Chỉ trong hơn một thập kỷ, phân khúc ô tô điện hạng sang đã thay đổi đáng kể. Nếu như trước đây người mua gần như không có lựa chọn nào ngoài một số mẫu xe điện phổ thông, thì hiện nay thị trường đã xuất hiện hàng loạt sản phẩm đến từ các thương hiệu xe sang lâu đời như BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche hay Rolls-Royce.

Sự thay đổi này bắt đầu rõ nét từ năm 2012, khi Tesla Model S chứng minh rằng xe điện không chỉ là phương tiện tiết kiệm năng lượng mà còn có thể đáp ứng những tiêu chuẩn về tiện nghi, công nghệ và trải nghiệm cao cấp.

Bước sang năm 2026, xe điện hạng sang đã trở thành một trong những phân khúc sôi động nhất của ngành ô tô. Bên cạnh các sedan cỡ lớn hướng tới sự êm ái và tiện nghi, nhiều nhà sản xuất còn phát triển SUV điện, xe thể thao điện hiệu năng cao hay các mẫu grand tourer phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài.

Dưới đây là các mẫu xe điện hạng sang và siêu sang được đánh giá cao ở từng tiêu chí khác nhau.

BMW i7

BMW i7 được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa khả năng vận hành, độ hoàn thiện nội thất và công nghệ.

Dù thiết kế ngoại thất gây nhiều tranh luận, mẫu sedan điện cỡ lớn của BMW vẫn tạo ấn tượng nhờ kích thước đồ sộ và sự hiện diện nổi bật trên đường.

BMW i7

Xe sở hữu hệ truyền động mạnh mẽ, vận hành mượt mà trên đường thẳng nhưng vẫn duy trì độ linh hoạt đáng kể khi vào cua nhờ hệ thống lái bốn bánh. Nội thất là điểm nhấn lớn với vật liệu cao cấp, công nghệ hiện đại và độ hoàn thiện ở mức cao.

Khoang sau được đầu tư mạnh với tùy chọn màn hình giải trí 31 inch kết hợp hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins. BMW công bố phạm vi hoạt động tối đa lên tới 378 dặm (khoảng 608 km), trong khi công suất sạc nhanh đạt 195 kW.

BMW i7 ghi điểm nhờ khoang nội thất được hoàn thiện ở mức cao, sử dụng nhiều vật liệu cao cấp cùng hàng loạt công nghệ hiện đại. Hệ truyền động điện vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn duy trì sự êm ái đặc trưng của một mẫu sedan hạng sang, trong khi khả năng điều khiển cân bằng giúp chiếc xe linh hoạt hơn đáng kể so với kích thước lớn của mình.

Tuy nhiên, thiết kế ngoại thất của i7 vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận. Bên cạnh đó, phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn con số công bố và mức giá thuộc nhóm cao nhất phân khúc cũng là những yếu tố khiến mẫu xe này khó tiếp cận với số đông khách hàng.

Porsche Taycan

Taycan tiếp tục là một trong những mẫu xe điện được đánh giá cao nhất về khả năng vận hành.

Dù ở cấu hình sedan hay Cross Turismo, xe vẫn duy trì sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe, phản hồi vô-lăng và độ ổn định ở tốc độ cao.

Sau bản nâng cấp giữa vòng đời, phạm vi hoạt động của Taycan được cải thiện đáng kể. Phiên bản Turbo S có thể di chuyển khoảng 320 dặm (515 km), trong khi bản dẫn động cầu sau đạt khoảng 360 dặm (579 km) trong điều kiện thực tế.

Porsche Taycan

Porsche Taycan được xem là một trong những mẫu xe điện có khả năng vận hành tốt nhất hiện nay. Xe nổi bật với hệ thống khung gầm được tinh chỉnh kỹ lưỡng, mang lại cảm giác lái chính xác, khả năng kiểm soát thân xe ấn tượng và độ ổn định cao ở nhiều dải tốc độ.

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, Taycan còn ghi điểm nhờ chất lượng vận hành êm ái, tạo sự cân bằng giữa tính thể thao và sự thoải mái trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên, không gian hàng ghế sau chưa thực sự rộng rãi so với một số đối thủ cùng phân khúc. Thiết kế gầm thấp cũng khiến việc ra vào xe đôi lúc kém thuận tiện. Ngoài ra, giá trị bán lại của Taycan hiện không còn duy trì được mức hấp dẫn như trong những năm đầu xuất hiện trên thị trường.

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS là mẫu xe điện đầu tiên của hãng tiếp cận mốc 400 dặm (khoảng 644 km) theo chuẩn WLTP.

Mercedes-Benz EQS ghi điểm nhờ phạm vi hoạt động thực tế vượt mốc 300 dặm (khoảng 483 km), đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài. Mẫu sedan điện cỡ lớn này còn nổi bật với khả năng vận hành êm ái, độ cách âm cao và khoang nội thất ngập tràn công nghệ, trong đó hệ thống màn hình kỹ thuật số được đánh giá trực quan và dễ sử dụng.

Mercedes-Benz EQS

Tuy nhiên, không gian hàng ghế sau của EQS chưa mang lại cảm giác rộng rãi và thoải mái như BMW i7. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát thân xe và độ ổn định khi vận hành trên những tuyến đường ngoại ô chưa thực sự nổi bật so với một số đối thủ. Tốc độ sạc nhanh cũng chưa tương xứng với mức giá bán thuộc nhóm cao của phân khúc xe điện hạng sang.

Audi e-tron GT

Audi đã nâng cấp e-tron GT với thiết kế mới, nội thất cải tiến và phạm vi hoạt động tốt hơn.

Audi e-tron GT nổi bật nhờ khả năng tăng tốc mạnh mẽ và tốc độ di chuyển ấn tượng đối với một mẫu sedan điện cỡ lớn. Xe được đánh giá cao về độ êm ái và khả năng cách âm, đặc biệt khi trang bị hệ thống treo chủ động tùy chọn.

Audi e-tron GT.

Sau đợt nâng cấp gần đây, mẫu xe này không chỉ sở hữu thiết kế sắc nét hơn mà còn được cải thiện về phạm vi hoạt động và hiệu suất sạc. Phiên bản S với công suất 676 mã lực có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong chưa đầy 4 giây, đồng thời đạt quãng đường di chuyển tối đa khoảng 374 dặm (khoảng 602 km) sau mỗi lần sạc.

Bộ pin 105 kWh mới cũng hỗ trợ sạc nhanh với công suất lên tới 320 kW, giúp e-tron GT trở thành một lựa chọn phù hợp cho những hành trình dài. Tuy nhiên, không gian để chân ở hàng ghế sau chưa thực sự rộng rãi so với một số đối thủ như Lotus Emeya.

Kích thước lớn cùng trọng lượng đáng kể cũng ảnh hưởng phần nào đến tính linh hoạt của xe. Ngoài ra, Porsche Taycan – mẫu xe dùng chung nền tảng kỹ thuật – hiện có một số phiên bản được định giá hấp dẫn hơn, tạo ra áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với e-tron GT.

Lotus Emeya

Lotus Emeya được đánh giá cao nhờ tốc độ sạc thuộc nhóm hàng đầu phân khúc, cùng khả năng truyền tải sức mạnh mượt mà và dễ kiểm soát. Dù sở hữu công suất lớn, mẫu sedan điện của Lotus vẫn mang lại cảm giác lái thân thiện ngay cả khi vận hành ở chế độ thể thao.

Lotus Emeya

Phiên bản Emeya S nổi bật với khả năng điều khiển chính xác, trong khi khoang nội thất đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu Anh Quốc với nhiều vật liệu cao cấp như da Alcantara, kim loại và sợi carbon.

Phiên bản Emeya 600 tiêu chuẩn sở hữu công suất 603 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4,1 giây và có thể di chuyển tối đa 379 dặm (khoảng 610 km) sau mỗi lần sạc, phù hợp với những hành trình dài.

Tuy nhiên, không gian cabin chưa thực sự rộng rãi so với kích thước tổng thể của xe. Hiệu suất sử dụng năng lượng cũng chưa phải thế mạnh, ảnh hưởng phần nào đến tính cạnh tranh của mẫu xe này. Ngoài ra, xét về khả năng vận hành tổng thể, Emeya vẫn chưa đạt tới trình độ của Porsche Taycan trang bị hệ thống treo chủ động Active Ride.

Theo Autocar

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

5 mẫu ô tô cũ đáng mua nhất ở từng phân khúc, từ hatchback đến SUV địa hình Dưới đây là những mẫu ô tô cũ đã qua sử dụng được đánh giá nổi bật nhất trong từng phân khúc, từ hatchback đa dụng, wagon gia đình cho đến SUV và xe địa hình.















