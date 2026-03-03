Theo báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York dựa trên dữ liệu điều tra dân số Mỹ mới nhất, trong những năm gần đây, nhiều ngành kỹ thuật liên tục nằm trong nhóm lĩnh vực có thu nhập cao nhất.

Cụ thể, những ngành có mức lương cao nhất cho người lao động từ 22 đến 27 tuổi gồm Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và Kỹ thuật hóa học. Trung bình, ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cử nhân có thể kiếm được từ 85.000 USD trở lên. Con số này gần gấp đôi so với mức thu nhập trung bình - khoảng 45.000 USD.

Tờ CNBC lý giải nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật xuất phát từ khả năng kết hợp giữa kỹ năng toán học và chuyên môn kỹ thuật - những năng lực có giá trị trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia (Mỹ), ngành kỹ thuật chỉ chiếm khoảng 6% tổng số bằng cử nhân được cấp trên toàn quốc, tương đối nhỏ so với tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học.

Nhiều ngành kỹ thuật liên tục nằm trong nhóm lĩnh vực có thu nhập cao nhất tại Mỹ. Ảnh: WSJ

Các ngành đem lại mức lương cao nhất - hơn 2 tỷ đồng/năm - cho người lao động từ 22 đến 27 tuổi gồm: Kỹ thuật máy tính (90.000 USD), Khoa học máy tính (87.000 USD), Kỹ thuật hóa học (85.000 USD), Kỹ thuật hàng không vũ trụ (85.000 USD), Kỹ thuật công nghiệp (83.000 USD), Kỹ thuật điện (82.000 USD), Kỹ thuật cơ khí (80.000 USD).

Mặc dù trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi trong nhiều công việc kỹ thuật nhưng theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật được dự báo vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thập kỷ tới.

Cũng theo thống kê của Cục Dự trữ Liên bang New York, trong mọi ngành kỹ thuật, nhóm người lao động tuổi từ 35 đến 45 luôn có mức lương cao nhất, trung bình 100.000 USD/năm. Chẳng hạn Kỹ thuật hóa học (135.000 USD), Kỹ thuật máy tính: (131.000 USD), Kỹ thuật hàng không vũ trụ (130.000 USD), Kỹ thuật điện (123.000 USD), Kỹ thuật cơ khí (120.000 USD)…

Ngược lại, sinh viên theo học các ngành giáo dục và nghệ thuật có xu hướng thu nhập thấp hơn. Ở độ tuổi từ 35 đến 45, nhiều nghề thuộc lĩnh vực giáo dục có thu nhập trung bình dưới 60.000 USD, thuộc nhóm thấp nhất trong khảo sát.