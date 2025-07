Chuẩn sống mới giữa miền xanh trong lành

Được định vị thành phố giao thương sinh thái thịnh vượng, Vinhomes Green City là một “thiên đường” xanh mát ngay cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Trên quy mô hơn 197ha, dự án dành 40ha trọn vẹn cho cây xanh và mặt nước. Con số này gấp 3,5 lần công viên Tao Đàn (TP.HCM), tương đương 70% công viên Thống Nhất (Hà Nội) và bằng 1/3 Garden by the Bay Singapore - biểu tượng xanh nổi tiếng của đảo quốc sư tử. Nhờ đó, mỗi cư dân tại Vinhomes Green City được hưởng khoảng 9m2 diện tích xanh, gấp 3 lần tiêu chuẩn tối thiểu của WHO.

Không gian sống xanh đáng mơ ước tại Vinhomes Green City

Công viên sinh thái chủ đề và các hồ nước là “đặc trưng nhận diện” của Vinhomes Green City. 12 công viên sinh thái quy mô lớn hiện diện khắp đại đô thị, kiến tạo một điểm đến an cư lý tưởng. Nổi bật phải kể đến công viên giải trí hồ trung tâm The Great Lake (8ha) - nơi quy tụ các công viên chủ đề đa dạng và các hoạt động vui chơi giải trí trên hồ hấp dẫn như: đạp vịt, đạp thuyền, chèo sup, kayak...

Bên cạnh công viên trung tâm là một loạt công viên chủ đề đặc sắc phân bổ khắp dự án, như công viên thể thao liên hoàn The Pop Art Park (4,3ha), công viên sinh thái Wellness Park (3,65ha), công viên thể thao giải trí Sportia Park (1,86ha), công viên dưỡng sinh Retreat Park (2,57ha), công viên Paradise Park (1,7ha)…

Đặc biệt, chuỗi tiện ích và dịch vụ đẳng cấp của Vinhomes Green City được phát triển hài hòa trong quần thể xanh nhằm gia tăng các hoạt động ngoài trời, thúc đẩy sự kết nối của cộng đồng dân cư, với bể bơi, vườn BBQ cùng tổ hợp các sân chơi đa dạng bộ môn thể thao, như sân tennis, sân cầu lông, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, pickleball và các vườn tập gym, sân chơi trẻ em, vườn đọc sách, vườn yoga… Chuỗi tiện ích này mang tới cuộc sống vừa sôi động, vừa dưỡng lành tràn đầy năng lượng.

Vinhomes Green City cũng là nơi cư dân có thể sống, làm việc, học tập, vui chơi và giải trí trọn vẹn trong cùng một đại đô thị tích hợp, tiện nghi và hiện đại. Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall với quy mô 4ha, các tuyến phố thương mại dịch vụ quy tụ hàng trăm thương hiệu nổi tiếng sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân. Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích giáo dục toàn diện, xuyên suốt từ mầm non đến phổ thông của Vinschool sẽ kiến tạo một hành trình học tập liền mạch, đáp ứng nhu cầu phát triển trí tuệ và kỹ năng của cư dân nhí.

Tâm điểm của làn sóng dịch chuyển

Báo cáo thị trường bất động sản quý I/2025 của Batdongsan.com.vn cho biết, những năm gần đây, áp lực về mật độ dân số tăng cao, hạ tầng quá tải và môi trường ô nhiễm tại trung tâm đã thúc đẩy người dân tìm kiếm không gian sống mới tại các khu vực lân cận. Các đô thị vệ tinh nơi có các dự án sở hữu quy hoạch đồng bộ, không gian xanh rộng lớn và mức giá hợp lý đang trở thành giải pháp lý tưởng.

Cũng theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, yếu tố then chốt tạo nên sức hút của các dự án này là sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông bao quanh, rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm, cũng như tới các tỉnh thành lân cận. Tại Tây Bắc TP.HCM, nhờ sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông, Vinhomes Green City đang là điểm đến hàng đầu đón trọn xu hướng dịch chuyển này.

Vinhomes Green City là điểm đến hàng đầu đón trọn xu hướng dịch chuyển về Tây Bắc TP.HCM

Dự án sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm kết nối của “tam giác kinh tế vàng” TP.HCM - Tây Ninh - Tây Nam Bộ, nơi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc mạnh mẽ. Trong đó, Vành đai 3 sẽ thông xe toàn tuyến vào 2026, Vành đai 4 dự kiến khởi công 2026. Cao tốc Chơn Thành - Mộc Bài - TP.HCM đang hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng để khởi công vào tháng 9/2025. Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cũng đã ấn định thời gian khởi công vào cuối năm 2025. Cùng với đó là các tuyến DT823D mở rộng trục kết nối Hóc Môn - Đức Hòa; mở rộng đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài về Đức Hòa… “trải thảm đỏ” cho sóng dân cư dịch chuyển về Vinhomes Green City.

Đáng chú ý, xu hướng dịch chuyển không đơn thuần là trào lưu mà đã trở thành một lựa chọn chiến lược của nhiều gia đình trẻ và giới trí thức. Họ ưu tiên chất lượng cuộc sống, không gian trong lành và môi trường giáo dục tốt cho con cái. Một cộng đồng cư dân văn minh sẽ nhanh chóng hình thành tại nơi đây, xác lập vị thế đại đô thị đáng sống bậc nhất Tây Bắc TP.HCM của Vinhomes Green City.

Thế Định