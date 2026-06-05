Hyundai i10

Hyundai i10 được xem là một trong những lựa chọn phổ biến ở nhóm xe đô thị cỡ nhỏ. Tại Anh, mẫu xe này có giá khởi điểm khoảng 17.100 bảng Anh (gần 600 triệu đồng) đối với xe mới và 13.820 bảng Anh (khoảng 484 triệu đồng) đối với xe đã qua sử dụng.

Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 1.0L hoặc 1.2L. Theo đánh giá của Autocar, bản 1.2L phù hợp hơn nhờ khả năng vận hành linh hoạt hơn trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu không chênh lệch đáng kể. Xe đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động.

Ưu điểm của i10 nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, nội thất hoàn thiện tương đối tốt so với phân khúc và khả năng vận hành phù hợp với môi trường đô thị. Hạn chế là hàng ghế sau không quá rộng, bản động cơ 1.0L có thể thiếu sức kéo khi chở đủ tải và hộp số tự động phản hồi chậm.

Suzuki Swift

Suzuki Swift có giá khởi điểm khoảng 20.000 bảng Anh (tương đương 700 triệu đồng) đối với xe mới. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, mẫu xe này được giao dịch từ khoảng 14.449 bảng Anh (khoảng 506 triệu đồng).

Xe sử dụng động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh kết hợp hệ thống hybrid nhẹ, công suất 84 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Một số thị trường còn có phiên bản dẫn động bốn bánh.

Ưu điểm của Swift là trọng lượng thấp dưới 1 tấn, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phản ứng lái nhanh và chi phí sử dụng thấp. Hạn chế là không gian hàng ghế sau nhỏ, vật liệu nội thất đơn giản và hệ thống treo thiên về độ cứng.

Renault Clio

Renault Clio hiện được rao bán trên thị trường xe đã qua sử dụng với giá từ khoảng 14.642 bảng Anh (tương đương 513 triệu đồng). Mẫu hatchback cỡ B này được cung cấp với các tùy chọn động cơ xăng 1.0L hoặc hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ 1.6L.

Phiên bản xăng sử dụng hộp số sàn 6 cấp, trong khi bản hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn nhưng giá bán cao hơn.

Ưu điểm của Clio là khoang hành lý lớn, mức tiêu hao nhiên liệu thấp và hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Điểm hạn chế là không gian hàng ghế sau chưa thực sự rộng, bản hybrid phát sinh tiếng ồn lớn hơn khi tăng tốc và hệ thống treo chưa tối ưu trên mặt đường xấu.

Mini Cooper

Mini Cooper hiện có giá khởi điểm khoảng 25.465 bảng Anh (tương đương 891 triệu đồng) đối với xe mới. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, mẫu hatchback cỡ nhỏ này được giao dịch từ khoảng 21.999 bảng Anh (khoảng 770 triệu đồng).

Phiên bản Cooper C sử dụng động cơ 1.5L 3 xi-lanh, kết hợp hộp số tự động. Xe không còn tùy chọn hộp số sàn.

Ưu điểm là kích thước nhỏ gọn, khả năng xoay trở dễ dàng và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 43 mpg trong điều kiện thực tế. Nhược điểm là hệ thống treo cứng, không gian nội thất hạn chế và nhiều chức năng được tích hợp vào màn hình trung tâm.

Peugeot 208

Peugeot 208 hiện được giao dịch trên thị trường xe đã qua sử dụng với giá từ khoảng 14.999 bảng Anh (tương đương 525 triệu đồng). Mẫu hatchback cỡ B này có các phiên bản sử dụng động cơ xăng và hệ truyền động hybrid.

Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị Apple CarPlay và Android Auto. Bản hybrid sử dụng hộp số tự động, cho mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn nhưng giá bán cao hơn bản xăng.

Ưu điểm của 208 là chất lượng hoàn thiện nội thất khá tốt trong tầm giá và dễ điều khiển trong đô thị. Hạn chế là một số thao tác điều hòa phải thực hiện qua màn hình cảm ứng, hệ thống treo khá cứng và vị trí ngồi không phù hợp với mọi người dùng.

Volkswagen T-Cross

Tại Anh, Volkswagen T-Cross được bán với giá từ khoảng 890 triệu đồng đối với xe mới, trong khi các xe đã qua sử dụng có giá từ khoảng 659 triệu đồng. Mẫu xe sử dụng chung nền tảng với Volkswagen Polo nhưng sở hữu kiểu dáng SUV và không gian nội thất rộng hơn.

Xe sử dụng nền tảng chung với Volkswagen Polo nhưng có thân xe SUV cỡ nhỏ. Hàng ghế sau có thể trượt để tăng không gian hành khách hoặc khoang hành lý.

Ưu điểm là không gian rộng rãi, tầm quan sát tốt và tính thực dụng cao. Hạn chế là giá bán cao nhất trong nhóm xe này, không có phiên bản hybrid và thiết kế không khác biệt nhiều so với các mẫu Volkswagen khác.

Fiat Grande Panda Electric

Volkswagen T-Cross có giá khởi điểm khoảng 25.425 bảng Anh (tương đương 890 triệu đồng) đối với xe mới. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, mẫu SUV đô thị này được giao dịch từ khoảng 18.821 bảng Anh (khoảng 659 triệu đồng).

Xe sử dụng hệ truyền động điện, phạm vi hoạt động công bố khoảng 320 km sau mỗi lần sạc, thực tế thử nghiệm đạt khoảng 290 km.

Ưu điểm là chi phí vận hành thấp, khoang cabin tương đối rộng và kích thước phù hợp với môi trường đô thị. Hạn chế là ghế ngồi cứng, khả năng vận hành không nổi bật và hệ thống cảnh báo tốc độ thường xuyên can thiệp.

Theo Autocar

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