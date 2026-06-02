Từ ngày 1/6/2026, xăng khoáng RON 95 chính thức dừng bán trên toàn quốc, nhường chỗ cho xăng E10. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Xăng E10 chính thức bán rộng rãi từ ngày 1/6/2026 thay thế cho xăng khoáng RON 95.

Tuy nhiên, việc chỉ bán xăng E10 cũng dấy lên không ít băn khoăn từ hàng triệu chủ phương tiện, đặc biệt là những người đang sử dụng các loại ô tô, xe máy đời cũ. Do đó, trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc, vào ngày 29/5, Bộ Công Thương đã giải đáp hàng loạt những câu hỏi của người tiêu dùng.

Trong bộ nội dung 85 câu hỏi và trả lời của Bộ Công Thương về vấn đề này, báo VietNamNet xin trích lược một số câu hỏi, tập trung vào các tác động của xăng E10 đối với ô tô, xe máy.

Xe máy, ô tô và động cơ xăng nào dùng được xăng E10?

Trả lời: Hầu hết các loại xe máy và ô tô đang lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số ít xe máy đời cũ của Suzuki chưa khẳng định sự tương thích với E10). Các động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… sản xuất những năm gần đây đều tương thích với xăng E10.

Xe máy, ô tô và động cơ xăng nào nên dùng xăng E5?

Trả lời: Các xe ô tô, xe máy, động cơ máy cắt cỏ, bơm nước, máy thổi lá, máy nông nghiệp dùng xăng… quá cũ, không khẳng định sự tương thích với xăng E10.

Có cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang dùng xăng E10 không?

Trả lời: Thông thường không cần điều chỉnh động cơ khi chuyển sang dùng E10, tuy nhiên đối với các động cơ đời cũ, nên tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Có cần súc bình xăng trước khi chuyển sang xăng E10 không?

Trả lời: Thông thường không cần. Tuy nhiên, nếu xe quá cũ và bình xăng có hiện tượng han rỉ thì nên vệ sinh bình sạch các han rỉ trước khi dùng E10.

Xăng E10 có làm hỏng động cơ không?

Trả lời: Các thử nghiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng như thực tế sử dụng xăng E10 tại các nước đã sử dụng trong nhiều năm qua chưa ghi nhận bằng chứng E10 làm hỏng động cơ.

Xăng E10 có làm xe yếu hơn không?

Trả lời: Khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong điều kiện vận hành bình thường. Tuy nhiên, nếu bình xăng và đường dẫn có rỉ sét, cặn thì với khả năng hòa tan cao hơn của etanol, các cặn, rỉ này có thể bị hòa tan gây tắc, giảm lưu lượng xăng bơm vào buồng đốt làm xe “yếu” đi.

Xăng E10 có làm hao xăng hơn không?

Trả lời: Đối với một số loại xe trong một số thử nghiệm có ghi nhận chênh lệch tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với xăng khoáng cùng loại ở khoảng 2-3%. Tuy nhiên, cũng có loại xe trong một số thử nghiệm thì lại cho kết quả ngược lại, xăng E10 đi được quãng đường dài hơn.

Nguyên nhân là do etanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng, song, khi có 10% etanol trong xăng, hỗn hợp nhiên liệu cháy triệt để hơn, do đó, bù lại công suất cho nhiệt trị thấp.

Xăng E10 có làm nóng máy hơn không?

Trả lời: Không có bằng chứng cho thấy E10 gây nóng máy bất thường nếu phương tiện vận hành đúng kỹ thuật.

Xăng E10 có gây ăn mòn động cơ không?

Trả lời: Các thử nghiệm khoa học khẳng định, mặc dù etanol có tính ăn mòn cao hơn xăng khoáng, song tác động ăn mòn của xăng E10 đến các chi tiết động cơ là rất nhỏ và hầu hết phương tiện hiện nay đã được thiết kế để tương thích và sử dụng các vật liệu phù hợp với E10.

Xe ít đi có cần lưu ý gì khi dùng xăng E10?

Trả lời: Khởi động xe định kỳ; kiểm tra nhiên liệu; bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Có nên dùng thêm phụ gia khi sử dụng E10 không?

Trả lời: Không tự ý sử dụng phụ gia nếu không có khuyến cáo kỹ thuật rõ ràng của đơn vị, cá nhân đúng chuyên môn, việc này làm phát sinh chi phí và không tạo ra sự khác biệt nào đối với động cơ trong điều kiện hoạt động bình thường.

Có cần dùng phụ gia chống nước khi dùng xăng E10 không?

Trả lời: Không dùng bất kỳ loại phụ gia nào nếu không có khuyến cáo của nhà sản xuất động cơ.

Có cần thay dầu nhớt mới khi chuyển sang dùng E10 không?

Trả lời: Không cần khi chưa đến định kỳ phải thay dầu.

Xăng E10 có ảnh hưởng đến điều kiện bảo hành xe?

Trả lời: Tất cả các hãng xe ô tô, xe máy sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam đều chấp nhận nhiên liệu E10 cho các xe đang và sẽ bán ra, không có E10 trong nội dung loại trừ bảo hành. Người dùng xăng nên tham khảo sổ tay kỹ thuật, khuyến cáo của nhà sản xuất.

Xăng E10 có ảnh hưởng đến khả năng khởi động xe không?

Trả lời: Xăng E10 không ảnh hưởng đến khả năng khởi động xe trong điều kiện vận hành bình thường.

Vì sao một số người phản ánh xe chạy “không bốc” khi dùng xăng E10?

Trả lời: Có thể đường dẫn nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi cặn bẩn, do tình trạng bảo dưỡng chưa đầy đủ;

Người dân có cần thay đổi thói quen sử dụng xe khi dùng xăng E10 không?

Trả lời: Tránh để xe quá lâu không sử dụng, thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Xe để lâu không sử dụng có nên đổ đầy xăng E10 không?

Trả lời: Không có khuyến cáo nào về việc phải đổ đầy nhiên liệu với xe lâu không sử dụng.

Xăng E10 có ảnh hưởng đến bugi không?

Trả lời: Không có bằng chứng về việc này.

Xăng E10 có dùng được cho xe phun xăng điện tử không?

Trả lời: Có.

Xe phân khối lớn có dùng được xăng E10 không?

Trả lời: Có, người dùng nên tham khảo thêm hướng dẫn của hãng xe.

Xăng E10 có gây đóng cặn động cơ không?

Trả lời: Không.

Xăng E10 có thể làm sạch hệ thống nhiên liệu không?

Trả lời: Có, do ethanol có đặc tính hòa tan nhất định nên trong một số trường hợp, xăng E10 có thể làm bong, tan cặn cũ trong hệ thống nhiên liệu của xe có hiện tượng bị rỉ, sét, đóng cặn qua đó làm sạch hệ thống.

Xăng E10 có ảnh hưởng đến dầu nhớt không?

Trả lời: Không có bằng chứng nào về ảnh hưởng xấu của xăng E10 tới dầu máy.

Khi chuyển sang dùng xăng E10, xe có cần chạy “rodai” lại không?

Trả lời: Không

Xăng E10 có ảnh hưởng đến hệ thống điều hòa hoặc điện trên xe không?

Trả lời: Không

Xăng E10 có ảnh hưởng đến cảm biến động cơ không?

Trả lời: Với các phương tiện tương thích nhiên liệu, xăng E10 không gây ảnh hưởng bất thường đến cảm biến động cơ.

Nếu lỡ đổ nhầm xăng E10 cho xe cũ (có thể không tương thích) thì có nguy hiểm không?

Trả lời: Trong đa số trường hợp không gây sự cố ngay lập tức.

Nếu phương tiện bị hỏng do việc sử dụng xăng E10 gây ra thì cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm?

Trả lời: Nếu có đủ bằng chứng chứng minh là lỗi do xăng E10 gây ra thì trước hết là đơn vị cung cấp xăng E10 chịu trách nhiệm, sau đó đến cơ quan nhà nước quản lý xăng dầu.

