Bước sang năm mới, ai cũng mong gia đạo bình an, tiền tài hanh thông, công việc thuận lợi. Thế nhưng, ngay trong chính những ngày Tết- thời điểm được coi là “khởi vận” cho cả năm thì không ít gia đình lại vô tình phạm phải những lỗi phong thủy quen thuộc.

Dưới đây là những lỗi phong thủy ngày Tết phổ biến mà nhiều gia đình, đặc biệt là nhà phố và căn hộ chung cư, dễ mắc phải.

Lau dọn, xê dịch bàn thờ tùy tiện sát Tết

Những ngày cận Tết, không khí dọn dẹp nhà cửa diễn ra tất bật. Nhiều gia đình tranh thủ lúc rảnh tay là lau bàn thờ, chỉnh trang lại đồ thờ.

Những chi tiết nhỏ như bàn thờ, cửa ra vào hay cách giữ gìn không gian sống ngày Tết lại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phong thủy và vận khí suốt cả năm. Ảnh minh họa: Baidu

Trong phong thủy nhà ở, bàn thờ là nơi hội tụ linh khí và trường năng lượng tâm linh của cả gia đình. Việc “động” bàn thờ không đúng thời điểm được xem là làm xáo trộn khí trường, ảnh hưởng đến vận khí đầu năm.

Đặc biệt, những động tác như nhấc bát hương, xoay hướng bàn thờ hay thay đồ thờ một cách tùy tiện rất dễ khiến gia chủ gặp bất ổn về tinh thần, tài lộc trục trặc.

Thực tế, lau dọn bàn thờ không có vấn đề gì nhưng cần đúng lúc, đúng cách. Việc này nên thực hiện vào những ngày cuối tháng Chạp, chọn giờ tốt, làm với tâm thế trang nghiêm. Sau khi bước sang năm mới, tốt nhất nên giữ bàn thờ ổn định trong suốt những ngày Tết để tránh “động khí”.

Hoa Tết héo rũ nhưng vẫn cố giữ trong nhà

Hoa Tết như mai, đào, cúc, lan… không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa kích hoạt sinh khí cho không gian sống.

Tuy nhiên, rất nhiều gia đình lại có thói quen để hoa héo, rụng cánh, lá úa vẫn bày trong phòng khách vì “chưa tiện bỏ” hoặc “để hết Tết”.

Theo quan niệm phong thủy, hoa tươi đại diện cho dương khí, sự sinh sôi và khởi đầu. Ngược lại, hoa héo lại tượng trưng cho khí suy, năng lượng tiêu cực.

Hoa Tết héo rũ nhưng vẫn trưng bày trong nhà có thể khiến không gian đầu năm trở nên nặng nề, làm suy giảm sinh khí và vận may của gia đình. Ảnh minh họa: Baidu

Việc để hoa héo trong nhà, đặc biệt ở phòng khách được coi là nơi tụ khí chính dễ khiến không gian trở nên nặng nề, tinh thần uể oải, vận may đầu năm bị ảnh hưởng.

Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, hoa đã héo thì nên bỏ sớm, thậm chí càng sớm càng tốt. Không nên vì tiếc mà giữ, bởi giữ lại hoa héo cũng đồng nghĩa giữ lại khí xấu. Một ngôi nhà sáng sủa, gọn gàng, ít nhưng tươi mới, luôn tốt hơn một không gian đầy ắp nhưng đã suy tàn.

Đóng kín cửa đầu năm vì sợ “thoát lộc”

Không ít gia đình có suy nghĩ rằng mùng Một, mùng Hai nên đóng kín cửa để giữ tài lộc ở lại trong nhà. Thậm chí có nhà hạn chế mở cửa chính cả buổi sáng, cho rằng như vậy thì “tiền của không ra ngoài”.

Trên thực tế, phong thủy nhà ở đề cao sự lưu thông của khí. Nhà ở giống như một cơ thể sống, nếu bị bít kín, không khí không lưu chuyển thì sinh khí cũng không thể đi vào.

Đầu năm là thời điểm nạp khí mới, việc đóng kín cửa quá lâu có thể khiến ngôi nhà trở nên tù túng, thiếu dương khí, từ đó ảnh hưởng đến vận trình cả năm.

Thay vì đóng kín, gia chủ nên mở cửa chính vào buổi sáng, để ánh sáng và không khí tự nhiên tràn vào. Chỉ cần không gian thoáng đãng, sạch sẽ, yên tĩnh vừa đủ là đã giúp kích hoạt sinh khí đầu năm một cách nhẹ nhàng.

Để nhà cửa bừa bộn ngay sau vài ngày Tết

Những ngày đầu năm, việc ăn uống, tiếp khách liên tục khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng “buông tay” dọn dẹp.

Phòng khách bừa bộn, bàn ăn chất đầy bát đũa, rác để qua đêm nhiều ngày liền. Điều này tưởng như rất đời thường nhưng lại là lỗi phong thủy không hề nhỏ.

Nhà ở, xét theo phong thủy, là nơi tích tụ và nuôi dưỡng năng lượng sống. Khi không gian lộn xộn, khí bị tán loạn, khó tụ lại lâu dài. Đặc biệt trong 7 ngày đầu năm- giai đoạn được coi là “định hình vận khí” thì sự bừa bộn dễ kéo theo cảm giác mệt mỏi, trì trệ và thiếu động lực cho gia chủ.

Giữ nhà gọn gàng không có nghĩa là phải quá cầu kỳ. Chỉ cần mỗi ngày dành vài phút dọn dẹp, bỏ rác đúng lúc, lau lại phòng khách là đã đủ để duy trì dòng năng lượng tích cực trong nhà.

Đôi khi, chăm sóc ngôi nhà chính là cách đơn giản nhất để chăm sóc vận khí của chính mình. Nếu nhà an, khí thuận, thì dù làm ăn hay cuộc sống, mọi thứ cũng sẽ bớt phần trắc trở.