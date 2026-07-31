Không phải mẫu xe nào xuất sắc cũng nhận được sự ghi nhận xứng đáng. Trong hơn 60 năm qua, nhiều cái tên sở hữu thiết kế độc đáo, công nghệ tiên tiến hoặc trải nghiệm lái ấn tượng lại bị lu mờ bởi những mẫu xe nổi tiếng hơn. Dưới đây là những mẫu xe được đánh giá là "đáng được nhìn nhận lại".

Porsche 914 và 914/6

Porsche 914 sản xuất từ 1969 đến 1976, thường bị lu mờ bởi 911, cũng như các mẫu 924, 944, 928 hay 968. Có nhiều lý do khiến mẫu xe này không được đánh giá cao, từ thiết kế góc cạnh, mối liên hệ với Volkswagen đến cấu hình động cơ đặt giữa.

Porsche 914.

Tuy nhiên, đây là mẫu xe thể thao động cơ đặt giữa đầu tiên của Porsche, mang lại cảm giác lái đặc trưng và được nhiều người ví như một "Porsche 917 thu nhỏ". Vì vậy, 914 được cho là xứng đáng nhận được nhiều sự công nhận hơn.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat ra đời lần đầu vào năm 1973, mẫu xe này luôn đứng ở ranh giới giữa xe phổ thông và xe sang. Với nhiều người, đây là sự cân bằng lý tưởng giữa tính thực dụng, chất lượng hoàn thiện và khả năng vận hành.

Volkswagen Passat.

Đặc biệt, từ thế hệ B3 ra mắt năm 1988, Passat dần tạo dựng bản sắc riêng thay vì chỉ là "phiên bản khác của Audi". Trong khi đó, thế hệ B5.5 được đánh giá cao nhờ thiết kế tinh tế, nội thất thông minh và khả năng vận hành ổn định trên những hành trình dài.

Volvo 164

Ra mắt năm 1968, Volvo 164 đánh dấu bước tiến của hãng xe Thụy Điển vào phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn nhằm cạnh tranh với các thương hiệu Đức.

Volvo 164.

Đến năm 1971, phiên bản 164E sử dụng hệ thống phun xăng điện tử trở thành mẫu Volvo mạnh nhất thời điểm đó. Dù không nổi tiếng như nhiều đối thủ cùng thời, Volvo 164 vẫn được đánh giá cao nhờ độ bền, sự êm ái và chất lượng hoàn thiện.

Jaguar 420

Jaguar 420 là mẫu sedan hạng sang được Jaguar sản xuất trong giai đoạn 1966–1968. Jaguar 420 thường bị lu mờ bởi Mk2 và thậm chí từng bị xem là "E-Type dành cho người có ngân sách thấp".

Jaguar 420.

Tuy nhiên, xe sử dụng động cơ 4.2L mạnh mẽ hơn phiên bản Mk2 3.8L, kết hợp hệ thống treo sau độc lập giúp cải thiện khả năng vận hành, trong khi vẫn giữ được phong cách đặc trưng của Jaguar. Đây được xem là một mẫu xe cổ đáng sưu tầm.

Chevrolet Corvair

Được sản xuất trong giai đoạn 1960-1969, Chevrolet Corvair từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuốn sách Unsafe at Any Speed của Ralph Nader, tác phẩm chỉ trích các vấn đề an toàn của ngành công nghiệp ô tô Mỹ.

Chevrolet Corvair.

Dù Corvair trở thành tâm điểm tranh cãi, các nghiên cứu sau này cho thấy mẫu xe này không nguy hiểm hơn các đối thủ cùng thời. Vì vậy, nhiều người cho rằng Corvair đã bị đánh giá quá tiêu cực.

MG ZS 180

Ra mắt lần đầu vào năm 2001, MG ZS 180 là phiên bản hiệu suất cao của Rover 45. Dù có nguồn gốc từ một mẫu xe phổ thông, phiên bản này được cải thiện đáng kể về khả năng vận hành.

MG ZS 180.

Động cơ V6 công suất 178 mã lực giúp MG ZS 180 trở thành một trong những mẫu xe thú vị nhất mà MG Rover từng sản xuất, dù không được nhiều người biết đến.

Ferrari Mondial

Ferrari Mondial luôn gây tranh cãi vì là mẫu Ferrari 2+2 chỗ ngồi. Phiên bản Mondial 8 ra mắt năm 1980 chỉ sở hữu động cơ V8 công suất 212 mã lực và khoang nội thất không quá rộng rãi.

Ferrari Mondial

Tuy nhiên, đây vẫn là một chiếc Ferrari động cơ V8 do Maranello phát triển với mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều mẫu Ferrari khác.

Ferrari 612 Scaglietti

Ferrari 612 Scaglietti là mẫu coupe GT 2+2 động cơ V12 của Ferrari, được sản xuất trong giai đoạn 2004-2011. Ferrari 612 Scaglietti thường bị lu mờ trước những mẫu Ferrari nổi tiếng hơn. Thiết kế của xe gây nhiều tranh luận, trong khi cấu hình 2+2 chỗ khiến một bộ phận người hâm mộ cho rằng nó không đủ "chất Ferrari".

Ferrari 612 Scaglietti.

Tuy vậy, mẫu xe này sở hữu động cơ V12, dẫn động cầu sau và mang lại trải nghiệm lái êm ái nhưng vẫn mạnh mẽ, với mức giá thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu Ferrari khác.

Cadillac Allanté

Cadillac Allanté là mẫu roadster hạng sang hai chỗ ngồi của Cadillac, được sản xuất trong giai đoạn 1987-1993. Cadillac Allanté nổi tiếng không chỉ bởi bản thân chiếc xe mà còn nhờ quy trình sản xuất đặc biệt. Thân xe do Pininfarina chế tạo tại Italy rồi được vận chuyển bằng máy bay Boeing 747 sang Mỹ để General Motors hoàn thiện.

Cadillac Allanté.

Mặc dù xe gặp nhiều vấn đề về chất lượng và không có khả năng vận hành nổi bật, Allanté vẫn được xem là một mẫu xe thú vị và khác biệt trong lịch sử Cadillac.

Mercedes-Benz A-Class (W168)

Mercedes-Benz A-Class (W168) là thế hệ đầu tiên của dòng A-Class, được Mercedes-Benz sản xuất trong giai đoạn 1997-2004. Thế hệ A-Class W168 được đánh giá là một trong những mẫu xe sáng tạo nhất của Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz A-Class (W168).

Với cấu trúc thân xe thông minh, nhiều giải pháp kỹ thuật mới và không gian nội thất tối ưu, A-Class W168 được cho là xứng đáng đứng cùng những mẫu xe mang tính cách mạng như Mini hay Citroën DS. Tuy nhiên, mẫu xe này thường bị bỏ qua khi nhắc đến những mẫu Mercedes đáng nhớ nhất.

Suzuki Kizashi

Suzuki Kizashi từng là mẫu sedan hạng trung đầu bảng của Suzuki, được sản xuất trong giai đoạn 2009-2016. Suzuki Kizashi không phải mẫu sedan hoàn hảo nhưng vẫn có sức hút riêng nhờ thiết kế đẹp, động cơ xăng 2.4L và tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.

Suzuki Kizashi

Điểm trừ của phiên bản bán tại Anh là hộp số CVT không được đánh giá cao, trong khi nhiều thị trường khác còn có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp. Dù vậy, với mức giá hợp lý trên thị trường xe cũ, Kizashi vẫn là mẫu xe đáng cân nhắc đối với những người yêu thích sedan Nhật Bản.

Theo Autocar

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