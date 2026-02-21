Kỵ binh Mông Cổ

Dù không cao lớn và được trang bị những bộ giáp hạng nặng như kỵ binh phương Tây, nhưng kỵ binh Mông Cổ lại được coi là một trong những lực lượng thiện chiến nhất lịch sử cổ đại. Lúc bấy giờ, vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu, họ sẽ giành chiến thắng vang dội đến đó.

Kỵ binh Mông Cổ. Ảnh: Short History

Các nhà sử học mô tả "người Thát Đát (tên gọi chung cho các bộ tộc hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn) lớn lên trên lưng ngựa, tự học cách chiến đấu từ mùa xuân đến mùa đông, ngày ngày săn bắn". Khi trưởng thành, mỗi chiến binh Mông Cổ đều có kỹ năng chiến đấu cao, đặc biệt có thể vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung "bách phát, bách trúng".

Ngoài kỹ năng chiến đấu, kỵ binh Mông Cổ có kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt cùng tốc độ hành quân và mô hình hậu cần vô cùng khoa học. Ở thời kỳ đỉnh cao, các chiến binh của thảo nguyên đã đánh bại nhiều đội quân khác nhau, từ kỵ binh của các vương quốc Hồi giáo, các chiến binh Slavic của Nga cho tới binh lính đông đảo của Trung Quốc.

Kỵ binh Cossack

Kỵ binh Cossack. Ảnh: TASS

Kỵ binh Cossack thường được coi là những kỵ binh tốt nhất mọi thời đại, nổi tiếng nhờ khả năng cưỡi ngựa xuất sắc, tác chiến cơ động và lối đánh linh hoạt. Chiến thuật chính của những kỵ binh này là các đợt tập kích nhanh hoặc quấy rối hậu phương của đối thủ.

Trong khoảng thời gian từ thế kỉ 18 - 19, họ chiến đấu thường trực trong đội quân của Nga Hoàng, nhiều lần đối đầu với quân đội của Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte.

Khinh kỵ Ba Lan (Winged Hussar)

Khinh kỵ Ba Lan. Ảnh: Sabaton

So với những lực lượng kỵ binh nổi tiếng khác, Winged Hussar chắc chắn là đội quân được trang bị "thời trang" và ấn tượng nhất trong lịch sử Trung cổ. Với đôi cánh trên lưng và những ngọn thương dài trong tay, kỵ binh Winged Hussar đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho vô số đội quân ở châu Âu.

Chiến công vĩ đại nhất của lực lượng kỵ binh Ba Lan là trận đánh thành Vienna năm 1683. Tại thời điểm đó, thành Vienna bị hơn 150.000 quân Ottoman bao vây, lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. Tuy vậy, sự xuất hiện của 3.000 kỵ binh Winged Hussar đã thay đổi tất cả, khi lực lượng này xộc thẳng vào doanh trại của đối phương, qua đó tạo điều kiện cho quân thủ thành ra trợ chiến.

Kỵ binh Ảrập

Kỵ binh Ảrập. Ảnh: Short History

Kỵ binh Ảrập nổi tiếng trong lịch sử nhờ khả năng cơ động cao, kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện và sự thích nghi với môi trường sa mạc khắc nghiệt của Bán đảo Ảrập. Họ thường sử dụng ngựa địa phương, nổi tiếng với sự bền bỉ và nhanh nhẹn, để thực hiện các cuộc tập kích bất ngờ.

Trong thời kỳ mở rộng của thế giới Hồi giáo, lực lượng này đóng vai trò quan trọng tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, góp phần gia tăng ảnh hưởng chính trị cũng như thương mại. Kỵ binh Ảrập cũng đặc biệt nổi tiếng về tinh thần sẵn sàng tử vì đạo, không gì có thể ngăn cản bước tiến của họ.