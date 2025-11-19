FPT Play trở thành đơn vị sở hữu bản quyền sản xuất và phát sóng các bộ môn trong chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 33. Đơn vị này khẳng định sẽ mang đến toàn cảnh Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 cùng những hình ảnh chân thực nhất của các tuyển thủ Việt Nam đến khán giả trong nước từ ngày 1/12.

Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 33.

Đơn vị này sản xuất và trình chiếu trực tiếp các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 33 với bình luận chuyên môn tiếng Việt từ khách mời và các chuyên gia thể thao, trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Song song với công tác sản xuất và phát sóng, nhà đài này cũng thực hiện các chương trình talkshow, bản tin đồng hành chất lượng và chiến dịch đồng hành mang tên “SEA Games 33: Tiến lên Việt Nam”.

Danh sách dự kiến phát sóng bao gồm 29 bộ môn tiếp sóng tín hiệu chất lượng cao của đài truyền hình nước chủ nhà và một số môn có đội tuyển Việt Nam thi đấu do đơn vị chủ động sản xuất.

Được biết, tại Việt Nam, ngoài FPT Play thì VTV và HTV là những "nhà đài" có bản quyền phát sóng SEA Games 33.

SEA Games 33 khai mạc vào ngày 9/12 và diễn ra đến hết ngày 20/12. Đại hội có 574 bộ huy chương, thuộc về 50 bộ môn thi đấu chính thức.