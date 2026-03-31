Nguồn gốc ngày nói dối 1/4

Nguồn gốc thực sự của ngày nói dối 1/4 vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, phần lớn mọi người thừa nhận rằng, nước Pháp là quê hương của ngày Cá tháng Tư.

Vào thế kỉ 16, ở Pháp, năm mới được tính bắt đầu từ ngày 1/4 vì ngày này được xem là đầu tiên của mùa xuân.

Vào năm 1582, Hoàng đế Charles IX đã ra lệnh chuyển ngày đầu năm mới về 1/1. Do phương tiện liên lạc thời đó còn lạc hậu, thông tin không được lan truyền kịp thời, nên nhiều người dân ở các vùng xa xôi không biết.

Một số người khác biết nhưng lại "bảo thủ", không chấp nhận lịch mới và tiếp tục đón năm mới vào ngày 1/4. Việc làm này bị quy là "ngớ ngẩn" và trở thành câu chuyện hài hước.

Vì thế ngày 1/4 bị coi là biểu tượng cho sự sai lệch thông tin và một số người hài hước gọi đây là "ngày nói dối". Từ đó, cái tên "ngày nói dối" xuất hiện. Những trò đùa vào 1/4 dần trở thành truyền thống ở Pháp, rồi lan sang Anh, Scotland và nhiều nơi khác.

Sau này, ngày nói dối lan rộng và trở thành một lễ hội quốc tế được chấp nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới, với ý nghĩa tăng sự thú vị, mang lại tiếng cười trong cuộc sống.