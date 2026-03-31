Nước Pháp được xem là quê hương của ngày nói dối 1/4 hay còn gọi là ngày Cá tháng Tư. Sau này, ngày nói dối lan rộng và trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Vào ngày này, mọi người có thể thỏa thích bày ra những trò đùa không gây hại để mang lại tiếng cười, niềm vui cho mọi người.

Gợi ý lời nói dối hài hước

Dưới đây là gợi ý một số lời nói dối hài hước, bạn có thể áp dụng thử với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân trong ngày 1/4.

1. "Bạn yêu ơi, tôi sắp kết hôn rồi. Bạn chuẩn bị sắm quần áo thật đẹp, chọn quà cưới thật to nhé. Tôi báo sớm để bạn giảm cân, chờ ăn cỗ cưới. Vài ngày nữa, tôi sẽ gửi thiệp mời tới bạn yêu".

Để bạn bè thêm phần tin tưởng, bạn hãy lưu sẵn tấm ảnh nhẫn cưới hoặc thử ghép một tấm ảnh cưới dễ thương. Đừng quên tỏ rõ sự hạnh phúc khi sắp kết hôn và không ngừng dành lời khen ngợi cho "nửa kia".

2. "Bạn đi đâu thế? Sếp vừa gọi tìm bạn gấp đấy".

Hãy tranh thủ lúc đồng nghiệp mất tập trung để nói dối hài hước. Bạn nhớ biểu cảm gương mặt nghiêm trọng, lo lắng, thêm một vài chi tiết về thời gian, địa điểm để đối phương "tin sái cổ".

3. "Facebook bạn bị hack rồi kìa! Tài khoản bạn vừa nhắn mình cho vay 3 triệu đồng. Mình còn tưởng thật, định chuyển ngay nhưng phát hiện mã QR không phải tên bạn. Mình hỏi tên thân mật của mình mà chúng không trả lời được. Mình đoán ngay bạn bị hack rồi, kiểm tra lại đi nhé!".

Bạn hãy nhấn mạnh "mình vừa thấy" để tạo cảm giác cấp bách.

4. "Lễ tân gọi thông báo bạn có đơn hàng kìa. Mau xuống nhận nhé. Mình vừa từ dưới đó lên nên họ nhờ chuyển lời".

Bạn đừng quên giả bộ mệt mỏi như vừa đi bộ từ tầng 1 lên và tỏ ra vội vã, hối thúc đồng nghiệp xuống lấy đồ. Hãy chuẩn bị sẵn 1 cốc trà sữa để "xoa dịu" đồng nghiệp sau khi leo 5,6 tầng nhé.

5. "Anh/em ơi, em/anh lỡ làm mất đồ quan trọng rồi. Anh/em không thể lấy lại nó được nữa. Bây giờ anh/em chẳng biết phải làm sao".

Bạn hãy nói câu này thật rầu rĩ, thể hiện nỗi tiếc nuối, buồn phiền nhé. Khi đối phương sốt sắng hỏi, bắt đầu lo lắng, bạn thở dài và nói: "Anh/em bị mất trái tim mình vào tay em/anh rồi, giờ đòi lại khó quá".

6. "Có ai tìm cậu bên dưới ấy, nhìn gấp gáp, hoảng hốt lắm!".

Hãy biểu cảm chân thật nhất có thể. Nếu được hãy kéo thêm một "đồng minh", nhờ họ nói thêm vài câu để làm câu chuyện thực tế hơn. Ví dụ như: "Đúng rồi đó, người ấy bảo gặp cậu có việc gấp mà không liên lạc được". Chắc chắn "đối tượng" bị trêu đùa sẽ tưởng thật mà lao xuống tìm kiếm.

Lưu ý

Bạn hãy suy nghĩ kỹ về những lời nói dối để không gây tổn thương cho người khác; tránh những câu nói dối liên quan đến sức khỏe, tai nạn hoặc những vấn đề nhạy cảm. Bạn cũng nên chuẩn bị cách hóa giải tình huống nếu không may bạn bè/đồng nghiệp cảm thấy không hài lòng.

(Tổng hợp)