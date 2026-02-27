Đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, Nguyễn Trường Phong, quê Hải Phòng, nhận tin trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại Đại học Tokyo, ngôi trường hàng đầu tại Nhật Bản. Phong xem đây là “cột mốc đáng nhớ”, bởi để chạm tay đến kết quả này là một hành trình đầy nỗ lực kéo dài suốt một thập kỷ.

Hành trình “sinh tồn” qua các kỳ thi ở Nga

Phong vốn là cựu học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Trước khi tốt nghiệp THPT, nam sinh đã giành được học bổng toàn phần theo diện Hiệp định Nga - Việt Nam.

“Với điều kiện của gia đình mình khi ấy chắc chắn sẽ không thể đi du học tự túc. Suất học bổng này đã giúp mình có cơ hội chạm tay tới ước mơ”, Phong nhớ lại.

Dẫu vậy, thời gian đầu với Phong không dễ dàng. Sang Nga với vốn tiếng Nga bằng không, Phong bước vào một năm học dự bị đầy áp lực để kịp theo chương trình chuyên ngành Vật lý bán dẫn tại Đại học Bách khoa Saint Petersburg.

Nguyễn Trường Phong vừa nhận tin trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại Đại học Tokyo. Ảnh: NVCC

Đến khi chính thức vào đại học, cú sốc đầu tiên của Phong đến từ các kỳ thi vấn đáp. “Tại Nga, việc thi cuối kỳ thường là làm bài tập kèm vấn đáp. Sinh viên sẽ bốc đề thi, sau khi giải xong giáo sư sẽ hỏi chi tiết về cách làm và mở rộng sang các chủ đề khác. Mình đã phải ‘sinh tồn’ qua các kỳ thi ấy bằng thứ tiếng bản thân mới học trong đúng một năm”, Phong nhớ lại.

Rào cản về ngôn ngữ cũng khiến suốt một năm đầu tiên, Phong cảm thấy “khủng hoảng” vì việc học gặp rất nhiều khó khăn. Có thời điểm thi hết môn Vật lý, vì không hiểu câu hỏi của giáo sư, nam sinh không thể trả lời bất cứ nội dung gì.

“Khoảnh khắc ấy khiến mình rưng rưng vì bất lực”, Phong nói. Sau đó, nam sinh quyết tâm trau dồi tiếng Nga, chủ động tìm tới các bạn Nga trong lớp để luyện giao tiếp. Nhờ vậy, khi có cơ hội thi lại, Phong đã chuẩn bị kỹ càng và đạt điểm tuyệt đối ở môn học này.

Mặc dù môi trường học thuật có phần khắt khe, nhưng những trải nghiệm này cũng đã rèn cho Phong tư duy hệ thống, khả năng phản biện, giải quyết vấn đề, sự kiên trì và bản lĩnh trước áp lực.

3 nền giáo dục châu Âu và bước ngoặt tiến sĩ tại Nhật Bản

Sau khi tốt nghiệp, nhận thấy những gì học được mới chỉ dừng lại ở lý thuyết, Phong quyết định quay trở về Việt Nam, làm kỹ sư nghiên cứu tại LG từ cuối năm 2021. Môi trường doanh nghiệp đã giúp Phong tiếp cận cách làm việc chuyên nghiệp, học cách tối ưu quy trình và giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.

Song song với việc đi làm, Phong tiếp tục tìm hiểu và nộp hồ sơ vào chương trình thạc sĩ Erasmus Mundus QuanTEEM - chương trình liên kết giữa 3 trường đại học ở Pháp, Đức và Đan Mạch.

Vừa đi làm, vừa hoàn thiện hồ sơ cùng bài luận về kinh nghiệm ứng dụng AI trong công việc, năm 2023, Phong giành được học bổng toàn phần Erasmus Mundus cùng 1.400 euro/tháng sinh hoạt phí.

Vì muốn trải nghiệm ở nhiều nền giáo dục khác nhau, Phong quyết định chọn theo học ở cả 3 nước. Chàng trai Việt đánh giá nếu ở Pháp, chương trình học nặng về tính toán, thi viết với số lượng môn học dày đặc thì ở Đức, sinh viên được trao quyền tự chủ cao hơn. Việc thi thường là vấn đáp, tập trung vào mức độ hiểu sâu và khả năng liên kết kiến thức. Còn tại Đan Mạch, môi trường học tập lại chú trọng thuyết trình, làm việc nhóm và trình bày, bảo vệ quan điểm.

Những trải nghiệm khác biệt ở cả 3 quốc gia châu Âu đã giúp Phong rèn được sự linh hoạt trong tư duy, khả năng trình bày mạch lạc và giữ bản lĩnh trước hội đồng.

Phong có quãng thời gian học tập ở nhiều quốc gia. Ảnh: NVCC

Cuối tháng 9/2025, sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ tại Pháp, Phong tiếp tục nộp hồ sơ tiến sĩ vào Đại học Tokyo (Nhật Bản). Sau vòng xét hồ sơ cùng hai vòng phỏng vấn sơ bộ, Phong bay sang Nhật tham gia thi viết và phỏng vấn trước hội đồng gồm 6 giáo sư.

“Kinh nghiệm thi viết ở các quốc gia như Pháp, Nga cùng kinh nghiệm phỏng vấn, thuyết trình được đúc kết từ Đức, Đan Mạch đã giúp mình giải quyết được áp lực, bình tĩnh trước những câu hỏi của hội đồng”, Phong nhớ lại.

Đúng mùng 1 Tết vừa qua, Phong nhận được thư trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại Đại học Tokyo và sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 4/2026.

Nhìn lại hành trình 10 năm đã đi qua, từ nước Nga đến Pháp, Đức, Đan Mạch, Nhật Bản, Phong cho rằng yếu tố quan trọng nhất không phải xuất phát điểm mà là sự kiên trì. “Những năm đầu ở Nga không hề màu hồng. Nhưng nếu bỏ cuộc, chắc chắn mình sẽ không có những cơ hội sau này”, Phong nói.

Song Phong cũng cho rằng đây không phải đích đến, mà là cơ hội để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc và đến tận cùng.