Tối 30/5 tới đây, tại Hà Nội, ca sĩ Dương PM - Quán quân Giọng hát hay Hà Nội 2022 sẽ tổ chức minishow Dưới ánh Mặt Trời đánh dấu cột mốc đặc biệt nhìn lại hành trình 15 năm bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đêm nhạc được thiết kế theo hình thức storytelling (kể chuyện) với 3 chương cảm xúc mang tính nối tiếp: Hình ảnh chàng trai trẻ bước vào con đường âm nhạc bằng tất cả sự hồn nhiên và đam mê rực cháy. Những dấu mốc thăng hoa khi ánh đèn sân khấu bắt đầu gọi tên anh cùng những tràng pháo tay công nhận. Khoảng lặng phía sau ánh hào quang - nơi cất giấu những lần mất phương hướng, những áp lực vô hình và hành trình tự chữa lành để bước tiếp sau nhiều biến cố.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về chủ đề Dưới ánh Mặt Trời, Dương PM trải lòng: "Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng từng đi qua những ngày rất tối. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, ánh sáng mặt trời vẫn sẽ xuất hiện. Và âm nhạc đã giúp Dương bước qua những ngày như thế".

Ca sĩ Dương PM.

Nam ca sĩ kể "những ngày rất tối" của mình là giai đoạn anh loay hoay mất phương hướng, liên tục hoài nghi về khả năng của bản thân giữa vô vàn biến cố và áp lực cuộc sống đè nặng. Thế nhưng trước khi có thể bước ra đón ánh mặt trời, chính âm nhạc đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất với anh.

"Với tôi, âm nhạc chưa bao giờ chỉ là một bề nổi nghề nghiệp. Nó hiện diện như một chiếc phao cứu sinh đúng nghĩa, giúp tôi đồng điệu với những góc khuất cảm xúc, được trải lòng, được chữa lành và quan trọng nhất là tiếp thêm động lực để tôi bước tiếp với một tâm thế vững vàng", Dương PM trải lòng.

Năm 2022, danh hiệu Quán quân Giọng hát hay Hà Nội đến như một cột mốc rực rỡ và đáng nhớ với anh. Đứng trước bệ phóng lớn, nhiều người có thể sẽ lập tức tổ chức các đêm nhạc để tận dụng sức nóng của danh hiệu. Tuy nhiên, Dương PM lại chọn lùi lại một nhịp. Anh không muốn vội vã làm một minishow chỉ vì "đúng thời điểm". Hơn ai hết, Dương PM cảm thấy bản thân cần thêm thời gian để chiêm nghiệm, để trưởng thành hơn cả về chiều sâu cảm xúc lẫn tư duy âm nhạc.

Đến hiện tại, sau những va vấp và những trải nghiệm trọn vẹn trên con đường làm nghề, anh mới thực sự cảm thấy mình đã "đủ chín, đủ sâu và đủ vững vàng".

Minishow Dưới ánh Mặt Trời được ấp ủ và ra đời ở thời điểm này chính là để Dương PM có thể kể lại hành trình của mình bằng tất cả sự chân thành – như một lời tri ân sâu sắc gửi đến âm nhạc và những khán giả đã luôn bền bỉ đồng hành cùng anh suốt thời gian qua.

Đêm nhạc đặc biệt này càng trở nên trọn vẹn hơn khi có sự góp mặt của ba khách mời: Đạt Ozy, Đức Phạm và Mai Diệu Ly. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn vô cùng đặc biệt. Mỗi người xuất hiện như một "mảnh ghép" đại diện cho những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp 15 năm của Dương PM.

Dương PM tự nhận mình là một người sống đơn giản và thiên về cảm xúc

Nhìn lại 15 năm, điều thay đổi lớn nhất ở Dương PM chính là bản lĩnh và sự trưởng thành. Chàng sinh viên ngày xưa hát bằng bản năng và rất dễ bị tác động bởi mọi thứ xung quanh. Trong khi đó, Dương PM của hiện tại đã biết đưa sự hiểu biết và những trải nghiệm va vấp vào âm nhạc, giúp các ca khúc trở nên sâu sắc và tự sự hơn.

Ca khúc "Nếu có hai trái tim"

Dương PM Dương PM (tên thật là Vũ Văn Dương, sinh năm 1993) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và có thời gian dài công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Dương PM từng giành ngôi vị Quán quân dòng nhạc nhẹ tại Giọng hát hay Hà Nội 2022. Sau cuộc thi, nam ca sĩ đều đặn giới thiệu các sản phẩm cá nhân, điển hình như ca khúc Nếu có hai trái tim.