kỷ.

2. Thời gian ăn một đĩa mỳ Ý nhanh nhất

Ông Kobayashi Takeru hiện là người giữ kỷ lục về tốc độ "giải quyết" một đĩa mỳ Ý nhanh nhất thế giới với chỉ 26,69 giây.

3. Số lượng hình xăm hoàn thành nhiều nhất trong 24 giờ

Nghệ sĩ Hollis Cantrell ở bang Arizona, Mỹ hiện là người giữ kỷ lục về số hình xăm có thể thực hiện trong vòng 1 ngày, với con số là 801 hình. Kỷ lục này là minh chứng về khả năng tập trung và đam mê với công việc của mình.

Sách Kỷ lục Thế giới Guinness kỷ niệm 70 năm thành lập. Ảnh: Euronews

4. Kỷ lục ăn bánh kẹp xúc xích trong 10 phút

Nếu một người bình thường chỉ có thể ăn từ 2-3 chiếc bánh kẹp xúc xích trong 10 phút, thì con số của Joey Chestnut là 76 chiếc. Kỷ lục này được thiết lập vào năm 2020 và vẫn chưa bị phá bỏ.

5. Số lượng tất có thể xỏ trong 1 lần

Vào năm 2016, nột người Ba Lan tên Kamil Kulik đã cố gắng xỏ được 184 đôi tất vào một bàn chân của mình. Có một trường hợp khác được biết tới ở Italia với con số là 200, nhưng kỷ lục Guinness không chính thức công nhận thông tin này.

6. Số ống hút có thể nhét được vào miệng.

Một người đàn ông tên Kumar Maharana ở Ấn Độ, vào năm 2017 đã nhồi nhét tổng cộng 459 ống hút bằng nhựa vào miệng của mình và giữ yên chúng trong 10 giây. Đây được coi là một trong những kỷ lục Guinness kỳ quái nhất lịch sử và là minh chứng cho thấy con người có thể đi xa tới mức nào để được ghi nhận.

Ngoài những thành tích kể trên, Guinness cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm để "gợi ý" về một số thành tích chưa có chủ, bao gồm: thời gian thổi một con tem đi xa 10m, lật một cái chai đi khoảng cách xa nhất, số lần đập tay chào (high-five) nhiều nhất trong 30 giây, và thời gian leo lên đỉnh Everest nhanh nhất bằng xe đạp.