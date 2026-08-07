Tưới quá nhiều nước và quá thường xuyên Đây là lỗi phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây thối rễ. Nhiều người có thói quen tưới cây hàng ngày hoặc vài ngày một lần như các loại cây khác mà không hiểu rằng cây lưỡi hổ không cần nhiều nước. Việc tưới quá thường xuyên khiến đất luôn ẩm ướt, không có thời gian để khô thoáng, làm rễ cây bị ngạt và dễ nhiễm bệnh. Áp dụng phương pháp tưới nước khoa học sẽ giúp cây lưỡi hổ của bạn luôn xanh tốt, phát triển bền vững.

Tưới nước vào buổi tối hoặc khi trời lạnh Tưới cây vào buổi tối hoặc những ngày trời lạnh, độ ẩm không khí cao sẽ khiến nước bốc hơi chậm hơn. Điều này làm cho đất giữ ẩm lâu hơn, tăng nguy cơ úng rễ. Thời điểm lý tưởng để tưới cây là vào buổi sáng sớm, khi nhiệt độ bắt đầu tăng và có nắng nhẹ, giúp nước bay hơi nhanh chóng và đất kịp khô trước khi đêm xuống.

Tưới trực tiếp vào lá và thân cây Một số người có thói quen tưới nước từ trên xuống, làm ướt toàn bộ lá và thân cây. Mặc dù không trực tiếp gây thối rễ, nhưng nước đọng lại ở kẽ lá hoặc gốc cây, đặc biệt là ở phần thân sát mặt đất, có thể tạo môi trường ẩm ướt cho nấm mốc phát triển. Lâu dần, điều này có thể dẫn đến thối thân hoặc các bệnh về lá.

Sử dụng nước không phù hợp Nước máy chứa clo hoặc các hóa chất xử lý khác có thể không tốt cho cây lưỡi hổ nếu sử dụng liên tục. Nước có độ pH quá cao hoặc quá thấp cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của rễ. Tốt nhất nên dùng nước mưa, nước giếng hoặc nước máy đã để lắng qua đêm để clo bay hơi bớt.

Không kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới Việc tưới cây theo lịch trình cố định mà không kiểm tra độ ẩm thực tế của đất là một sai lầm. Độ ẩm của đất có thể thay đổi tùy thuộc vào thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm không khí và kích thước chậu. Đôi khi, mặt đất khô nhưng bên dưới vẫn còn ẩm. Tưới thêm nước vào lúc này sẽ làm cây bị úng.

Chậu cây không có lỗ thoát nước hoặc thoát nước kém Một chậu cây không có lỗ thoát nước hoặc lỗ thoát nước bị tắc nghẽn sẽ khiến nước đọng lại ở đáy chậu, làm rễ cây bị ngâm trong nước. Đây là nguyên nhân trực tiếp và nhanh chóng nhất gây thối rễ. Luôn đảm bảo chậu cây có đủ lỗ thoát nước và chúng không bị tắc bởi đất hoặc rễ cây.

Đất trồng không thoát nước tốt Đất quá chặt, nhiều sét hoặc không có đủ vật liệu thoát nước như xơ dừa, trấu hun, đá perlite sẽ giữ nước quá lâu. Mặc dù chậu có lỗ thoát nước, nhưng nếu đất không tơi xốp, nước vẫn sẽ ứ đọng trong lòng đất, gây hại cho rễ.