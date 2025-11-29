Diễn ra từ ngày 14 - 16/11/2025, sự kiện do Sunrise Events Vietnam phối hợp cùng UBND tỉnh An Giang và Nhà tài trợ chiến lược BIM Group tổ chức, đã thành công phản ánh sự phát triển bền vững của phong trào ba môn phối hợp tại Việt Nam. Mùa giải ghi nhận số vận động viên Việt Nam tăng gần 25% so với năm 2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình mở rộng cộng đồng thể thao sức bền trong nước.

Hình ảnh cuộc đua nhìn từ flycam

Hơn 2.000 vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã góp phần tạo nên một đường đua sôi động, với chất lượng chuyên môn nổi bật trong khu vực. Điều kiện thi đấu thuận lợi, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả và tinh thần quyết tâm của từng vận động viên tiếp tục khẳng định Phu Quoc Marina và Đảo Ngọc Phú Quốc là điểm đến lý tưởng của cộng đồng IRONMAN châu Á.

Phu Quoc Marina là địa điểm tổ chức giải đấu

Mùa giải 2025 cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi là sự kiện khép lại năm kỷ niệm 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam - cột mốc ghi dấu sự trưởng thành của phong trào ba môn phối hợp và tinh thần gắn kết bền bỉ của cộng đồng vận động viên suốt một thập kỷ.

Hai nhà vô địch tái khẳng định ngôi vương

Ở bảng nam, Kenshin Mizushima (Nhật Bản), quán quân mùa giải 2023, tái lập ngôi vị đầu bảng chung cuộc với thời gian 04:06:55, nối dài chuỗi thành tích sau chiến thắng tại IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025, đồng thời dẫn đầu cả hạng mục A-List nam và nhóm tuổi 18 - 24. Theo sau là Alex Thio (Singapore) về nhì với thành tích 04:15:15. Vị trí thứ ba của hạng mục nam thuộc về Marcel van Oudtshoorn (Đức) với kết quả 04:22:20.

Ở bảng nữ, Ling Er Choo (Singapore) bảo vệ thành công ngôi vô địch với thời gian 04:48:4, đồng thời cũng dẫn đầu cả hạng mục A-List nữ và nhóm tuổi 35 - 39. Hannah Gibson (Australia) và Hạnh Nguyễn (Việt Nam) lần lượt về nhì và ba với kết quả 04:49:54 và 04:50:32.

Khoảnh khắc vinh danh Top 3 Nam và Top 3 Nữ chung cuộc

Dấu ấn đặc biệt từ các gương mặt truyền cảm hứng

Sự góp mặt của nhiều vận động viên sức bền có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế đã góp phần tăng thêm ý nghĩa cho mùa giải kỷ niệm 10 năm IRONMAN tại Việt Nam.

Huyền thoại 6 lần vô địch IRONMAN World Championship, Mark Allen đã bất ngờ tái xuất sau gần 30 năm giải nghệ khi tham gia phần thi bơi biển của nội dung tiếp sức. Khoảnh khắc ông xuất hiện tại Phu Quoc Marina trở thành biểu tượng đặc biệt, thể hiện sức hút của giải đấu và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng nghìn vận động viên.

Huyền thoại ba môn phối hợp Mark Allen tái xuất sau 30 năm giải nghệ

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ánh Viên, “kình ngư vàng” của Việt Nam, 25 lần giành HCV SEA Games và từng hai lần tham dự Olympic, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý tại hai giải đấu liên tiếp. Cô cùng đồng đội thành công mang về hạng nhì hạng mục tiếp sức nam-nữ tại BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc. Thành tích này cho thấy sự trở lại đầy bản lĩnh và khả năng thích nghi vượt trội của một trong những vận động viên tiêu biểu nhất thể thao Việt Nam.

Đáng chú ý, những vận động viên ưu tú như Kenshin Mizushima, Alex Thio, Ling Er Choo, Hannah Gibson, Hạnh Nguyễn, Lê Nhật Tài… đều thuộc nhóm A-List, đại diện cho những gương mặt giàu kinh nghiệm, thành tích nổi bật và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thành tích dẫn đầu của họ không chỉ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải mà còn góp phần lan tỏa tinh thần vượt giới hạn, thúc đẩy cộng đồng ba môn phối hợp tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Cùng với sự tỏa sáng của các vận động viên, vai trò đồng hành của Nhà tài trợ chiến lược BIM Group - doanh nghiệp mang triết lý phát triển lấy con người và giá trị bền vững làm trung tâm góp phần củng cố giá trị của tuần lễ sự kiện. Tinh thần IRONMAN “Anything is possible” gặp gỡ tư duy “đầu tư dài hạn, tạo giá trị bền vững cho cộng đồng” của BIM Group, tạo nên một điểm giao thoa đầy ý nghĩa trên Đảo Ngọc. Không chỉ tiếp thêm năng lượng cho hàng nghìn vận động viên, BIM Group còn góp phần đưa Phu Quoc Marina trở thành điểm đến thể thao - du lịch nổi bật của khu vực. Hành trình này cũng là một phần trong cam kết trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng cộng đồng và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua những giá trị tích cực.

