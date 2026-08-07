Tưới quá nhiều nước và quá thường xuyên
Đây là lỗi phổ biến nhất và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây thối rễ. Nhiều người có thói quen tưới cây hàng ngày hoặc vài ngày một lần như các loại cây khác mà không hiểu rằng cây lưỡi hổ không cần nhiều nước. Việc tưới quá thường xuyên khiến đất luôn ẩm ướt, không có thời gian để khô thoáng, làm rễ cây bị ngạt và dễ nhiễm bệnh.
Tưới nước vào buổi tối hoặc khi trời lạnh
Tưới cây vào buổi tối hoặc những ngày trời lạnh, độ ẩm không khí cao sẽ khiến nước bốc hơi chậm hơn. Điều này làm cho đất giữ ẩm lâu hơn, tăng nguy cơ úng rễ. Thời điểm lý tưởng để tưới cây là vào buổi sáng sớm, khi nhiệt độ bắt đầu tăng và có nắng nhẹ, giúp nước bay hơi nhanh chóng và đất kịp khô trước khi đêm xuống.
Tưới trực tiếp vào lá và thân cây
Một số người có thói quen tưới nước từ trên xuống, làm ướt toàn bộ lá và thân cây. Mặc dù không trực tiếp gây thối rễ, nhưng nước đọng lại ở kẽ lá hoặc gốc cây, đặc biệt là ở phần thân sát mặt đất, có thể tạo môi trường ẩm ướt cho nấm mốc phát triển. Lâu dần, điều này có thể dẫn đến thối thân hoặc các bệnh về lá.
Sử dụng nước không phù hợp
Nước máy chứa clo hoặc các hóa chất xử lý khác có thể không tốt cho cây lưỡi hổ nếu sử dụng liên tục. Nước có độ pH quá cao hoặc quá thấp cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của rễ. Tốt nhất nên dùng nước mưa, nước giếng hoặc nước máy đã để lắng qua đêm để clo bay hơi bớt.
Không kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới
Việc tưới cây theo lịch trình cố định mà không kiểm tra độ ẩm thực tế của đất là một sai lầm. Độ ẩm của đất có thể thay đổi tùy thuộc vào thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm không khí và kích thước chậu. Đôi khi, mặt đất khô nhưng bên dưới vẫn còn ẩm. Tưới thêm nước vào lúc này sẽ làm cây bị úng.
Chậu cây không có lỗ thoát nước hoặc thoát nước kém
Một chậu cây không có lỗ thoát nước hoặc lỗ thoát nước bị tắc nghẽn sẽ khiến nước đọng lại ở đáy chậu, làm rễ cây bị ngâm trong nước. Đây là nguyên nhân trực tiếp và nhanh chóng nhất gây thối rễ. Luôn đảm bảo chậu cây có đủ lỗ thoát nước và chúng không bị tắc bởi đất hoặc rễ cây.
Đất trồng không thoát nước tốt
Đất quá chặt, nhiều sét hoặc không có đủ vật liệu thoát nước như xơ dừa, trấu hun, đá perlite sẽ giữ nước quá lâu. Mặc dù chậu có lỗ thoát nước, nhưng nếu đất không tơi xốp, nước vẫn sẽ ứ đọng trong lòng đất, gây hại cho rễ.
Cách khắc phục khi cây lưỡi hổ bị thối rễ
Lấy toàn bộ cây ra khỏi chậu, rũ bỏ hết đất cũ bám quanh rễ.
Dùng kéo hoặc dao sắc đã tiệt trùng để cắt bỏ toàn bộ phần rễ bị thối (có màu đen, nâu, mềm nhũn, có mùi hôi). Cắt đến khi chỉ còn lại phần rễ khỏe mạnh (màu trắng ngà).
Rắc một ít bột quế hoặc thuốc diệt nấm vào các vết cắt để sát khuẩn và ngăn ngừa nấm bệnh phát triển.
Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát trong khoảng 1-3 ngày để các vết cắt khô hoàn toàn và tạo thành lớp chai sần bảo vệ. Điều này rất quan trọng để tránh nhiễm trùng khi trồng lại.
Sử dụng chậu mới hoặc rửa sạch chậu cũ, đảm bảo có lỗ thoát nước tốt. Thay bằng loại đất trồng mới, tơi xốp, thoát nước tốt (có thể trộn thêm xơ dừa, trấu hun, đá perlite).
Đặt cây vào chậu mới, lấp đất và nén nhẹ. Không tưới nước ngay sau khi trồng lại. Chờ khoảng 5-7 ngày rồi mới tưới một lượng nước nhỏ để cây có thời gian thích nghi và rễ non phát triển.