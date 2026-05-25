Nỗi lo về quãng đường di chuyển vẫn là một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều người còn e dè khi chuyển sang ô tô điện. Dù hiện nay đã xuất hiện những mẫu xe có thể đi hơn 500 dặm (khoảng 800 km) sau mỗi lần sạc, phần lớn đều thuộc phân khúc SUV hoặc sedan cỡ lớn với giá bán khá cao.

Chẳng hạn, BMW iX3 thế hệ mới sở hữu phạm vi hoạt động lên tới 500 dặm (khoảng 805 km) sau mỗi lần sạc đầy, nhưng giá bán khởi điểm không hề rẻ, từ 58.775 bảng Anh (tương đương khoảng 2,06 tỷ đồng).

Tương tự, Volvo EX60 có thể di chuyển tối đa 503 dặm (khoảng 810 km) với một lần sạc, song mức giá cũng ở ngưỡng cao, từ 56.680 bảng Anh (khoảng 1,98 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, nhiều mẫu xe điện giá rẻ dành cho đô thị đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường, nhưng thường phải đánh đổi bằng phạm vi hoạt động khiêm tốn. Đơn cử như Renault Twingo thế hệ mới, dự kiến có giá dưới 20.000 bảng Anh (khoảng 700 triệu đồng), song chỉ có thể di chuyển khoảng 163 dặm, tương đương 262 km sau mỗi lần sạc đầy.

Giữa hai thái cực đó vẫn có những lựa chọn cân bằng hơn: các mẫu hatchback, crossover hoặc SUV cỡ nhỏ với phạm vi hoạt động khoảng 300 dặm (480 km) nhưng giá bán vẫn ở mức hợp lý. Dưới đây là 5 cái tên đáng chú ý, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình, thuận tiện khi di chuyển trong đô thị và đủ khả năng thực hiện những chuyến đi xa vào cuối tuần.

Mini Countryman E từ 33.005 bảng Anh (khoảng 1,16 tỷ đồng)

Phạm vi hoạt động tối đa: 310 dặm (khoảng 499 km)

Countryman là mẫu SUV mang phong cách phiêu lưu của Mini, đồng thời cũng là mẫu xe lớn nhất mà thương hiệu thuộc BMW từng sản xuất.

Phiên bản Countryman E ra mắt trong năm nay sở hữu phạm vi hoạt động đủ cho những chuyến đi đường dài thông thường. Khoang hành lý dung tích 460 lít có thể chứa nhiều vali cỡ lớn, đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình.

Điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe này là màn hình thông tin giải trí hình tròn kích thước 24 inch với thiết kế khác biệt so với phần lớn xe trên thị trường.

Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% chỉ khoảng 29 phút.

MG4 EV từ 32.995 bảng Anh (khoảng 1,15 tỷ đồng)

Phạm vi hoạt động tối đa: 338 dặm (khoảng 544 km)

Mẫu hatchback điện bán chạy hàng đầu tại Anh vừa được nâng cấp cho năm 2026 với nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị và hiệu năng.

Đáng chú ý nhất là bộ pin mới giúp phạm vi hoạt động tối đa của xe tăng từ 323 dặm (khoảng 520 km) lên 338 dặm (khoảng 544 km) sau mỗi lần sạc đầy.



Không chỉ cải thiện khả năng vận hành, MG4 EV mới còn được nâng cấp đáng kể về nội thất với vật liệu hoàn thiện cao cấp hơn. Xe trang bị màn hình cảm ứng HD 12,8 inch cùng màn hình hiển thị thông tin người lái kích thước 10,25 inch.

Thời gian sạc từ 10% đến 80% chỉ 25 phút.

Skoda Elroq SE L 85 từ 37.060 bảng Anh (khoảng 1,30 tỷ đồng)

Phạm vi hoạt động tối đa: 355 dặm (khoảng 571 km)

Ra mắt từ đầu năm 2025, Skoda Elroq nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kết hợp được tính thực dụng vốn là thế mạnh của thương hiệu Séc với phạm vi hoạt động ấn tượng trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 470 lít và có thể mở rộng lên tới 1.580 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu của các chuyến đi gia đình.

Bên trong xe là không gian ưu tiên sự thoải mái với ghế trước và vô lăng có sưởi, hệ thống ghế ngồi êm ái, nhiều hộc chứa đồ theo triết lý “Simply Clever” đặc trưng của Skoda. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình cảm ứng 13 inch kết hợp màn hình hiển thị thông tin lái 5 inch.

Thời gian sạc từ 10% đến 80% khoảng 28 phút.

Nissan Leaf Engage 75kWh từ 33.145 bảng Anh (khoảng 1,16 tỷ đồng)

Phạm vi hoạt động tối đa: 374 dặm (khoảng 602 km)

Ra mắt lần đầu từ năm 2010, Nissan Leaf được xem là một trong những mẫu xe điện thương mại tiên phong trên thế giới. Bước sang thế hệ thứ ba, mẫu xe này đã thay đổi gần như toàn diện.

Thay vì kiểu hatchback quen thuộc, Leaf mới được phát triển theo phong cách crossover với thiết kế khí động học và hiện đại hơn.

Khoang nội thất cũng được nâng cấp mạnh mẽ với vật liệu mới, cửa sổ trời toàn cảnh và hai màn hình 14,3 inch tích hợp các dịch vụ của Google. Không gian hàng ghế sau được cải thiện đáng kể với khoảng để chân tăng thêm 80 mm và khoảng vai rộng hơn 40 mm.

Ngoài phạm vi hoạt động lên tới 374 dặm, Leaf còn sở hữu khoang hành lý 473 lít cùng nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng.

Thời gian sạc từ 10% đến 80% dưới 30 phút.

Kia EV3 Air 81,4kWh từ 34.555 bảng Anh (khoảng 1,21 tỷ đồng)

Phạm vi hoạt động tối đa: 375 dặm (khoảng 604 km)

EV3 là mẫu SUV điện cỡ nhỏ của Kia, mang phong cách thiết kế vuông vức và hiện đại tương tự "đàn anh" EV9 nhưng có kích thước gọn gàng hơn.

Xe sở hữu khoang hành lý 460 lít cùng nhiều giải pháp lưu trữ thông minh, trong đó có bệ tỳ tay trung tâm dạng trượt.

Không gian nội thất theo phong cách tối giản, sử dụng nhiều vật liệu tái chế như nhựa PET tái chế trên bảng táp-lô, ghế ngồi và tấm lót khoang hành lý. Hệ thống công nghệ gồm màn hình hiển thị người lái 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và màn hình điều hòa riêng 5 inch, đi kèm trợ lý giọng nói tích hợp AI.

Với phạm vi hoạt động tối đa 375 dặm sau mỗi lần sạc, EV3 hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài của người dùng.

Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% khoảng 31 phút.

Theo Dailymail

