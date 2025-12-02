Cây Phú quý

Cây Phú quý, với vẻ đẹp rực rỡ từ những tán lá xanh mướt điểm xuyến những chùm quả đỏ thắm, luôn mang đến một cảm giác tươi vui, tràn đầy sức sống.

Sắc đỏ của quả không chỉ làm bừng sáng không gian mà còn được xem là biểu tượng của may mắn, niềm hạnh phúc và tài lộc dồi dào.

Cây Phú quý với lá xanh, quả đỏ tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự sung túc. Ảnh: Baidu

Trong quan niệm phong thủy, cây Phú quý là hiện thân của sự thịnh vượng, gia đạo ấm no, con cháu đông đúc và một cuộc sống viên mãn. Cái tên “Hoàng kim quả” với ý nghĩa “vàng ngập tràn, tài lộc đầy nhà” càng khẳng định ý nghĩa tốt đẹp này.

Chính vì vậy, nó thường được chọn làm quà tặng trong các dịp Tết, khai trương hay trang trí phòng khách, góc làm việc.

Cây Tường vi

Cây Tường vi hay Tử vi, với vẻ đẹp kiêu sa và sức sống bền bỉ, luôn là một trong những loài cây cảnh được yêu thích hàng đầu.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của nó chính là thời gian nở hoa kéo dài kỷ lục, có thể hơn 100 ngày, xứng danh với tên gọi "bách nhật hồng", hoa hồng trăm ngày. Sắc hoa rực rỡ từ tím, hồng đến đỏ thắm không chỉ tô điểm cho không gian mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền quý.

Cây Tường vi nở hoa rực rỡ, biểu tượng của quyền lực, giàu sang và thịnh vượng. Ảnh: Baidu

Trong văn hóa Trung Quốc, cây Tường vi gắn liền với truyền thuyết linh thiêng về Tử vi tinh quân - vị sao chủ mệnh của đế vương, tượng trưng cho quyền lực, giàu sang và danh vọng.

Vì lẽ đó, việc trồng Tường vi trong nhà hoặc nơi ban công được cho là sẽ thu hút những nguồn năng lượng phong thủy tích cực, mang lại sự thăng tiến trong sự nghiệp và vinh hoa cho cả gia tộc.

Không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp, Tường vi còn là một loài cây rất dễ chăm sóc. Cây có thể uốn thành dáng bonsai trang trí trong phòng khách hoặc phát triển tự nhiên ngoài ban công.

Cây Hòe

Cây Hòe từ lâu đã được xem là một loại cây "trấn trạch" quý giá, thường được trồng trước cửa nhà với niềm tin thu hút tài lộc và quý nhân phù trợ.

Trong lịch sử và văn hóa Trung Quốc, cây Hòe có mối liên hệ chặt chẽ với chức vị cao cấp của các quan lại trong triều đình, biểu thị cho quyền lực, sự phú quý và sự thăng tiến trên con đường công danh.

Cây Hòe trước cửa nhà biểu tượng của quý nhân phù trợ và tài lộc. Ảnh: Baidu

Người xưa thường truyền tai nhau câu nói: "Cửa nhà có cây Hòe, quý nhân tự tìm đến, tài lộc dồi dào". Sở dĩ có điều này là vì chữ "Hòe" trong tiếng Hán gợi nhớ đến chức "Tam Công", 3 chức quan đầu triều cao quý nhất thời cổ đại. Việc trồng Hòe trước nhà chính là ước nguyện con cháu đỗ đạt cao, thành danh trong sự nghiệp.

Điểm mạnh của cây Hòe là sức sống dẻo dai, dễ chăm sóc, nhanh chóng phát triển thành một cây đại thụ tỏa bóng mát rộng, mang lại nguồn năng lượng tích cực và vượng khí cho ngôi nhà.

Khi trồng, nên chừa một khoảng cách vừa đủ so với tường và nhà để rễ cây và tán cây có không gian phát triển toàn diện.

Cây Vạn tuế

Cây Vạn tuế với dáng vẻ uy nghi, cứng cáp và những tán lá xanh bóng mượt là loài cây được ưa chuộng hàng đầu trong phong thủy.

Cây Vạn tuế lá xanh mướt, tượng trưng cho gia đình thịnh vượng, may mắn và trường thọ. Ảnh: Baidu

Nó tượng trưng cho sự bền vững, trường thọ và một nền tảng gia đình vững chắc, mang lại may mắn dồi dào và sự nghiệp thăng tiến ổn định cho gia chủ.

Sức sống mãnh liệt và vòng đời kéo dài của Vạn tuế khiến đây trở thành biểu tượng bất diệt cho sức khỏe và sự trường tồn.

Trong văn hóa, việc Vạn tuế ra hoa (một hiện tượng hiếm gặp) được xem như một điềm lành báo hiệu tài lộc và phú quý sắp đến. Người ta tin rằng trồng Vạn tuế trong nhà sẽ thu hút năng lượng tích cực, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu và mang lại sự bình an.

Cây rất dễ chăm sóc, ưa sáng và chịu hạn tốt, thích hợp để trồng làm điểm nhấn trong sân vườn, trước hiên nhà hoặc ở những không gian rộng.

Theo Baidu