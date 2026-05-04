Trong 12 ngày, liên hoan quy tụ các nhà văn, dịch giả, nhà phê bình, nhà xuất bản và độc giả trong các cuộc trò chuyện, buổi xướng đọc, workshop và biểu diễn, cùng khám phá chủ đề "Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương Châu Âu".

Những ngày văn học châu Âu khởi xướng từ năm 2011.

Nỗi cô đơn không còn đơn thuần là một trải nghiệm cá nhân. Nó đã trở thành một trong những trạng thái định hình thế kỷ 21, được tạo nên bởi sự xâm lấn của công nghệ vào mọi chiều kích của đời sống con người, bởi những khác biệt giữa các thế hệ và các nền văn hóa và bởi sự xói mòn của những điểm tựa chung từng gắn kết cộng đồng lại với nhau. Thế nhưng sự đoàn kết, sự thôi thúc vươn tay về phía người khác, vẫn tồn tại, dù là ở một trạng thái mong manh hơn.

Những ngày văn học châu Âu 2026 đặt ra những câu hỏi: Nỗi cô đơn mang những hình hài nào và nó cất lên tiếng gì? Cơ thể con người phản ứng ra sao khi di chuyển giữa sự cô lập và sự kết nối? Văn học đóng vai trò gì trong một thế giới dường như ngày càng vỡ vụn? Những câu hỏi này sẽ được khám phá qua tác phẩm và góc nhìn của năm nhà văn Châu Âu được mời, trong đối thoại với các nhà văn, học giả và độc giả Việt Nam.

Những câu hỏi ấy sẽ được khai mở qua tiếng nói của năm nhà văn Châu Âu đương đại nổi bật, trong đối thoại với các nhà văn, học giả và độc giả Việt Nam, bao gồm:

Kịch tác gia kiêm tiểu thuyết gia Sasha Marianna Salzmann và tiểu thuyết gia Miku Sophie Kühmel đến từ Đức mang đến những góc nhìn được định hình bởi những câu hỏi về bản sắc, lịch sử và sự thân mật. Từ Vương quốc Anh, Rebecca Watson khám phá nội tâm và sự đứt gãy cảm xúc qua những trang văn xuôi cách tân đặc sắc về hình thức.

Nhà văn người Áo Peter Simon Altmann suy ngẫm về nỗi cô đơn và sự tha hương qua những tự sự được định hình bởi những năm tháng dài dịch chuyển giữa Châu Âu và Đông Á. Nhà văn kiêm nhà du hành người Pháp Thibault Clemenceau mang đến một góc nhìn bắt rễ từ sự di chuyển, những cuộc gặp gỡ và sự kết nối sống động xuyên lục địa.

Những ngày văn học châu Âu 2026 mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội giao lưu trực tiếp với những giọng nói đương đại hấp dẫn nhất của văn học Châu Âu, bên cạnh các nhà văn và trí thức Việt Nam. Được tổ chức tại Hà Nội, Huế và TPHCM, chương trình năm 2026 triển khai qua một chuỗi các buổi tọa đàm, workshop, trưng bày sách và các hình thức tương tác, cùng khám phá chủ đề Nỗi cô đơn và sự đoàn kết từ nhiều góc nhìn văn học và văn hóa khác nhau.

Liên hoan có bốn buổi tọa đàm lớn, đề cập đến nỗi cô đơn và sự đoàn kết qua các chủ đề như sự câm lặng và đè nén, cơ thể trong không gian đô thị, bản sắc và sự chưa hoàn tất và hành động viết như một nỗ lực hàn gắn. Các cuộc trò chuyện này quy tụ các tác giả, nhà phê bình và học giả Châu Âu và Việt Nam, được bổ trợ bởi các workshop viết sáng tạo và viết kịch bản sân khấu, trong đó có các buổi do Sasha Marianna Salzmann và Miku Sophie Kühmel dẫn dắt, tạo cơ hội giao lưu gần gũi hơn với các cây bút trẻ và sinh viên.

Phiên bản năm 2026 cũng thử nghiệm những hình thức tương tác và gắn kết với không gian mới mẻ, trong đó có một buổi đi bộ đọc văn chương vào ban đêm tại Hà Nội, mời khán giả tiếp cận các văn bản văn học qua những không gian đô thị khác nhau. Những hình thức này nhằm mở rộng trải nghiệm văn học ra ngoài các địa điểm thông thường, kết nối văn học gần gũi hơn với nhịp sống và không gian của thành phố.

Ngoài ra, Những ngày văn học châu Âu 2026 giới thiệu hai trưng bày sách đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác với Hội Sách Frankfurt, hội sách lớn nhất thế giới tính theo số lượng nhà xuất bản tham gia, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong các quan hệ đối tác quốc tế của liên hoan.