Tối 15/11 (giờ Việt Nam), Lê Quang Liêm (elo 2.729) tái đấu Alexander Donchenko (elo 2.641) ở vòng 5 World Cup cờ vua. Với lợi thế cầm quân trắng kỳ thủ số 1 Việt Nam có những nước cờ rất chủ động gây áp lực với đối thủ. Đáng chú ý, ở nước đi thứ 8, Quang Liêm khiến kỳ thủ người Đức phải "đứng hình" tới 20 phút mới đưa ra được quyết định đi tiếp.

Quang Liên thi đấu rất bản lĩnh. Ảnh: FIDE

Tuy nhiên những nước cờ sau đó, Alexander Donchenko giành lợi thế hơn 1 quân Tốt so với Lê Quang Liêm. Đây chính là thời điểm căng thẳng nhất của ván đấu, và Quang Liêm đã đưa ra những nước đi rất chính xác để giải nguy.

Ở tàn cuộc, kỳ thủ người Đức có lợi thế hơn đến 3 quân Tốt, nhưng với bản lĩnh của mình, Quang Liêm cân bằng thế trận khi ăn được cả 3 quân Tốt khiến Alexander Donchenko phải chấp nhận hòa.

Với điểm số 1-1 sau 2 ván đấu cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko sẽ bước vào thi đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp diễn ra vào ngày 16/11 để xác định người vào tứ kết World Cup cờ vua 2025.