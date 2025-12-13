Chia sẻ với VietNamNet, bà Hà Minh - Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Westminster Academy và Mentors14, cho hay CEO vốn không phải là “đích đến” của một ngành học, mà là vai trò lãnh đạo được tôi luyện qua thời gian, qua va chạm, và qua kỷ luật tự nâng cấp trong những giai đoạn nhiều bất định nhất.

Do đó, câu hỏi quan trọng không nằm ở việc chọn “đúng ngành”, mà nằm ở việc “xây” đúng hệ năng lực để có thể dẫn dắt con người, vận hành tổ chức và giữ vững hệ giá trị khi áp lực tăng lên theo từng bước trưởng thành của doanh nghiệp, đơn vị.

“Trong nhiều cuộc trò chuyện với học sinh và phụ huynh, tôi thường gặp một kỳ vọng rất phổ biến: chọn đúng ngành sẽ dẫn đến đúng vị trí và từ đó mở ra con đường CEO như một lộ trình có thể dự đoán. Dưới góc nhìn của tôi, một người làm giáo dục, từng đi qua cả môi trường tài chính doanh nghiệp lẫn giáo dục thực hành, tôi không tin CEO là một 'nghề' thuộc độc quyền của bất kỳ chuyên ngành nào. CEO là một vai trò và vai trò đó đòi hỏi một hệ năng lực đủ sâu để ra quyết định trong điều kiện thiếu thông tin, dẫn dắt con người trong điều kiện cảm xúc phức tạp và giữ tổ chức vận hành được trong điều kiện biến động liên tục”, bà Hà Minh chia sẻ.

Bà Hà Minh, chuyên gia về chương trình cố vấn phát triển bản thân Mentoring 1:1 tư vấn cho các bạn trẻ. Ảnh: NVCC

Tuy vậy, theo bà Hà Minh, nếu nhìn một cách thực tế và có hệ thống, vẫn có những nhóm ngành tạo lợi thế rõ rệt khi một người bước vào các vị trí quản lý cấp cao. Lợi thế này không nằm ở tấm bằng, mà nằm ở “loại tư duy” và “hệ kỹ năng nền” mà quá trình đào tạo có thể trang bị.

Nhóm thứ nhất là kinh tế, quản trị, tài chính. Những người học nhóm ngành này thường có nền tảng tốt về tư duy hệ thống, phân tích dữ liệu, quản trị nguồn lực và ra quyết định dựa trên rủi ro. Trong bối cảnh doanh nghiệp luôn phải cân bằng giữa tăng trưởng, dòng tiền và tính bền vững, đây là ưu thế rất lớn.

"Tuy nhiên, điểm yếu phổ biến của nhóm này là nguy cơ thiên về con số mà thiếu chiều sâu về con người, nếu không chủ động rèn thêm năng lực lãnh đạo, quản trị văn hoá, và nghệ thuật tạo động lực. Một tổ chức không vận hành chỉ bằng bảng tính mà bằng cả niềm tin, kỷ luật, cảm giác an toàn tâm lý, và sự đồng thuận”, bà Hà Minh phân tích.

Nhóm thứ hai là kỹ thuật, công nghệ, khoa học ứng dụng. Nhiều CEO thành công đến từ khối STEM, bởi họ sở hữu tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng hiểu sâu về sản phẩm, công nghệ cốt lõi. Khi được bổ sung tư duy chiến lược và năng lực quản trị con người, họ có thể dẫn dắt đổi mới rất mạnh mẽ, bởi hiểu rõ "cỗ máy" vận hành từ lõi.

Theo chuyên gia, thách thức của nhóm này thường nằm ở khả năng giao tiếp, truyền cảm hứng và quản trị văn hoá, những năng lực không tự nhiên hình thành nếu người học chỉ quen làm việc với hệ thống mà chưa quen làm việc với cảm xúc, hành vi và xung đột lợi ích.

Nhóm thứ ba là xã hội, nhân văn, đặc biệt là giáo dục, luật, tâm lý, quan hệ quốc tế. Đây là nhóm thường bị đánh giá thấp khi nói về cơ hội trở thành CEO. "Nhưng theo tôi, trong bối cảnh tổ chức ngày càng phức tạp, con người ngày càng đa dạng và bài toán giữ chân nhân tài ngày càng khó, nhóm này lại có tiềm năng rất lớn. Những người xuất thân từ nhóm xã hội, nhân văn thường có khả năng thấu hiểu con người, điều phối lợi ích, thiết kế văn hoá, và tạo đồng thuận, những yếu tố quyết định độ bền vững của một tổ chức. Điểm cần bù đắp thường là năng lực tài chính và vận hành, để tầm nhìn đi cùng kỷ luật hệ thống, và cảm hứng đi cùng khả năng đo lường”, bà Minh chia sẻ.

Tựu trung lại, bà Hà Minh cho rằng, ngành học không quyết định việc bạn có trở thành CEO giỏi hay không. Điều quyết định là năng lực học hỏi liên tục và tự nâng cấp bản thân, năng lực lãnh đạo con người chứ không chỉ quản lý công việc, tư duy chiến lược dài hạn đi kèm kỷ luật thực thi. Cùng với đó, chúng ta phải có một hệ giá trị rõ ràng để dẫn dắt tổ chức trong những thời điểm khó khăn. “Vì vậy, thay vì trăn trở ‘học ngành gì để làm CEO’, các bạn trẻ nên tập trung trả lời câu hỏi: ‘bản thân đang rèn luyện những năng lực nào để xứng đáng dẫn dắt người khác?’”, bà Minh nói.